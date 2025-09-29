SALVADOR

Casamento coletivo transforma sonho em realidade e movimenta comunidade de Campinas de Pirajá

A cerimônia aconteceu em frente ao Centro Cultural Isabela Sousa

29 de setembro de 2025

Crédito: Jojo (@jojocomdende)

O bairro de Campinas de Pirajá, em Salvador, foi cenário de emoção e celebração neste domingo (28), com a realização da segunda edição do Casamento Coletivo, projeto idealizado pela vereadora Isabela Sousa. O evento oficializou a união de oito casais de diferentes bairros da capital baiana, em uma cerimônia marcada por solidariedade, parceria e histórias de amor.

Os casais foram contemplados com toda a estrutura de um casamento completo, incluindo registro em cartório, buffet, bolo, trajes, maquiagem, decoração e celebrante — tudo sem custo para os noivos. A iniciativa foi viabilizada com o apoio de fornecedores voluntários e da própria comunidade local.

A cerimônia aconteceu em frente ao Centro Cultural Isabela Sousa e contou com a coordenação da assessora em casamentos Carol Peixinho. O celebrante Fabrício Simões conduziu os momentos com sensibilidade, destacando a individualidade de cada história. Já a decoração ficou por conta da Adja Decor, que transformou o espaço mais uma vez.

Entre os casais participantes, histórias com mais de 20 anos de convivência puderam finalmente ser oficializadas em um ambiente acolhedor e festivo.