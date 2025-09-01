OPORTUNIDADE

IFood anuncia recompensa de até R$ 1 mil para entregadores em Salvador; veja benefícios

Oportunidade já está em vigor

Esther Morais

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 11:58

Ifood abre vagas remotas Crédito: Divulgação

O Ifood anunciou a chegada do programa de recompensas SUPER para os entregadores de Salvador nesta segunda-feira (1º). A iniciativa busca reconhecer e premiar os trabalhadores que mais se destacam na plataforma, oferecendo bônus em dinheiro, descontos em compras e itens exclusivos. O ganho extra pode chegar a R$ 1 mil por mês, segundo a empresa.

Os principais benefícios para quem é SUPER são:

✔ Ganhos extras:

Missões mensais e promoções exclusivas.

Bônus de fim de ano de até R$ 3.000,00 (dependendo da data de entrada no programa).

A cada 3 selos conquistados, ganha R$ 50 na Loja do Entregador para produtos.

✔ Vantagens e experiências:

Assistência 24h para reparos, suporte prioritário.

Descontos em seguros, alimentação (Clube iFood).

Jaqueta oficial, sorteios de prêmios (motos, capacetes, ingressos para eventos).

✔ Antecipação de repasses sem taxas:

Todos os entregadores têm até 4 vezes por mês, mas quem é SUPER pode antecipar diariamente.

Como entrar no SUPER?

Para conseguir participar, basta ser entregador Nuvem e estar ativo na cidade onde o programa existe, usar moto, bicicleta ou carro (não vale utilitário), ter pelo menos 8 semanas com Score 3 em 3 meses e fazer 250 entregas (nível Ouro) ou 650 entregas (nível Diamante) no período.