Hoje é 29 de outubro: veja os famosos que nasceram na data

Celebridades de vários setores celebram aniversário

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 05:10

29 de outubro
29 de outubro Crédito: Shutterstock

O dia 29 de outubro reúne aniversários de figuras que se destacaram em campos diversos, das artes à política, e cuja trajetória deixou marca no panorama cultural e histórico. Embora a data pareça apenas mais uma no calendário, ela serve como lembrete de que nascimentos também são oportunidades de celebrar conquistas e influências.

Entre os nomes nascidos nessa data estão Winona Ryder (1971), atriz americana cujo trabalho inclui produções como “Edward Mãos de Tesoura” e “Stranger Things”. Também é do dia Richard Dreyfuss (1947), ator que conquistou o Oscar e é reconhecido por filmes como “Tubarão” e “A Força do Destiny”.

E ainda Gabrielle Union (1972), atriz e produtora americana que se tornou voz relevante tanto na atuação quanto na defesa de causas sociais.

Personalidades nascidas em 29 de outubro

Nelson Cavaquinho, nascido em 1911 e falecido em 1986, foi um icônico compositor e violonista brasileiro, referência no samba e na música popular por Divulgação
Zé Love, nascido em 1989, é jogador de futebol brasileiro, atuando como atacante em clubes do país e do exterior por Divulgação
Pepetela, nascido em 1941, é um renomado escritor angolano, conhecido por suas obras que exploram a história, política e sociedade de Angola por Divulgação
Escritor e compositor brasileiro, Nelson Motta é conhecido por sua atuação na música popular e no jornalismo cultural por Marcio Shaffer
Richard Dreyfuss (nascido em 1947) é ator norte-americano premiado, famoso por filmes como Tubarão e Conta Comigo por Divulgação
Moa do Katendê (nascido em 1958, morto em 2018) foi um músico baiano reconhecido pelo trabalho com percussão e samba-reggae por Divulgaçao
Lídia Brondi, nascida em 1960, é atriz brasileira conhecida por seu trabalho na televisão, especialmente em novelas da Globo durante os anos 1980 por Reproduçaõ
Edwin van der Sar (nascido em 1970) é ex-goleiro holandês, considerado um dos melhores de sua geração, com passagem por Ajax, Juventus e Manchester United por Reprodução
Nascida em 1971, Winona Ryder é uma atriz norte-americana premiada, conhecida por filmes como Beetlejuice, Edward Mãos de Tesoura e a série Stranger Things por Reprodução
Claudete Troiano (nascida em 1958) é apresentadora de televisão e jornalista brasileira, conhecida por programas de variedades e jornalismo na TV por Divulgação
Tracee Ellis Ross, nascida em 29 de outubro de 1972, é atriz e produtora norte-americana, conhecida por seu papel em Black-ish e por ser filha da cantora Diana Ross por Divulgação
Michael Schur é produtor, roteirista e criador de séries norte-americano, conhecido por The Office, Parks and Recreation e The Good Place por Reprodução
Simone Spoladore, nascida em 1979, é atriz brasileira, reconhecida por trabalhos em novelas e filmes como O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias por Reprodução
Tove Lo é cantora e compositora sueca, famosa por hits como “Habits (Stay High)” e seu estilo pop alternativo por Daniel Åhs Karlsson
Ruel, nascido em 2002, é cantor e compositor australiano de pop e R&B, conhecido por hits como “Dazed & Confused” e “Younger” por Divulgação
Gabrielle Union (1972), atriz e produtora americana  por Reprodução
Nelson Cavaquinho, nascido em 1911 e falecido em 1986, foi um icônico compositor e violonista brasileiro, referência no samba e na música popular por Divulgação

