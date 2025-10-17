REDUÇÃO DE CUSTOS

Veja todas as multinacionais que fizeram grandes demissões este ano

Nestlé surpreendeu ao anunciar demissão de 16 mil funcionários nos próximos dois anos

Millena Marques

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 11:08



A Nestlé surpreendeu ao anunciar que cerca de 16 mil funcionários serão demitidos nos próximos dois anos. O número de demissões equivale a aproximadamente 6% do total de trabalhadores da companhia, que atualmente emprega 277 mil pessoas em todo o mundo. Em 2025, uma onda de cortes aconteceu ao redor do mundo. As empresas utilizam como justificativas ajustes estratégicos e redução de custos. Confira abaixo as multinacionais que realizaram grandes demissões neste ano.

Os principais afetados da Nestlé ocupam cargos administrativos, cerca de 12 mil, enquanto a minoria, cerca de 4 mil, trabalha em fábricas da empresa, segundo informações da revista Veja.

A decisão foi bem recebida na Bolsa de Valores de Zurique (Suíça), já que as ações do grupo subiram cerca de 8% no mercado. Com as demissões, a expectativa é que o grupo economize mais de R$ 20 bilhões até o final de 2027.

A Nestlé atua há mais de 100 anos no Brasil. A empresa tem 31 unidades industriais, localizadas nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, segundo informações da própria página na web. Uma das fábricas da Nestlé fica em Feira de Santana, no centro-norte baiano.