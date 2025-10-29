Acesse sua conta
Hoje, 29 de outubro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data

Entenda também diferença entre feriado e ponto facultativo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 04:01

29 de outubro
29 de outubro Crédito: Shutterstock

Várias cidades do Brasil têm feriado nesta quarta-feira (29) por motivos diferentes (veja a lista completa abaixo). A decisão sobre feriados é baseada na Lei 9.093, de 1995, que atribui aos Estados a competência de estabelecer o feriado estadual e aos municípios as leis municipais.

Dia 29 de outubro é feriado?

Sim, o dia 29 de outubro é feriado em algumas cidades brasileiras, de acordo com o calendário da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). 

Personalidades nascidas em 29 de outubro

Nelson Cavaquinho, nascido em 1911 e falecido em 1986, foi um icônico compositor e violonista brasileiro, referência no samba e na música popular por Divulgação
Zé Love, nascido em 1989, é jogador de futebol brasileiro, atuando como atacante em clubes do país e do exterior por Divulgação
Pepetela, nascido em 1941, é um renomado escritor angolano, conhecido por suas obras que exploram a história, política e sociedade de Angola por Divulgação
Escritor e compositor brasileiro, Nelson Motta é conhecido por sua atuação na música popular e no jornalismo cultural por Marcio Shaffer
Richard Dreyfuss (nascido em 1947) é ator norte-americano premiado, famoso por filmes como Tubarão e Conta Comigo por Divulgação
Moa do Katendê (nascido em 1958, morto em 2018) foi um músico baiano reconhecido pelo trabalho com percussão e samba-reggae por Divulgaçao
Lídia Brondi, nascida em 1960, é atriz brasileira conhecida por seu trabalho na televisão, especialmente em novelas da Globo durante os anos 1980 por Reproduçaõ
Edwin van der Sar (nascido em 1970) é ex-goleiro holandês, considerado um dos melhores de sua geração, com passagem por Ajax, Juventus e Manchester United por Reprodução
Nascida em 1971, Winona Ryder é uma atriz norte-americana premiada, conhecida por filmes como Beetlejuice, Edward Mãos de Tesoura e a série Stranger Things por Reprodução
Claudete Troiano (nascida em 1958) é apresentadora de televisão e jornalista brasileira, conhecida por programas de variedades e jornalismo na TV por Divulgação
Tracee Ellis Ross, nascida em 29 de outubro de 1972, é atriz e produtora norte-americana, conhecida por seu papel em Black-ish e por ser filha da cantora Diana Ross por Divulgação
Michael Schur é produtor, roteirista e criador de séries norte-americano, conhecido por The Office, Parks and Recreation e The Good Place por Reprodução
Simone Spoladore, nascida em 1979, é atriz brasileira, reconhecida por trabalhos em novelas e filmes como O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias por Reprodução
Tove Lo é cantora e compositora sueca, famosa por hits como “Habits (Stay High)” e seu estilo pop alternativo por Daniel Åhs Karlsson
Ruel, nascido em 2002, é cantor e compositor australiano de pop e R&B, conhecido por hits como “Dazed & Confused” e “Younger” por Divulgação
Nelson Cavaquinho, nascido em 1911 e falecido em 1986, foi um icônico compositor e violonista brasileiro, referência no samba e na música popular por Divulgação

Cidades com feriado no dia 29 de outubro?

BANDEIRA (MG)

BONITO (BA)

CAMPESTRE DE GOIAS (GO)

CAMPO DO BRITO (SE)

CAMPO DO TENENTE (PR)

CANHOBA (SE)

CRISTINO CASTRO (PI)

CURIMATA (PI)

ITAUEIRA (PI)

JOAO CAMARA (RN)

JUSSARA (PR)

PONTAO (RS)

SAO GONCALO DO AMARANTE (RN)

SAO TOME (RN)

