Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anvisa proíbe substância que pode causar câncer usada em produtos de unhas em gel

Outro ingrediente foi proibido por prejuízos à fertilidade

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 19:44

Unha em gel
Unha em gel Crédito: Shutterstock

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decretou, nesta quarta-feira (29), a proibição do uso de duas substâncias químicas em produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. Os ingredientes podem estar presentes em produtos usados para fazer unhas artificiais ou esmaltes em gel e possuem potencial cancerígeno e risco de causar infertilidade.

As substâncias proibidas são o TPO [óxido de difenil (2,4,6-trimetilbenzol) fosfina] e o DMPT (N,N-dimetil-p-toluidina), também conhecido como dimetiltolilamina (DMTA). Segundo a Agência, o primeiro é classificado como tóxico para a reprodução, podendo prejudicar a fertilidade, enquanto o segundo é considerado uma substância que pode causar câncer em humanos. Ambos exigem exposição à luz ultravioleta (UV) ou LED para sua ativação.

Saúde das unhas

As unhas cintilantes combinam com um visual minimalista (Imagem: Maviojelikiz | Shutterstock) por Imagem: Maviojelikiz | Shutterstock
As unhas peroladas funcionam com qualquer look (Imagem: CHIVI SEYFETTIN | Shutterstock) por Imagem: CHIVI SEYFETTIN | Shutterstock
As unhas ganharam destaque nos desfiles do SPFW (Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock) por Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock
Há diferentes tipos de alongamento para unhas (Imagem: Olena Rudo | Shutterstock) por Imagem: Olena Rudo | Shutterstock
Hidratar e usar fortalecedores são práticas que ajudam a deixar as unhas mais saudáveis e bonitas (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Com alguns hábitos simples, é possível fortalecer as unhas e mantê-las protegidas contra os danos típicos do verão (Imagem: NinaMalyna | Shutterstock) por Imagem: NinaMalyna | Shutterstock
A fibra de vidro deixa a unha com um aspecto mais natural (Imagem: Sangiao Photography | Shutterstock) por Imagem: Sangiao Photography | Shutterstock
É importante adotar alguns cuidados para manter o alongamento da unha por mais tempo (Imagem: marigo20 | Shutterstock) por Imagem: marigo20 | Shutterstock
A esmaltação em gel oferece maior proteção e durabilidade às unhas (Imagem: Africa Studio | Shutterstock) por Imagem: Africa Studio | Shutterstock
O cuidado com as unhas é um ritual importante para muitas mulheres (Imagem: Darya Lavinskaya | Shutterstock) por Imagem: Darya Lavinskaya | Shutterstock
Não há necessidade de deixar as unhas respirarem (Imagem: Bykfa | Shutterstock) por
Os cuidados com as unhas são frequentemente cercados por mitos e verdades que geram muitas dúvidas (Imagem: fizkes | Shutterstock) por
A micose pode afetar os dedos e as unhas dos pés (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por
Fazer as unhas em casa traz praticidade e economia (Imagem: Prostock-studio | ShutterStock) por
A hidratação é fundamental para manter a unha bonita (Imagem: JohnAmarok | Shutterstock) por
Tenha unhas saudáveis e bonitas com cuidados simples (Imagem: Bykfa | Shutterstock) por
1 de 16
As unhas cintilantes combinam com um visual minimalista (Imagem: Maviojelikiz | Shutterstock) por Imagem: Maviojelikiz | Shutterstock

A fabricação, importação e concessão de novos registros ou notificações para produtos que contenham TPO ou DMPT estão proibidas a partir da data de publicação da medida. As empresas e estabelecimentos que utilizam produtos com essas substâncias têm o prazo de 90 dias para encerrar a comercialização ou o uso. Após esse período, todos os registros e notificações desses produtos serão cancelados pela Anvisa, e as empresas responsáveis deverão recolher as unidades que ainda estiverem em lojas e distribuidoras.

Leia mais

Imagem - Buffet clandestino é fechado após Vigilância encontrar baratas e alimentos vencidos

Buffet clandestino é fechado após Vigilância encontrar baratas e alimentos vencidos

Imagem - Marca de pó de café é proibida pela Anvisa e terá todos os lotes recolhidos

Marca de pó de café é proibida pela Anvisa e terá todos os lotes recolhidos

Imagem - Postos de gasolina na Bahia são interditados e notificados por fraude em bombas

Postos de gasolina na Bahia são interditados e notificados por fraude em bombas

Apreensão de produtos

Além das substâncias usadas em cosméticos, a Anvisa também determinou a apreensão de dois lotes falsificados do medicamento Rybelsus, à base de semaglutida e indicado para o controle dos níveis de glicose no sangue em adultos com diabetes tipo 2. A medida atinge apenas os lotes N088499 e P08A472, e proíbe sua comercialização, distribuição e uso.

As unidades apresentavam características diferentes do produto original fabricado pela empresa, como:

  • erro na escrita do local de fabricação;
  • fonte do nome do princípio ativo;
  • logotipo da empresa divergente;
  • diferença no layout (organização dos elementos visuais);
  • campos de dados variáveis, marca d’água e material da bula distintos.

Também foi determinada a apreensão de nove medicamentos, a maioria anabolizantes, todos em situação irregular e produzidos por empresa não identificada. Por isso, eles foram proibidos de ser comercializados, distribuídos, produzidos, importados, divulgados e usados. Segundo a Anvisa, a medida foi tomada após comprovação da divulgação e a venda dos produtos, que não possuem registro na Anvisa e são fabricados por empresa desconhecida. Os itens proibidos foram:

  • Testolone (todos os lotes);
  • Trenabol (todos os lotes);
  • Anabol (todos os lotes);
  • Anavar (todos os lotes);
  • Decabolin (todos os lotes);
  • Primobolan (todos os lotes);
  • Lipodrene (todos os lotes);
  • Tribulus com Tadala (todos os lotes);
  • SLU-PP-332 (todos os lotes).

Tags:

Anvisa Veja os Itens Proibidos Pela Anvisa Unhas

Mais recentes

Imagem - VÍDEO: PM criou 'muro do Bope' para encurralar traficantes em megaoperação

VÍDEO: PM criou 'muro do Bope' para encurralar traficantes em megaoperação
Imagem - Moraes manda governador do Rio prestar esclarecimentos sobre operação

Moraes manda governador do Rio prestar esclarecimentos sobre operação
Imagem - Médico com 1,5 milhão de seguidores é condenado a tirar conteúdo falso sobre câncer das redes

Médico com 1,5 milhão de seguidores é condenado a tirar conteúdo falso sobre câncer das redes

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada