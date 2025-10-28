Acesse sua conta
Hoje, 28 de outubro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data

Entenda também diferença entre feriado e ponto facultativo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 04:02

28 de outubro
28 de outubro Crédito: Shutterstock

Várias cidades do Brasil têm feriado nesta terça-feira (28) por motivos diferentes (veja a lista completa abaixo). A decisão sobre feriados é baseada na Lei 9.093, de 1995, que atribui aos Estados a competência de estabelecer o feriado estadual e aos municípios as leis municipais.

Dia 28 de outubro é feriado?

Sim, o dia 28 de outubro é feriado em algumas cidades brasileiras, de acordo com o calendário da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). 

Personalidades que morreram em 28 de outubro

Matthew Perry: ator canadense-americano, famoso por interpretar Chandler Bing na série de TV "Friends". Faleceu em 2023 por Reprodução
Severiano Manoel de Abreu, conhecido como Jubiaba, foi um líder e figura histórica da comunidade local. Morreu em 1937 por Reprodução
Camilo Cienfuegos foi um dos principais líderes da Revolução Cubana ao lado de Fidel Castro e Che Guevara, falecido em 1959 por Reprodução
Mitchell Leisen foi um diretor e designer de produção conhecido por seus filmes de comédia e romance clássicos de Hollywood. Morreu em 1972 por Divulgação
Taylor Mitchell foi uma cantora e compositora canadense de folk, conhecida por sua voz marcante e tragicamente falecida jovem, em 2009 por Reprodução
Bernardo Jablonski: ator, roteirista e psicólogo social, deixou sua marca na TV, no teatro e na academia. Morreu em 2011 por Reprodução
Juan Daniel Ferrer: ator, cantor e produtor hispano-brasileiro que marcou TV e cinema no Brasil. Morreu em 2008 por Reprodução
Franklin Américo de Meneses Dória, o Barão de Loreto. Advogado, político monarquista e fundador da cadeira 25 da Academia Brasileira de Letras. Morreu em 1906 por Reprodução
John Locke (1632-1704), filósofo inglês considerado pai do liberalismo, morreu em 28 de outubro de 1704 após longa enfermidade respiratória por Reprodução
1 de 9
Matthew Perry: ator canadense-americano, famoso por interpretar Chandler Bing na série de TV "Friends". Faleceu em 2023 por Reprodução

Cidades com feriado no dia 28 de outubro?

AGUA BOA (MG)

ALAGOINHA (PE)

ALMIRANTE TAMANDARE (PR)

ANTONIO DIAS (MG)

BOA VISTA DO INCRA (RS)

BOCA DO ACRE (AM)

BOM JESUS DO GALHO (MG)

CAPELA (AL)

CAPOEIRAS (PE)

CASTANHEIRAS (RO)

CATENDE (PE)

CIPOTANEA (MG)

COCOS (BA)

COLUNA (MG)

CORBELIA (PR)

CORREGO DANTA (MG)

CRISTAL DO SUL (RS)

CRUZEIRO DO SUL (PR)

DIVINO (MG)

ECHAPORA (SP)

FORMOSA DO SUL (SC)

GRANDES RIOS (PR)

GRUPIARA (MG)

ICEM (SP)

ITAIOPOLIS (SC)

ITAOCARA (RJ)

ITAPEVI (SP)

JAICOS (PI)

JAPOATA (SE)

JENIPAPO DE MINAS (MG)

LABREA (AM)

LARANJAL (MG)

LUISBURGO (MG)

MARAGOGIPE (BA)

MARIO CAMPOS (MG)

MIGUEL ALVES (PI)

MIRANDA DO NORTE (MA)

MIRASSOLANDIA (SP)

MIRASSOL D`OESTE (MT)

MONTE ALEGRE DE SERGIPE (SE)

MUCAJAI (RR)

NOVO HORIZONTE (SP)

ORIZANIA (MG)

OURO BRANCO (AL)

PADRE PARAISO (MG)

PALHANO (CE)

PALMOPOLIS (MG)

PARANAPUA (SP)

PLANALTINA (GO)

QUINTA DO SOL (PR)

QUIXERE (CE)

RAFAEL JAMBEIRO (BA)

SANDOVALINA (SP)

SANTO ANTONIO DO JACINTO (MG)

SAO JOSE DAS MISSOES (RS)

SAO FRANCISCO DE SALES (MG)

SAO GABRIEL DA CACHOEIRA (AM)

SAO GONCALO DO RIO PRETO (MG)

SAO SEBASTIAO DO ALTO (RJ)

SAO SIMAO (GO)

SAO SIMAO (SP)

SENADOR AMARAL (MG)

SENADOR MODESTINO GONCALVES (MG)

 SILVEIRAS (SP)

SIMOES (PI)

SIMONESIA (MG)

SIMPLICIO MENDES (PI)

SULINA (PR)

TAPIRAMUTA (BA)

TARABAI (SP)

TAVARES (RS)

TERRA BOA (PR)

UBATUBA (SP)

URUANA DE MINAS (MG)

VERA (MT)

VICENTE DUTRA (RS)

WANDERLEY (BA)

28 de outubro também é feriado do Dia do Servidor Público, mas muitos locais anteciparam a celebração para a segunda (27).

