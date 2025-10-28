Acesse sua conta
Hoje é 28 de outubro: veja os famosos que morreram na data

Data está marcada na história

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 04:10

28 de outubro
28 de outubro Crédito: Shutterstock

Em diferentes épocas, o 28 de outubro marcou despedidas que deixaram lacunas na cultura e no pensamento, com mortes de artistas e intelectuais cujos legados ainda atravessam gerações.

No campo da filosofia e das ideias, o dia ficou gravado com a morte de John Locke em 28 de outubro de 1704, pensador inglês cujas teorias sobre liberdade, propriedade e contrato social influenciaram profundamente o Iluminismo e os sistemas de governo ocidentais.

Personalidades que morreram em 28 de outubro

Matthew Perry: ator canadense-americano, famoso por interpretar Chandler Bing na série de TV "Friends". Faleceu em 2023 por Reprodução
Severiano Manoel de Abreu, conhecido como Jubiaba, foi um líder e figura histórica da comunidade local. Morreu em 1937 por Reprodução
Camilo Cienfuegos foi um dos principais líderes da Revolução Cubana ao lado de Fidel Castro e Che Guevara, falecido em 1959 por Reprodução
Mitchell Leisen foi um diretor e designer de produção conhecido por seus filmes de comédia e romance clássicos de Hollywood. Morreu em 1972 por Divulgação
Taylor Mitchell foi uma cantora e compositora canadense de folk, conhecida por sua voz marcante e tragicamente falecida jovem, em 2009 por Reprodução
Bernardo Jablonski: ator, roteirista e psicólogo social, deixou sua marca na TV, no teatro e na academia. Morreu em 2011 por Reprodução
Juan Daniel Ferrer: ator, cantor e produtor hispano-brasileiro que marcou TV e cinema no Brasil. Morreu em 2008 por Reprodução
Franklin Américo de Meneses Dória, o Barão de Loreto. Advogado, político monarquista e fundador da cadeira 25 da Academia Brasileira de Letras. Morreu em 1906 por Reprodução
John Locke (1632-1704), filósofo inglês considerado pai do liberalismo, morreu em 28 de outubro de 1704 após longa enfermidade respiratória por Reprodução
No universo da música e do entretenimento, outro 28 de outubro veio a provocar comoção: em 2022, partiu Jerry Lee Lewis, ícone do rock’n’roll que ajudou a definir o gênero com sua energia no piano e presença de palco explosiva. Em 2023, o dia também marcou o fim da vida de Matthew Perry, ator canadense-americano mais conhecido por seu papel como Chandler em “Friends”, cuja morte gerou grande repercussão entre fãs de várias gerações.

Além desses nomes, o 28 de outubro ressoa como data de despedida para outras personalidades que contribuíram de modos diversos, seja no esporte, nas artes ou na política. Cada uma deixou um legado que ultrapassa o momento de sua partida e evidencia como a memória pública mantém viva a influência dessas vidas. Confira:

Famosos que nasceram em 28 de outubro

Julia Roberts completa hoje 58 anos por Divulgação
Bill Gates faz 70 anos hoje por Divulgação
Garrincha nasceu em 1933 e faleceu em 1983 por Reprodução
Cantora Zélia Duncan faz 61 anos por Divulgação
Ex-presidente do Irã Mahmoud Ahmadinejad faz 69 anos por Reprodução
A personalidade Caitlyn Jenner fará 76 anos por Rob Latour/Shutterstock
A atriz Dina Sfat nasceu em 1938 e morreu em 1989 por Divulgação
Jogador de pôquer profissional, Scotty Nguyen completa 63 anos por Reprodução
Atriz Gwendoline Christie faz 47 anos por Divulgação
Governador de Minas, Romeu Zema faz 61 anos por Arquivo ABr
Arquiteta Carol Bueno nasceu em 1974 e morreu em 2021 por Divulgação
Ator Joaquin Phoenix faz 51 anos por Reprodução
Músico Ben Harper faz 56 anos por Reprodução
Cantor Frank Ocean faz 38 anos por Divulgação
A escritora Bruna Surfistinha chega aos 41 anos por Reprodução
Jogadora de vôlei Camila Brait completa 37 anos por JPIRES
Atriz Lola Tung faz 23 anos por Reproduçaõ
