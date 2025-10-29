SAÚDE

Anvisa proíbe substância que pode causar câncer usada em produtos de unhas em gel

Outro ingrediente foi proibido por prejuízos à fertilidade

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 19:44

Unha em gel Crédito: Shutterstock

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decretou, nesta quarta-feira (29), a proibição do uso de duas substâncias químicas em produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. Os ingredientes podem estar presentes em produtos usados para fazer unhas artificiais ou esmaltes em gel e possuem potencial cancerígeno e risco de causar infertilidade.

As substâncias proibidas são o TPO [óxido de difenil (2,4,6-trimetilbenzol) fosfina] e o DMPT (N,N-dimetil-p-toluidina), também conhecido como dimetiltolilamina (DMTA). Segundo a Agência, o primeiro é classificado como tóxico para a reprodução, podendo prejudicar a fertilidade, enquanto o segundo é considerado uma substância que pode causar câncer em humanos. Ambos exigem exposição à luz ultravioleta (UV) ou LED para sua ativação.

A fabricação, importação e concessão de novos registros ou notificações para produtos que contenham TPO ou DMPT estão proibidas a partir da data de publicação da medida. As empresas e estabelecimentos que utilizam produtos com essas substâncias têm o prazo de 90 dias para encerrar a comercialização ou o uso. Após esse período, todos os registros e notificações desses produtos serão cancelados pela Anvisa, e as empresas responsáveis deverão recolher as unidades que ainda estiverem em lojas e distribuidoras.

Apreensão de produtos

Além das substâncias usadas em cosméticos, a Anvisa também determinou a apreensão de dois lotes falsificados do medicamento Rybelsus, à base de semaglutida e indicado para o controle dos níveis de glicose no sangue em adultos com diabetes tipo 2. A medida atinge apenas os lotes N088499 e P08A472, e proíbe sua comercialização, distribuição e uso.

As unidades apresentavam características diferentes do produto original fabricado pela empresa, como:

erro na escrita do local de fabricação;

fonte do nome do princípio ativo;



logotipo da empresa divergente;



diferença no layout (organização dos elementos visuais);



campos de dados variáveis, marca d’água e material da bula distintos.



Também foi determinada a apreensão de nove medicamentos, a maioria anabolizantes, todos em situação irregular e produzidos por empresa não identificada. Por isso, eles foram proibidos de ser comercializados, distribuídos, produzidos, importados, divulgados e usados. Segundo a Anvisa, a medida foi tomada após comprovação da divulgação e a venda dos produtos, que não possuem registro na Anvisa e são fabricados por empresa desconhecida. Os itens proibidos foram: