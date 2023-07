Noivo do casamento com vestido viral é acusado de tentar matar esposa

O noivo do casamento que teve o popular vestido de "duas cores", que viralizou no ano de 2015, foi acusado de tentar matar a esposa, de acordo com a imprensa internacional.



Keir Johnston deu um depoimento na corte da Escócia, segundo o The Times. Ele teria tentado enforcar a mulher e a ameaçou com uma faca.



Ele também é acusado de controle coercitivo sobre a esposa. As acusações começam em 2019 e vão até março de 2022, e incluem agressão, empurrões, violência psicológica e ameaças de morte.