EUA

Trump está morto? Filho do presidente comenta boatos

Até o momento, a Casa Branca não se pronunciou sobre os rumores

Carol Neves

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 11:01

Donald Trump e a mancha em sua mão Crédito: Reprodução

Boatos sobre a morte do presidente Donald Trump circularam neste sábado no X antigo Twitter, com a hashtag #TrumpIsDead (Trump está morto) ganhando força após usuários notarem algumas situações inusitadas, como a agenda vazia do mandatário para o final de semana e alguns dias sem aparição pública. A bandeira da Casa Branca a meio mastro e uma interrupção na transmissão ao vivo oficial do governo também intrigaram.

Em meio aos boatos, o streamer Adin Ross relatou em sua transmissão na plataforma Kick que recebeu uma mensagem de Barron Trump, filho do presidente, garantindo que “literalmente nada está errado” com o pai e que Trump está bem. O trecho foi amplamente compartilhado nas redes sociais e serviu como principal contraponto aos rumores.

Adin Ross just got a text from Barron Trump confirming Donald Trump is alive and well ? pic.twitter.com/gDmGDYyWuk — KickChamp? (@Kick_Champ) August 30, 2025

Alguns usuários apontam recentes informações sobre a saúde de Trump como motivo para o ceticismo. Em julho, a Casa Branca revelou que ele foi diagnosticado com insuficiência venosa crônica, condição que pode causar inchaço nas pernas, mas não é considerada grave. Mais recentemente, fotos de um hematoma na mão do ex-presidente provocaram especulações, esclarecidas pela porta-voz Karoline Leavitt como resultado de apertos de mão frequentes, sem relação médica.

O tema também ganhou força essa semana depois de uma entrevista do vice-presidente JD Vance ao jornal USA Today, na quarta (27). Ele afirmou que está preparado para assumir em caso de “uma tragédia terrível”, mas, ao mesmo tempo, ressaltou que Trump “está em forma, vibrante e com uma saúde incrivelmente boa”.

Até o momento, a Casa Branca não se pronunciou sobre os rumores. A bandeira a meio mastro foi relacionada à tragédia em uma escola de Minneapolis, e não ao ex-presidente. Trump, enquanto isso, tem continuado a postar mensagens em sua rede social, Truth, mas também não comentou os boatos, que circulam desde a noite de ontem.