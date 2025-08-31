Acesse sua conta
Surto de salmonela ligado a ovos deixa 95 infectadas; 18 são internadas

A salmonela é uma das principais causas de mortes relacionadas à intoxicação alimentar no país

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 13:51

Os ovos contêm zinco, mineral que auxilia na absorção de vitamina A e protege a mácula (Imagem: Kmpzzz | Shutterstock)
Surto de salmonela ligado a ovos deixa 95 doentes; 18 são internados Crédito: Imagem: Kmpzzz | Shutterstock

Um surto de salmonela associado ao consumo de ovos deixou 95 pessoas infectadas em 14 estados norte-americanos, de acordo com autoridades de saúde federais na última quinta-feira (28). Segundo o jornal The New York Times, 18 precisaram ser hospitalizadas.

A empresa Country Eggs, que fica em Lucerne Valley, na Califórnia, foi notificada e retirou de circulação os ovos de galinhas caipiras, segundo nota da Agência de Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA).

Os produtos contaminados foram vendidos, entre os dias 16 de junho e 9 de julho, em mercados e distribuídos para fornecedores de alimentos nos estados da Califórnia e Nevada. 

Dos 95 infectados, 73 são da Califórnia, segundo dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Há relatos de consumidores que se sentiram mal nos estados de Washington, Minnesota, Nova York e Pensilvânia. Nenhuma morte foi registrada até o momento.

A salmonela é uma das principais causas de mortes relacionadas à intoxicação alimentar nos Estados Unidos. Os sintomas da infecção são diarreia, febre e cólicas abdominais, que podem surgir de seis horas a seis dias após a ingestão da bactéria. Os sintomas geralmente desaparecem sozinhos de quatro a sete dias.

Em outro surto registrado nesse ano, também nos Estados Unidos,134 pessoas passaram mal, 38 foram hospitalizadas, e uma pessoa morreu.

