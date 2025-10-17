Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'O mundo está mudando', diz CEO de multinacional com sede na Bahia que vai demitir 16 mil trabalhadores

Empresa emprega 277 mil pessoas em todo o mundo

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 08:55

Nestlé
Nestlé Crédito: Reprodução

O novo CEO da Nestlé, Philipp Navratil, anunciou que cerca de 16 mil funcionários serão demitidos nos próximos dois anos. O número de demissões equivale a aproximadamente 6% do total de trabalhadores da companhia, que atualmente emprega 277 mil pessoas em todo o mundo.

“O mundo está mudando e a Nestlé precisa se adaptar com mais agilidade, o que exigirá decisões difíceis, porém necessárias, para reduzir o quadro de funcionários”, afirmou em comunicado Navratil, que assumiu o comando da empresa em setembro.

Relembre produtos da Nestlé que foram descontinuados

Chocolate da Turma da Mônica da Nestlé por Reprodução/Capricho
Chocolate Surpresa da Nestlé por Reprodução/Folha
Croquete por Reprodução
Nestlé Quick por Reprodução/Flipar
Bombom Sedução por Reprodução/Flipar
Chocolate Surpresa - Linha Bichos por Reprodução/Flipar
Diplomata por Reprodução
Nestlé por Reprodução
Nestlé por Reprodução
Nestlé por Reprodução
1 de 10
Chocolate da Turma da Mônica da Nestlé por Reprodução/Capricho

Os principais afetados ocupam cargos administrativos, cerca de 12 mil, enquanto a minoria, cerca de 4 mil, trabalha em fábricas da empresa, segundo informações da revista Veja.

A decisão foi bem recebida na Bolsa de Valores de Zurique (Suíça), já que as ações do grupo subiram cerca de 8% no mercado. Com as demissões, a expectativa é que o grupo economize mais de R$ 20 bilhões até o final de 2027.

A Nestlé atua há mais de 100 anos no Brasil. A empresa tem 31 unidades industriais, localizadas nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, segundo informações da própria página na web. Uma das fábricas da Nestlé fica em Feira de Santana, no centro-norte baiano.

Emprega mais de 20 mil colaboradores diretos e gera outros 200 mil empregos indiretos, que colaboram na fabricação, comercialização e distribuição de mais de 1.000 itens em todo o país. A empresa não informou, no entanto, se o Brasil sofrerá demissões.

Navratil assumiu o cargo de CEO da Nestlé no lugar de Laurent Freixe, que foi demitido após uma investigação interna da empresa apontar um relacionamento amoroso entre o então presidente e uma funcionária. O anúncio foi feito no dia 1º de setembro.

Leia mais

Imagem - Multinacional com fábrica na Bahia vai demitir 16 mil funcionários

Multinacional com fábrica na Bahia vai demitir 16 mil funcionários

Imagem - CEO da Nestlé é demitido por manter relacionamento com funcionária subordinada

CEO da Nestlé é demitido por manter relacionamento com funcionária subordinada

Tags:

Bahia Brasil Alimentação Fábrica

Mais recentes

Imagem - Novo vírus mira brasileiros para roubar dados bancários e se espalha pelo WhatsApp

Novo vírus mira brasileiros para roubar dados bancários e se espalha pelo WhatsApp
Imagem - Acusado de agredir a ex-namorada, rapper é preso no Rio de Janeiro

Acusado de agredir a ex-namorada, rapper é preso no Rio de Janeiro
Imagem - Conheça a 'planta assassina' que é proibida por lei e rende multa de R$ 1 mil para quem cultivar

Conheça a 'planta assassina' que é proibida por lei e rende multa de R$ 1 mil para quem cultivar

MAIS LIDAS

Imagem - Cientistas já sabem quando e como ocorrerá a próxima extinção em massa do planeta, e ela é mais cedo do que se pensa
01

Cientistas já sabem quando e como ocorrerá a próxima extinção em massa do planeta, e ela é mais cedo do que se pensa

Imagem - A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)
02

A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)

Imagem - Mulher se veste de homem para matar travesti após furto em casa de prostituição
03

Mulher se veste de homem para matar travesti após furto em casa de prostituição

Imagem - Mãe de Tata teria postado indiretas pouco antes de Cocielo anunciar separação; veja
04

Mãe de Tata teria postado indiretas pouco antes de Cocielo anunciar separação; veja