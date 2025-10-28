Multinacional de tecnologia com sede no Brasil deve demitir até 30 mil funcionários

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 09:57
A multinacional de tecnologia norte-americana Amazon planeja demitir até 30 mil funcionários a partir desta terça-feira (27). As demissões devem ocorrer para reduzir despesas e compensar contratações ocorridas no pico de demanda gerada pela pandemia.
A informação foi repassada por três fontes à Reuters. O número de demissões representa uma pequena porcentagem de contratados. Ao todo, a Amazon tem 1,55 milhão funcionários.
Nos últimos dois anos, a Amazon fez cortes menores em áreas como dispositivos, comunicações e podcasting. Caso as 30 mil demissões sejam confirmadas, o número será o maior desde o final de 2022, quando 27 mil pessoas foram demitidas.
De acordo com as fontes, não há informações detalhadas sobre as demissões. O número de demitidos, aliás, pode mudar conforme as prioridades da empresa.
A Fortune, revista de negócios norte-americana, informou, no último dia 14, que a área de recursos humanos pode perder cerca de 15% do quadro.
No Brasil, a gigante do varejo online conta com 10 centros de distribuição em sete cidades, além de dezenas de estações de entrega e um escritório em São Paulo.
Cerca de 16 mil funcionários da Nestlé serão demitidos nos próximos dois anos. A medida foi anunciada pelo novo CEO do grupo, Philipp Navratil, durante a apresentação dos resultados trimestrais. O número de demissões equivale a aproximadamente 6% do total de trabalhadores da companhia, que atualmente emprega 277 mil pessoas em todo o mundo.
Os principais afetados ocupam cargos administrativos, cerca de 12 mil, enquanto a minoria, cerca de 4 mil, trabalha em fábricas da empresa, segundo informações da revista Veja.
Relembre produtos da Nestlé que foram descontinuados
A decisão foi bem recebida na Bolsa de Valores de Zurique (Suíça), já que as ações do grupo subiram cerca de 8% no mercado. Com as demissões, a expectativa é que o grupo economize mais de R$ 20 bilhões até o final de 2027.