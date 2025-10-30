Acesse sua conta
Hoje é 30 de outubro: veja os famosos que nasceram na data

Confira lista

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 05:02

30 de outubro
30 de outubro Crédito: Shutterstock

No dia 30 de outubro celebram-se os aniversários de figuras que atravessaram épocas e campos diversos - da política aos palcos, do esporte aos negócios. Nasceu, por exemplo, John Adams (1735 - 1826), segundo presidente dos Estados Unidos, que ajudou a forjar os alicerces de uma jovem nação. Já em 1960 veio ao mundo Diego Maradona - ícone do futebol argentino e mundial - cuja arte com a bola e vida pública tornaram-se parte da memória coletiva.

Em 1978 nasceu o brasileiro Paulo Gustavo (1978-2021), ator e comediante que alcançou enorme sucesso no teatro e cinema com “Minha Mãe É uma Peça”. Em 1992 nasceu MC Daleste (1992-2013),  cantor brasileiro de funk paulista com uma trajetória meteórica e trágica.

Veja lista com outros nascidos da data:

Personalidades nascidas em 30 de outubro

Diego Maradona, futebolista e treinador de futebol argentino, nascido em 1960 por Foto: Getty Images/Fifa/Divulgação
Escritor francês Édouard Louis nasceu em 1992 por Reprodução
MC Daleste, que foi assassinado em 2013, nasceu em 30 de outubro de 1992 por Reprodução
Futebolista Rafael Galhardo nasceu em 1991 por Divulgação
A sertaneja Naiara Azevedo, nascido em 1989 por Reprodução/TV Globo
Xamã, rapper e ator brasileiro, nascido em 1989 por Divulgação
Tandara Caixeta, jogadora de vôlei brasileira, nascida em 1988 por Divulgação
O atacate Jael, ex-Bahia, nascido em 1988 por Divulgação
A empresária Ivanka Trump, filha de Donald Trump, nascida em 1981 por Andrea Hanks/Divulgação
Careca, ex-futebolista brasileiro, nascido em 1980 por Arquivo
Paulo Gustavo, comediante e ator brasileiro, nasceu em 1978. Ele morreu de covid-19 em 2021 por Redes sociais
Paulo Nunes, ex-futebolista brasileiro, nascido em 1972 por Reprodução
Natália Lage, atriz brasileira, nascida em 1978 por Reprodução
Fabiana Karla, atriz e humorista brasileira, nascida em 1975 por Reprodução/Instagram
Paola Carosella, chef de cozinha argentina, nascida em 1972 por Reprodução
Gavin Rossdale, músico britânico, nascido em 1965 por Reprodução
Mario Testino, fotógrafo anglo-peruano, nascido em 1954 por Divulgação