Fatos que aconteceram em 29 de outubro

Em 29 de outubro de 1810, Dom João VI assinou o decreto que criou a Biblioteca Nacional do Brasil (então “Real Biblioteca”), no Rio por Divulgação
É comemorado em 29 de outubro no Brasil, em referência à fundação da Biblioteca Nacional por Arisson Marinho/CORREIO
Em 2015, a China anuncia o fim da política do filho único, após 35 anos por Reprodução
Em 29 de outubro de 1945, Getúlio Vargas foi deposto do cargo de Presidente do Brasil, encerrando o regime autoritário conhecido como Estado Novo por Divulgação
Na Bahia: o mestre de capoeira baiano Moa do Katendê, nascido em Salvador-BA, veio ao mundo em 29 de outubro de 1954 por divulgação
O crash da Bolsa de Valores de Nova York marca o início da Grande Depressão, afetando economia global por Arquivo
Em 2018, o voo Lion Air 610 de um Boeing 737 MAX cai após decolar de Jacarta, na Indonésia, matando 189 pessoas a bordo por Reprodução
O furacão Sandy atinge a costa leste dos Estados Unidos em 2012, matando 148 pessoas direta e 138 indiretamente por Arquivo
Em 29 de outubro de 1810, Dom João VI assinou o decreto que criou a Biblioteca Nacional do Brasil (então "Real Biblioteca"), no Rio por Divulgação

Qual a diferença de feriado e ponto facultativo?

A principal diferença entre feriado e ponto facultativo está na obrigatoriedade de suspensão das atividades. Feriados são datas oficialmente reconhecidas pelo governo, quando atividades comerciais e laborais geralmente são suspensas. Quem trabalha nesses dias, por ser uma data oficial, costuma receber compensação financeira, conforme a legislação. Já o ponto facultativo é uma data em que as atividades não são obrigatórias, ou seja, a empresa pode optar por manter suas operações ou dispensar os funcionários.

Devo trabalhar nos feriados?

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) assegura aos trabalhadores o direito de descanso nos feriados nacionais, religiosos e aos domingos, garantindo tempo para lazer. No entanto, essa norma tem sido flexibilizada nos últimos anos por meio de acordos entre sindicatos e empregadores.

Esses acordos podem variar conforme cada sindicato, o que torna importante que os trabalhadores se informem sobre as regras específicas de seu sindicato. É fundamental saber se o trabalho nesses dias é permitido, proibido ou regulamentado de alguma forma, além de entender como as cláusulas acordadas funcionam.

Personalidades que morreram em 29 de outubro

Walter Raleigh foi explorador inglês, conhecido por suas expedições ao Novo Mundo e por popularizar o tabaco na Inglaterra. por Divulgação
Joseph Pulitzer (1847 – 29 de outubro de 1911) foi jornalista e editor húngaro-americano, famoso por criar o renomado Prêmio Pulitzer por reprodução
Ana Cristina César, foi poetisa e tradutora brasileira, referência na poesia marginal e na literatura contemporânea. Morreu por suicídio em 1983 por Reprodução
Teri Garr, nascida em 11 de dezembro de 1944, é atriz norte-americana conhecida por papéis em filmes como Tubarão, Tootsie e Victor Victoria. Morreu em 2024 de esclerose múltipla por Reprodução
Klas Ingesson foi jogador e treinador de futebol sueco, lembrado por suas atuações na seleção da Suécia e em clubes europeus. Morrer aos 46 anos de mieloma múltiplo por Reprodução
Anton LaVey foi o fundador da Igreja de Satã e autor de A Bíblia Satânica; morreu de insuficiência cardíaca em San Francisco, EUA por Divulgação
Walter Raleigh foi explorador inglês, conhecido por suas expedições ao Novo Mundo e por popularizar o tabaco na Inglaterra. por Divulgação

Quais os feriados nacionais em 2025?

Em relação aos feriados nacionais de 2025, seis deles caem durante a semana. O ano começou com o feriado de 1º de janeiro, que foi numa quarta-feira. Em seguida, a Sexta-feira Santa (Paixão de Cristo) foi em 18 de abril, seguida pelo Tiradentes, em 21 de abril (segunda-feira). Ainda houve o Dia do Trabalhador, em 1º de maio (quinta-feira). O ano ainda tem o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra em 20 de novembro (quinta-feira), e o Natal, em 25 de dezembro (quinta-feira).

Lista de feriados do ano:

Novembro

Dia de Finados (2/11) - domingo

Proclamação da República (15/11) - sábado

Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (20/11) - quinta-feira

Dezembro

Natal (25/12) - quinta-feira

