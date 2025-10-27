Acesse sua conta
Menina de 5 anos é suspeita de matar irmão recém-nascido após jogá-lo pela janela do 4º andar

Crianças estavam só em casa no momento; autoridades investigam se ação teria sido motivada por ciúme

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 14:48

Crédito: Reprodução

Uma criança de 5 anos é a principal suspeita de ter matado o irmão, um recém nascido, de apenas 21 anos, após arremessá-lo da janela do quarto andar. A tragédia ocorreu nesse mês, na Rússia, a chocou toda a população do vilarejo de Vasilyevo. Segundo a imprensa local, a tragédia ocorreu em um momento em que as duas crianças estavam sozinhas em casa. A mãe teria saído para visitar uma amiga enquanto o pai estava no trabalho, deixando as duas crianças desacompanhadas em casa.

Testemunhas relataram à polícia local que ouviram a menina gritar na janela antes de avistarem o bebê imóvel no chão. A cena deixou a população horrorizada. Equipes de resgate foram acionadas, porém, os paramédicos confirmaram a morte do recém-nascido ainda no local, após ele atingir o concreto. O Comitê Investigativo Russo informou que um processo criminal foi aberto para apurar as circunstâncias da morte.

As autoridades analisam se a ação teria sido motivada por “ciúmes” do novo integrante da família, conforme relatos iniciais divulgados pela mídia regional. Um dos depoimentos colhidos aponta que a menina teria ficado “chateada” pela presença do bebê. Além da possível motivação emocional, os investigadores buscam esclarecer a conduta dos pais.

“As ações dos responsáveis que deixaram as crianças sozinhas, bem como outros cenários possíveis, estão sendo examinados”, afirmou um relatório local. Caso sejam confirmadas negligências, a mãe pode enfrentar pena de prisão, segundo a legislação russa. O chefe do distrito de Zelenodolsk, no Tartaristão, Mikhail Afanasyev, lamentou publicamente o episódio e pediu atenção redobrada de famílias com filhos pequenos: “Expresso minhas condolências à família do falecido e peço a todos os pais que sejam vigilantes e nunca deixem seus filhos sozinhos”, declarou.

