RELEMBRE

Hoje é 28 de outubro: veja os famosos que nasceram na data

Celebridades de vários setores celebram aniversário

Carol Neves

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 04:15

28 de outubro Crédito: Shutterstock

O dia 28 de outubro marca o aniversário de personalidades que se destacaram em áreas muito distintas, do cinema ao esporte, passando pela tecnologia e pela música. Entre os nomes internacionais, estão Julia Roberts, vencedora do Oscar e uma das atrizes mais populares de Hollywood, e Bill Gates, cofundador da Microsoft e referência global em inovação e filantropia.

O esporte brasileiro também tem motivo para lembrar a data. Manuel Francisco dos Santos, o eterno Garrincha, nasceu em 28 de outubro de 1933 e se tornou um dos maiores ídolos da história do futebol mundial. Conhecido como “A Alegria do Povo”, o craque encantou torcedores com dribles improváveis e conquistas com a Seleção Brasileira.

