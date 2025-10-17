Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja todas as multinacionais que fizeram grandes demissões este ano

Nestlé surpreendeu ao anunciar demissão de 16 mil funcionários nos próximos dois anos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 11:08

A Dexco, multinacional do setor cerâmico, comunicou a demissão de funcionários da Portinari, unidade de Criciúma, e da Ceusa, de Urussanga, ambas no Sul de Santa Catarina.
A Dexco, multinacional do setor cerâmico, comunicou a demissão de funcionários da Portinari, unidade de Criciúma, e da Ceusa, de Urussanga, ambas no Sul de Santa Catarina. Crédito: Google Maps

A Nestlé surpreendeu ao anunciar que cerca de 16 mil funcionários serão demitidos nos próximos dois anos. O número de demissões equivale a aproximadamente 6% do total de trabalhadores da companhia, que atualmente emprega 277 mil pessoas em todo o mundo. Em 2025, uma onda de cortes aconteceu ao redor do mundo. As empresas utilizam como justificativas ajustes estratégicos e redução de custos. Confira abaixo as multinacionais que realizaram grandes demissões neste ano. 

Empresas que fizeram grandes demissões em 2025

A fabricante de implementos e máquinas agrícolas John Deere demitiu 150 funcionários da unidade de Horizontina por Divulgação
A Panasonic Holdings anunciou que cortará 10 mil funcionários e prevê contabilizar custos de reestruturação de 130 bilhões de ienes (US$ 896,06 milhões) neste ano comercia por Divulgação
A Dexco, multinacional do setor cerâmico, comunicou a demissão de funcionários da Portinari, unidade de Criciúma, e da Ceusa, de Urussanga, ambas no Sul de Santa Catarina. por Google Maps
A big tech fundada por Bill Gates demitiu um número não especificado de trabalhadores em janeiro com base no seu desempenho por Divulgação
A Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, está cortando 5% de sua força de trabalho por Divulgação
1 de 5
A fabricante de implementos e máquinas agrícolas John Deere demitiu 150 funcionários da unidade de Horizontina por Divulgação

Os principais afetados da Nestlé ocupam cargos administrativos, cerca de 12 mil, enquanto a minoria, cerca de 4 mil, trabalha em fábricas da empresa, segundo informações da revista Veja.

A decisão foi bem recebida na Bolsa de Valores de Zurique (Suíça), já que as ações do grupo subiram cerca de 8% no mercado. Com as demissões, a expectativa é que o grupo economize mais de R$ 20 bilhões até o final de 2027.

A Nestlé atua há mais de 100 anos no Brasil. A empresa tem 31 unidades industriais, localizadas nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, segundo informações da própria página na web. Uma das fábricas da Nestlé fica em Feira de Santana, no centro-norte baiano.

Emprega mais de 20 mil colaboradores diretos e gera outros 200 mil empregos indiretos, que colaboram na fabricação, comercialização e distribuição de mais de 1.000 itens em todo o país. A empresa não informou, no entanto, se o Brasil sofrerá demissões.

Leia mais

Imagem - iFood e Uber oferecem bônus de até R$ 500 a entregadores; saiba como participar

iFood e Uber oferecem bônus de até R$ 500 a entregadores; saiba como participar

Imagem - 'O mundo está mudando', diz CEO de multinacional com sede na Bahia que vai demitir 16 mil trabalhadores

'O mundo está mudando', diz CEO de multinacional com sede na Bahia que vai demitir 16 mil trabalhadores

Mais recentes

Imagem - Quer morar na Itália? Vila em cenário de filme oferece até R$ 126 mil para atrair novos moradores

Quer morar na Itália? Vila em cenário de filme oferece até R$ 126 mil para atrair novos moradores
Imagem - Brasil? EUA? Veja quais são os países que estão no ranking dos 20 passaportes mais poderosos do mundo

Brasil? EUA? Veja quais são os países que estão no ranking dos 20 passaportes mais poderosos do mundo
Imagem - Uruguai aprova lei de eutanásia por ampla maioria no Senado

Uruguai aprova lei de eutanásia por ampla maioria no Senado

MAIS LIDAS

Imagem - Cientistas já sabem quando e como ocorrerá a próxima extinção em massa do planeta, e ela é mais cedo do que se pensa
01

Cientistas já sabem quando e como ocorrerá a próxima extinção em massa do planeta, e ela é mais cedo do que se pensa

Imagem - A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)
02

A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)

Imagem - Mulher se veste de homem para matar travesti após furto em casa de prostituição
03

Mulher se veste de homem para matar travesti após furto em casa de prostituição

Imagem - Mãe de Tata teria postado indiretas pouco antes de Cocielo anunciar separação; veja
04

Mãe de Tata teria postado indiretas pouco antes de Cocielo anunciar separação; veja