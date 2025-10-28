Hoje é 28 de outubro: veja os famosos que nasceram na data

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 04:15
O dia 28 de outubro marca o aniversário de personalidades que se destacaram em áreas muito distintas, do cinema ao esporte, passando pela tecnologia e pela música. Entre os nomes internacionais, estão Julia Roberts, vencedora do Oscar e uma das atrizes mais populares de Hollywood, e Bill Gates, cofundador da Microsoft e referência global em inovação e filantropia.
O esporte brasileiro também tem motivo para lembrar a data. Manuel Francisco dos Santos, o eterno Garrincha, nasceu em 28 de outubro de 1933 e se tornou um dos maiores ídolos da história do futebol mundial. Conhecido como “A Alegria do Povo”, o craque encantou torcedores com dribles improváveis e conquistas com a Seleção Brasileira.
Famosos que nasceram em 28 de outubro
A música aparece bem representada por Zélia Duncan, voz marcante da MPB, e por Eros Ramazzotti, artista italiano que ganhou fama internacional com seus sucessos românticos. A reunião de figuras tão diversas reforça a curiosidade em torno do 28 de outubro, uma data que celebra talento, criatividade e impacto cultural em diferentes gerações.