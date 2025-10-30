Acesse sua conta
Hoje, 30 de outubro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data

Entenda também diferença entre feriado e ponto facultativo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 04:04

30 de outubro
30 de outubro Crédito: Shutterstock

Várias cidades do Brasil têm feriado nesta quinta-feira (30) por motivos diferentes (veja a lista completa abaixo). A decisão sobre feriados é baseada na Lei 9.093, de 1995, que atribui aos Estados a competência de estabelecer o feriado estadual e aos municípios as leis municipais.

Dia 30 de outubro é feriado?

Sim, o dia 30 de outubro é feriado em algumas cidades brasileiras, de acordo com o calendário da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). 

Personalidades nascidas em 30 de outubro

Diego Maradona, futebolista e treinador de futebol argentino, nascido em 1960 por Foto: Getty Images/Fifa/Divulgação
Escritor francês Édouard Louis nasceu em 1992 por Reprodução
MC Daleste, que foi assassinado em 2013, nasceu em 30 de outubro de 1992 por Reprodução
Futebolista Rafael Galhardo nasceu em 1991 por Divulgação
A sertaneja Naiara Azevedo, nascido em 1989 por Reprodução/TV Globo
Xamã, rapper e ator brasileiro, nascido em 1989 por Divulgação
Tandara Caixeta, jogadora de vôlei brasileira, nascida em 1988 por Divulgação
O atacate Jael, ex-Bahia, nascido em 1988 por Divulgação
A empresária Ivanka Trump, filha de Donald Trump, nascida em 1981 por Andrea Hanks/Divulgação
Careca, ex-futebolista brasileiro, nascido em 1980 por Arquivo
Paulo Gustavo, comediante e ator brasileiro, nasceu em 1978. Ele morreu de covid-19 em 2021 por Redes sociais
Paulo Nunes, ex-futebolista brasileiro, nascido em 1972 por Reprodução
Natália Lage, atriz brasileira, nascida em 1978 por Reprodução
Fabiana Karla, atriz e humorista brasileira, nascida em 1975 por Reprodução/Instagram
Paola Carosella, chef de cozinha argentina, nascida em 1972 por Reprodução
Gavin Rossdale, músico britânico, nascido em 1965 por Reprodução
Mario Testino, fotógrafo anglo-peruano, nascido em 1954 por Divulgação
Diego Maradona, futebolista e treinador de futebol argentino, nascido em 1960 por Foto: Getty Images/Fifa/Divulgação

Cidades com feriado no dia 30 de outubro?

ARAPIRACA (AL)

ARAUCARIA (PR)

BAIAO (PA)

CABO VERDE (MG)

CASTRO ALVES (BA)

CRIXAS (GO)

DOM PEDRITO (RS)

ITABUNA (BA)

JOAQUIM PIRES (PI)

GOIANESIA DO PARA (PA)

IVAI (PR)

PARANAIGUARA (GO)

PONTE NOVA (MG)

REMANSO (BA)

ROSARIO DO IVAI (PR)

SAO JOAO DO MANHUACU (MG)

SAO PEDRO DO IVAI (PR)

Fatos do dia 30 de outubro

Em 1938, uma adaptação para o rádio de A Guerra dos Mundos, de H. G. Wells, causa pânico e população pensa que ETs estão invadindo a terra por Reprodução
O Brasil é anunciado oficialmente como país-sede da Copa do Mundo FIFA de 2014 em 2007 por Divulgação
Em 1930, a junta militar no Brasil nomeou Getúlio Vargas como presidente provisório no dia 30 de outubro por Divulgação
Em 30 de outubro de 1485, Henry VII foi coroado rei de Inglaterra, marcando o início da dinastia Tudor por Divulgação
Luiz Inácio Lula da Silva é eleito, no segundo turno, e pela terceira vez, presidente do Brasil na eleição presidencial de 2022 por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Em 2014, a Suécia se torna o primeiro estado membro da União Europeia a reconhecer oficialmente o Estado da Palestina por Shutterstock
A Ponte do Bósforo na Turquia é concluída, conectando os continentes da Europa e Ásia sobre o Bósforo pela segunda vez, em 1973 por Reprodução
Ditadura: toma posse no Brasil o presidente militar Emílio Médici, em 1969 por Reprodução
Estabelecido em 1948 o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, a fundação da Organização Mundial do Comércio (OMC) por Divulgação
A Força Expedicionária Brasileira conquista Lama di Sotto, Lama di Sopra, Pradescello, Pian de los Rios, Collo e San Chirico, na campanha da Itália da 2ª Guerra, em 1944 por Divulgação
Em 1938, uma adaptação para o rádio de A Guerra dos Mundos, de H. G. Wells, causa pânico e população pensa que ETs estão invadindo a terra por Reprodução

