iFood e Uber oferecem bônus de até R$ 500 a entregadores; saiba como participar

Millena Marques
Estadão
Publicado em 17 de outubro de 2025 às 09:13
O iFood e a Uber anunciaram um programa que dará um bônus de até R$ 500 a entregadores e motociclistas cadastrados nas duas plataformas. O anúncio foi feito na última quarta-feira (15).
Para ganhar o bônus, os profissionais terão acesso a desafios, que incluem alcançar um determinado número de viagens na Uber e de entregas no iFood. Caso cumpram todas as metas, eles recebem valores extras, que não são oferecidos separadamente pelas empresas.
O objetivo, segundo as empresas, é otimizar o horário de pico de cada plataforma: viagens para transporte de passageiros ou para envio de encomendas têm maior demanda nos horários comerciais, enquanto os pedidos de delivery se intensificam no almoço e no jantar, de acordo com as companhias.
Para participar, é preciso estar inscrito nas categorias Moto, Flash e Entregas. A iniciativa terá duração de quatro semanas e começou a ser testada em Ribeirão Preto, interior paulista, no início deste mês. Agora, a ação será levada para Belo Horizonte, em Minas Gerais, e Piracicaba e Sorocaba, ambas no interior paulista.
A parceria entre as duas empresas foi anunciada em maio deste ano. O objetivo é que, até o fim de 2025, os consumidores possam fazer pedidos e solicitar viagens em um único aplicativo. A medida também ampliará o alcance de lojistas e restaurantes, que terão acesso a uma base maior de usuários.
As mudanças ocorrem em meio ao crescimento da concorrência entre os aplicativos de entregas e viagens. A 99 retornou ao mercado de delivery de comida neste ano com a 99Food, que começou a ser testada em Goiânia, em Goiás, em junho. A empresa já chegou a cidade de São Paulo e a região do ABC paulista e pretende expandir suas operações para mais 15 cidades até o início do próximo ano.