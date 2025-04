APÓS PROTESTOS

Reajuste na taxa mínima e nos benefícios: iFood anuncia novas medidas para entregadores

Plataforma anunciou valores pagos nesta terça-feira (29)

o iFood anunciou, nesta terça-feira (29), um aumento de até 15% na taxa mínima paga aos entregadores que trabalham com a plataforma, além de outras medidas. As mudanças devem passar a valer em 1º de junho. >

No caso da DIT, entregadores que forem afastados por motivos de saúde têm direito a indenização que varia de R$ 300 a R$ 1.500. O diretor de impacto social do iFood, Johnny Borges, disse ao g1 que o valor pago é baseado na média do ganho do trabalhador nos últimos três meses. >