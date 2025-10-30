Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hoje é 30 de outubro: veja os famosos que morreram na data

Confira lista

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 06:02

30 de outubro
30 de outubro Crédito: Shutterstock

No dia 30 de outubro, a história registrou a partida de personalidades marcantes que deixaram legados duradouros em suas áreas. Entre elas, o cineasta americano Samuel Fuller, conhecido por seu estilo ousado e realista, que faleceu em 1997, deixando uma filmografia que continua influenciando diretores ao redor do mundo.

Leia mais

Imagem - Hoje é 30 de outubro: veja os famosos que nasceram na data

Hoje é 30 de outubro: veja os famosos que nasceram na data

Imagem - Hoje, 30 de outubro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data

Hoje, 30 de outubro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data

No mesmo dia, em 1993, o músico brasileiro Evandro do Bandolim morreu, sendo lembrado como um dos grandes nomes do choro, capaz de encantar plateias com sua virtuosidade e paixão pelo bandolim. Já no cenário da música internacional, Jam Master Jay, DJ do Run-D.M.C., foi assassinado em 2002, deixando uma marca indelével na história do hip-hop.

Veja mais mortes registradas no dia:

Personalidades que morreram em 30 de outubro

O pianista brasileiro Arthur Moreira Lima morreu em 2024, aos 84 anos, de câncer no intestino por Carlos Gustavo Kersten/Divulgação
O desenhista Renato Canini, "pai" do personagem Zé Carioca, morreu aos 77 anos, em 2013 por Divulgação
O antropólogo francês Claude Lévi-Strauss morreu aos 100 anos, em 2009 por Michel Ravassard/Unesco
Lendário DJ do Run-D.M.C., Jason Mizell revolucionou o hip-hop. Ele foi morto a tiros aos 37 anos, em 2002 por Divulgação
Voz marcante da Broadway e do cinema, o ator Robert Goulet morreu aos 73 anos, em 2007 por Divulgação
Mestre do choro e virtuose do bandolim, Evandro do Bandolim encantou gerações com sua técnica impecável. Faleceu em 1993, vítima de complicações cardíacas por Reprodução
Cineasta ousado e provocador, Samuel Fuller deixou sua marca no cinema com histórias intensas e realismo cru. Morreu de causas naturais em 1997, anos 85 anos por Reprodução
1 de 7
O pianista brasileiro Arthur Moreira Lima morreu em 2024, aos 84 anos, de câncer no intestino por Carlos Gustavo Kersten/Divulgação

Tags:

Morte

Mais recentes

Imagem - Hoje é 30 de outubro: veja os famosos que nasceram na data

Hoje é 30 de outubro: veja os famosos que nasceram na data
Imagem - Mulher que vivia em caverna na Índia com duas filhas pequenas é deportada para a Rússia

Mulher que vivia em caverna na Índia com duas filhas pequenas é deportada para a Rússia
Imagem - Hoje é 29 de outubro: veja os famosos que nasceram na data

Hoje é 29 de outubro: veja os famosos que nasceram na data

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada