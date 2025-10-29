Hoje é 29 de outubro: veja os famosos que nasceram na data

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 05:10
O dia 29 de outubro reúne aniversários de figuras que se destacaram em campos diversos, das artes à política, e cuja trajetória deixou marca no panorama cultural e histórico. Embora a data pareça apenas mais uma no calendário, ela serve como lembrete de que nascimentos também são oportunidades de celebrar conquistas e influências.
Entre os nomes nascidos nessa data estão Winona Ryder (1971), atriz americana cujo trabalho inclui produções como “Edward Mãos de Tesoura” e “Stranger Things”. Também é do dia Richard Dreyfuss (1947), ator que conquistou o Oscar e é reconhecido por filmes como “Tubarão” e “A Força do Destiny”.
E ainda Gabrielle Union (1972), atriz e produtora americana que se tornou voz relevante tanto na atuação quanto na defesa de causas sociais.
Personalidades nascidas em 29 de outubro