MUNDO

CEO da Nestlé é demitido por manter relacionamento com funcionária subordinada

Anúncio foi feito nesta segunda-feira (1º)

Elaine Sanoli

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 20:34

Laurent Freixe Crédito: Divulgação/Nestlé

O CEO da Nestlé, Laurent Freixe, foi demitido após uma investigação interna da empresa apontar um relacionamento amoroso entre o presidente e uma funcionária. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (1º).

De acordo com informações do portal G1, Freixe estava se relacionando uma funcionária que estava sob sua supervisão. A relação viola diretamente o Código de Conduta da companhia, que enxerga a postura como "conflito de interesse", dado as disparidades hierárquicas entre os dois.

"Essa foi uma decisão dura, mas necessária. Os valores e a governança da Nestlé são fundamentos sólidos da nossa companhia. Agradeço a Laurent por seus anos de serviço", destacou o presidente do conselho da Nestlé.