Qual a diferença de feriado e ponto facultativo?

A principal diferença entre feriado e ponto facultativo está na obrigatoriedade de suspensão das atividades. Feriados são datas oficialmente reconhecidas pelo governo, quando atividades comerciais e laborais geralmente são suspensas. Quem trabalha nesses dias, por ser uma data oficial, costuma receber compensação financeira, conforme a legislação. Já o ponto facultativo é uma data em que as atividades não são obrigatórias, ou seja, a empresa pode optar por manter suas operações ou dispensar os funcionários.

Devo trabalhar nos feriados?

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) assegura aos trabalhadores o direito de descanso nos feriados nacionais, religiosos e aos domingos, garantindo tempo para lazer. No entanto, essa norma tem sido flexibilizada nos últimos anos por meio de acordos entre sindicatos e empregadores.

Esses acordos podem variar conforme cada sindicato, o que torna importante que os trabalhadores se informem sobre as regras específicas de seu sindicato. É fundamental saber se o trabalho nesses dias é permitido, proibido ou regulamentado de alguma forma, além de entender como as cláusulas acordadas funcionam.

Personalidades que morreram em 30 de outubro

O pianista brasileiro Arthur Moreira Lima morreu em 2024, aos 84 anos, de câncer no intestino por Carlos Gustavo Kersten/Divulgação
O desenhista Renato Canini, "pai" do personagem Zé Carioca, morreu aos 77 anos, em 2013 por Divulgação
O antropólogo francês Claude Lévi-Strauss morreu aos 100 anos, em 2009 por Michel Ravassard/Unesco
Lendário DJ do Run-D.M.C., Jason Mizell revolucionou o hip-hop. Ele foi morto a tiros aos 37 anos, em 2002 por Divulgação
Voz marcante da Broadway e do cinema, o ator Robert Goulet morreu aos 73 anos, em 2007 por Divulgação
Mestre do choro e virtuose do bandolim, Evandro do Bandolim encantou gerações com sua técnica impecável. Faleceu em 1993, vítima de complicações cardíacas por Reprodução
Cineasta ousado e provocador, Samuel Fuller deixou sua marca no cinema com histórias intensas e realismo cru. Morreu de causas naturais em 1997, anos 85 anos por Reprodução
O pianista brasileiro Arthur Moreira Lima morreu em 2024, aos 84 anos, de câncer no intestino por Carlos Gustavo Kersten/Divulgação

Quais os feriados nacionais em 2025?

Em relação aos feriados nacionais de 2025, seis deles caem durante a semana. O ano começou com o feriado de 1º de janeiro, que foi numa quarta-feira. Em seguida, a Sexta-feira Santa (Paixão de Cristo) foi em 18 de abril, seguida pelo Tiradentes, em 21 de abril (segunda-feira). Ainda houve o Dia do Trabalhador, em 1º de maio (quinta-feira). O ano ainda tem o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra em 20 de novembro (quinta-feira), e o Natal, em 25 de dezembro (quinta-feira).

Lista de feriados do ano:

Novembro

Dia de Finados (2/11) - domingo

Proclamação da República (15/11) - sábado

Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (20/11) - quinta-feira

Dezembro

Natal (25/12) - quinta-feira

