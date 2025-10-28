REDUÇÃO DE CUSTOS

Multinacional de tecnologia com sede no Brasil deve demitir até 30 mil funcionários

Demissões devem ocorrer para reduzir despesas

Millena Marques

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 09:57

Amazon no Brasil Crédito: Julio Vilela/Amazon

A multinacional de tecnologia norte-americana Amazon planeja demitir até 30 mil funcionários a partir desta terça-feira (27). As demissões devem ocorrer para reduzir despesas e compensar contratações ocorridas no pico de demanda gerada pela pandemia.

A informação foi repassada por três fontes à Reuters. O número de demissões representa uma pequena porcentagem de contratados. Ao todo, a Amazon tem 1,55 milhão funcionários.

Nos últimos dois anos, a Amazon fez cortes menores em áreas como dispositivos, comunicações e podcasting. Caso as 30 mil demissões sejam confirmadas, o número será o maior desde o final de 2022, quando 27 mil pessoas foram demitidas.

De acordo com as fontes, não há informações detalhadas sobre as demissões. O número de demitidos, aliás, pode mudar conforme as prioridades da empresa.

A Fortune, revista de negócios norte-americana, informou, no último dia 14, que a área de recursos humanos pode perder cerca de 15% do quadro.

No Brasil, a gigante do varejo online conta com 10 centros de distribuição em sete cidades, além de dezenas de estações de entrega e um escritório em São Paulo.

Nestlé vai demitir até 16 mil

Cerca de 16 mil funcionários da Nestlé serão demitidos nos próximos dois anos. A medida foi anunciada pelo novo CEO do grupo, Philipp Navratil, durante a apresentação dos resultados trimestrais. O número de demissões equivale a aproximadamente 6% do total de trabalhadores da companhia, que atualmente emprega 277 mil pessoas em todo o mundo.

Os principais afetados ocupam cargos administrativos, cerca de 12 mil, enquanto a minoria, cerca de 4 mil, trabalha em fábricas da empresa, segundo informações da revista Veja.

Relembre produtos da Nestlé que foram descontinuados 1 de 10