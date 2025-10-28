MEMÓRIA

Hoje é 28 de outubro: veja os famosos que morreram na data

Data está marcada na história

Em diferentes épocas, o 28 de outubro marcou despedidas que deixaram lacunas na cultura e no pensamento, com mortes de artistas e intelectuais cujos legados ainda atravessam gerações.

No campo da filosofia e das ideias, o dia ficou gravado com a morte de John Locke em 28 de outubro de 1704, pensador inglês cujas teorias sobre liberdade, propriedade e contrato social influenciaram profundamente o Iluminismo e os sistemas de governo ocidentais.

No universo da música e do entretenimento, outro 28 de outubro veio a provocar comoção: em 2022, partiu Jerry Lee Lewis, ícone do rock’n’roll que ajudou a definir o gênero com sua energia no piano e presença de palco explosiva. Em 2023, o dia também marcou o fim da vida de Matthew Perry, ator canadense-americano mais conhecido por seu papel como Chandler em “Friends”, cuja morte gerou grande repercussão entre fãs de várias gerações.

Além desses nomes, o 28 de outubro ressoa como data de despedida para outras personalidades que contribuíram de modos diversos, seja no esporte, nas artes ou na política. Cada uma deixou um legado que ultrapassa o momento de sua partida e evidencia como a memória pública mantém viva a influência dessas vidas. Confira: