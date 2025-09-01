Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 1 de setembro de 2025 às 20:34
O CEO da Nestlé, Laurent Freixe, foi demitido após uma investigação interna da empresa apontar um relacionamento amoroso entre o presidente e uma funcionária. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (1º).
De acordo com informações do portal G1, Freixe estava se relacionando uma funcionária que estava sob sua supervisão. A relação viola diretamente o Código de Conduta da companhia, que enxerga a postura como "conflito de interesse", dado as disparidades hierárquicas entre os dois.
"Essa foi uma decisão dura, mas necessária. Os valores e a governança da Nestlé são fundamentos sólidos da nossa companhia. Agradeço a Laurent por seus anos de serviço", destacou o presidente do conselho da Nestlé.
Um novo nome já foi escolhido para suceder Freixe. Philipp Navratil, com mais de 20 anos de experiência na Nestlé, atua agora como CEO da empresa. Ele já foi líder de operações do grupos em diferentes países como Honduras e México. Desde janeiro deste ano, ele é membro do conselho executivo.