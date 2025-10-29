Hoje é 29 de outubro: veja os famosos que morreram na data

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 05:02
A data de 29 de outubro se marca como um momento de despedida para personalidades de diferentes campos, lembrando como vidas distintas podem deixar rastros duradouros no tempo. Mesmo que o dia seja parte da rotina comum, ele carrega o peso de quem partiu e a reflexão sobre o legado deixado.
Entre os que morreram nesse dia estão Duane Allman, guitarrista norte-americano, líder da banda The Allman Brothers Band, que morreu em acidente de moto em 29 de outubro de 1971.
Outro nome é Joseph Pulitzer, o editor e herói da imprensa que faleceu em 29 de outubro de 1911, e cujo nome eternizou-se no prêmio que leva seu sobrenome. Também podemos citar Anton LaVey, autor e fundador da Church of Satan, que morreu em 29 de outubro de 1997.
Personalidades que morreram em 29 de outubro