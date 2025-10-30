MEMÓRIA

Hoje é 30 de outubro: veja os famosos que morreram na data

Carol Neves

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 06:02

30 de outubro Crédito: Shutterstock

No dia 30 de outubro, a história registrou a partida de personalidades marcantes que deixaram legados duradouros em suas áreas. Entre elas, o cineasta americano Samuel Fuller, conhecido por seu estilo ousado e realista, que faleceu em 1997, deixando uma filmografia que continua influenciando diretores ao redor do mundo.

No mesmo dia, em 1993, o músico brasileiro Evandro do Bandolim morreu, sendo lembrado como um dos grandes nomes do choro, capaz de encantar plateias com sua virtuosidade e paixão pelo bandolim. Já no cenário da música internacional, Jam Master Jay, DJ do Run-D.M.C., foi assassinado em 2002, deixando uma marca indelével na história do hip-hop.

Veja mais mortes registradas no dia: