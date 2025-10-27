TRISTEZA

Noiva tira a própria vida após críticas ao vestido de casamento 'provocativo'

Pai da jovem diz que família do genro assediou a mulher por conta da vestimenta

Carol Neves

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 10:01

Lyaman Mammadli foi criticada por vestido Crédito: Reprodução

Uma jovem de 19 anos, Lyaman Mammadli, cometeu suicídio após ser alvo de críticas sobre seu vestido de casamento em Mingachevir, no Azerbaijão. Segundo o pai da vítima, Murad Bayramov, a família do marido acusou a filha de estar “demasiado nua” por deixar os ombros descobertos.

“Meu genro e os pais dele provocaram uma briga em nossa casa por causa do vestido de casamento da minha filha”, afirmou Bayramov. “Ela não conseguiu suportar e tirou a própria vida.” A tragédia ocorreu no jardim da residência da família da noiva, segundo reportagem do Daily Mail.

O pai negou relatos de que a filha teria sido pressionada a casar com Elnur Mamedli, de 33 anos. “Depois da celebração, Elnur veio à nossa casa com os pais e começou uma grande discussão. Disseram: ‘Que vergonha. Como puderam deixar sua filha usar um vestido de noiva tão revelador?’”, relatou.

Bayramov acrescentou que respondeu que o vestido era comum, do tipo usado por muitas noivas, mas os parentes do marido continuaram insistindo e o conflito se estendeu pelo dia seguinte. Segundo ele, os pais do noivo acusaram a jovem de “desonrar o filho e a família”.

Marido foi expulso do enterro

Após a morte, o recém-casado compareceu ao funeral, mas o pai da noiva afirmou que o expulsou do local. A polícia investiga agora a possibilidade de abertura de um caso criminal relacionado ao “assédio” sofrido pela jovem antes do suicídio.

O episódio no Azerbaijão surge pouco tempo depois de outro caso internacional que gerou repercussão: a filha de Ali Shamkhani, conselheiro do aiatolá do Irã, casou-se em Teerã usando um vestido considerado “revelador”. O evento, ocorrido no luxuoso hotel Espinas Palace, foi criticado nas redes sociais por sua ostentação, em contraste com as restrições severas de vestimenta para mulheres e a situação econômica de muitos jovens iranianos.