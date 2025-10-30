Hoje é 30 de outubro: veja os famosos que nasceram na data

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 30 de outubro de 2025 às 05:02
No dia 30 de outubro celebram-se os aniversários de figuras que atravessaram épocas e campos diversos - da política aos palcos, do esporte aos negócios. Nasceu, por exemplo, John Adams (1735 - 1826), segundo presidente dos Estados Unidos, que ajudou a forjar os alicerces de uma jovem nação. Já em 1960 veio ao mundo Diego Maradona - ícone do futebol argentino e mundial - cuja arte com a bola e vida pública tornaram-se parte da memória coletiva.
Em 1978 nasceu o brasileiro Paulo Gustavo (1978-2021), ator e comediante que alcançou enorme sucesso no teatro e cinema com “Minha Mãe É uma Peça”. Em 1992 nasceu MC Daleste (1992-2013), cantor brasileiro de funk paulista com uma trajetória meteórica e trágica.
Veja lista com outros nascidos da data:
Personalidades nascidas em 30 de outubro