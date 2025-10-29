Acesse sua conta
Hoje é 29 de outubro: veja os famosos que morreram na data

Relembre

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 05:02

29 de outubro
29 de outubro Crédito: Shutterstock

A data de 29 de outubro se marca como um momento de despedida para personalidades de diferentes campos, lembrando como vidas distintas podem deixar rastros duradouros no tempo. Mesmo que o dia seja parte da rotina comum, ele carrega o peso de quem partiu e a reflexão sobre o legado deixado.

Entre os que morreram nesse dia estão Duane Allman, guitarrista norte-americano, líder da banda The Allman Brothers Band, que morreu em acidente de moto em 29 de outubro de 1971.

Outro nome é Joseph Pulitzer, o editor e herói da imprensa que faleceu em 29 de outubro de 1911, e cujo nome eternizou-se no prêmio que leva seu sobrenome. Também podemos citar Anton LaVey, autor e fundador da Church of Satan, que morreu em 29 de outubro de 1997.

Personalidades que morreram em 29 de outubro

Walter Raleigh foi explorador inglês, conhecido por suas expedições ao Novo Mundo e por popularizar o tabaco na Inglaterra. por Divulgação
Joseph Pulitzer (1847 – 29 de outubro de 1911) foi jornalista e editor húngaro-americano, famoso por criar o renomado Prêmio Pulitzer por reprodução
Ana Cristina César, foi poetisa e tradutora brasileira, referência na poesia marginal e na literatura contemporânea. Morreu por suicídio em 1983 por Reprodução
Teri Garr, nascida em 11 de dezembro de 1944, é atriz norte-americana conhecida por papéis em filmes como Tubarão, Tootsie e Victor Victoria. Morreu em 2024 de esclerose múltipla por Reprodução
Klas Ingesson foi jogador e treinador de futebol sueco, lembrado por suas atuações na seleção da Suécia e em clubes europeus. Morrer aos 46 anos de mieloma múltiplo por Reprodução
Anton LaVey foi o fundador da Igreja de Satã e autor de A Bíblia Satânica; morreu de insuficiência cardíaca em San Francisco, EUA por Divulgação
Duane Allman, guitarrista norte-americano, líder da banda The Allman Brothers Band, que morreu em acidente de moto em 29 de outubro de 1971 por Reprodução
1 de 7
Walter Raleigh foi explorador inglês, conhecido por suas expedições ao Novo Mundo e por popularizar o tabaco na Inglaterra. por Divulgação