Fatos de 28 de outubro

Em 28 de outubro de 2018, Jair Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil no segundo turno por Estadão Conteúdo
Em 28 de outubro de 1937, o governo de Getúlio Vargas instituiu esse dia como “Dia do Funcionário Público” no Brasil por Reprodução
Garrincha nasceu em 28 de outubro de 1933, no Rio de Janeiro, e se tornou um dos maiores gênios do futebol brasileiro por Reprodução
Em 28 de outubro de 1978, foi inaugurada a Rodovia dos Bandeirantes, considerada uma das novas grandes estradas do país na época. por Reprodução
Em 28 de outubro de 1982, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) anunciou a produção de vacina contra sarampo por Divulgação
1 de 5
Em 28 de outubro de 2018, Jair Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil no segundo turno por Estadão Conteúdo

Qual a diferença de feriado e ponto facultativo?

A principal diferença entre feriado e ponto facultativo está na obrigatoriedade de suspensão das atividades. Feriados são datas oficialmente reconhecidas pelo governo, quando atividades comerciais e laborais geralmente são suspensas. Quem trabalha nesses dias, por ser uma data oficial, costuma receber compensação financeira, conforme a legislação. Já o ponto facultativo é uma data em que as atividades não são obrigatórias, ou seja, a empresa pode optar por manter suas operações ou dispensar os funcionários.

Devo trabalhar nos feriados?

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) assegura aos trabalhadores o direito de descanso nos feriados nacionais, religiosos e aos domingos, garantindo tempo para lazer. No entanto, essa norma tem sido flexibilizada nos últimos anos por meio de acordos entre sindicatos e empregadores.

Esses acordos podem variar conforme cada sindicato, o que torna importante que os trabalhadores se informem sobre as regras específicas de seu sindicato. É fundamental saber se o trabalho nesses dias é permitido, proibido ou regulamentado de alguma forma, além de entender como as cláusulas acordadas funcionam.

Famosos que nasceram em 28 de outubro

Julia Roberts completa hoje 58 anos por Divulgação
Bill Gates faz 70 anos hoje por Divulgação
Garrincha nasceu em 1933 e faleceu em 1983 por Reprodução
Cantora Zélia Duncan faz 61 anos por Divulgação
Ex-presidente do Irã Mahmoud Ahmadinejad faz 69 anos por Reprodução
A personalidade Caitlyn Jenner fará 76 anos por Rob Latour/Shutterstock
A atriz Dina Sfat nasceu em 1938 e morreu em 1989 por Divulgação
Jogador de pôquer profissional, Scotty Nguyen completa 63 anos por Reprodução
Atriz Gwendoline Christie faz 47 anos por Divulgação
Governador de Minas, Romeu Zema faz 61 anos por Arquivo ABr
Arquiteta Carol Bueno nasceu em 1974 e morreu em 2021 por Divulgação
Ator Joaquin Phoenix faz 51 anos por Reprodução
Músico Ben Harper faz 56 anos por Reprodução
Cantor Frank Ocean faz 38 anos por Divulgação
A escritora Bruna Surfistinha chega aos 41 anos por Reprodução
Jogadora de vôlei Camila Brait completa 37 anos por JPIRES
Atriz Lola Tung faz 23 anos por Reproduçaõ
1 de 17
Julia Roberts completa hoje 58 anos por Divulgação

Quais os feriados nacionais em 2025?

Em relação aos feriados nacionais de 2025, seis deles caem durante a semana. O ano começou com o feriado de 1º de janeiro, que foi numa quarta-feira. Em seguida, a Sexta-feira Santa (Paixão de Cristo) foi em 18 de abril, seguida pelo Tiradentes, em 21 de abril (segunda-feira). Ainda houve o Dia do Trabalhador, em 1º de maio (quinta-feira). O ano ainda tem o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra em 20 de novembro (quinta-feira), e o Natal, em 25 de dezembro (quinta-feira).

Lista de feriados do ano:

Novembro

Dia de Finados (2/11) - domingo

Proclamação da República (15/11) - sábado

Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (20/11) - quinta-feira

Dezembro

Natal (25/12) - quinta-feira

Tags:

Dicas Para O Feriado 28 de Outubro

