Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hoje é 28 de outubro: veja os famosos que nasceram na data

Celebridades de vários setores celebram aniversário

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 04:15

28 de outubro
28 de outubro Crédito: Shutterstock

O dia 28 de outubro marca o aniversário de personalidades que se destacaram em áreas muito distintas, do cinema ao esporte, passando pela tecnologia e pela música. Entre os nomes internacionais, estão Julia Roberts, vencedora do Oscar e uma das atrizes mais populares de Hollywood, e Bill Gates, cofundador da Microsoft e referência global em inovação e filantropia.

O esporte brasileiro também tem motivo para lembrar a data. Manuel Francisco dos Santos, o eterno Garrincha, nasceu em 28 de outubro de 1933 e se tornou um dos maiores ídolos da história do futebol mundial. Conhecido como “A Alegria do Povo”, o craque encantou torcedores com dribles improváveis e conquistas com a Seleção Brasileira.

Famosos que nasceram em 28 de outubro

Julia Roberts completa hoje 58 anos por Divulgação
Bill Gates faz 70 anos hoje por Divulgação
Garrincha nasceu em 1933 e faleceu em 1983 por Reprodução
Cantora Zélia Duncan faz 61 anos por Divulgação
Ex-presidente do Irã Mahmoud Ahmadinejad faz 69 anos por Reprodução
A personalidade Caitlyn Jenner fará 76 anos por Rob Latour/Shutterstock
A atriz Dina Sfat nasceu em 1938 e morreu em 1989 por Divulgação
Jogador de pôquer profissional, Scotty Nguyen completa 63 anos por Reprodução
Atriz Gwendoline Christie faz 47 anos por Divulgação
Governador de Minas, Romeu Zema faz 61 anos por Arquivo ABr
Arquiteta Carol Bueno nasceu em 1974 e morreu em 2021 por Divulgação
Ator Joaquin Phoenix faz 51 anos por Reprodução
Músico Ben Harper faz 56 anos por Reprodução
Cantor Frank Ocean faz 38 anos por Divulgação
A escritora Bruna Surfistinha chega aos 41 anos por Reprodução
Jogadora de vôlei Camila Brait completa 37 anos por JPIRES
Atriz Lola Tung faz 23 anos por Reproduçaõ
1 de 17
Julia Roberts completa hoje 58 anos por Divulgação

A música aparece bem representada por Zélia Duncan, voz marcante da MPB, e por Eros Ramazzotti, artista italiano que ganhou fama internacional com seus sucessos românticos. A reunião de figuras tão diversas reforça a curiosidade em torno do 28 de outubro, uma data que celebra talento, criatividade e impacto cultural em diferentes gerações.

Tags:

Aniversário

Mais recentes

Imagem - Hoje é 28 de outubro: veja os famosos que morreram na data

Hoje é 28 de outubro: veja os famosos que morreram na data
Imagem - Menina de 5 anos é suspeita de matar irmão recém-nascido após jogá-lo pela janela do 4° andar

Menina de 5 anos é suspeita de matar irmão recém-nascido após jogá-lo pela janela do 4° andar
Imagem - Noiva tira a própria vida após críticas ao vestido de casamento 'provocativo'

Noiva tira a própria vida após críticas ao vestido de casamento 'provocativo'

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada