Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Avião de chefe da União Europeia é alvo de sabotagem atribuída à Rússia

Com bloqueio de GPS, aeronave precisou pousar com mapas de papel; Moscou nega envolvimento

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 13:46

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen Crédito: Shutterstock

Um jato que transportava a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para Plovdiv, na Bulgária, precisou pousar com auxílio de mapas de papel após sofrer bloqueio no sistema de GPS, em um episódio atribuído a suspeita de interferência da Rússia. A informação foi divulgada pelo Financial Times e confirmada pelo Sky News.

Segundo relatos, os serviços de navegação GPS do aeroporto búlgaro foram desativados, deixando a aeronave sem recursos eletrônicos de aproximação. O avião circulou sobre a área por cerca de uma hora antes que a decisão de um pouso manual fosse tomada.

Um porta-voz da União Europeia afirmou à Sky News que o voo pousou em segurança e confirmou a interferência: “Recebemos informações das autoridades búlgaras de que elas suspeitam que essa interferência flagrante foi realizada pela Rússia. Estamos bem cientes de que ameaças e intimidações são um componente regular das ações hostis da Rússia. Isso reforçará ainda mais nosso compromisso inabalável de aumentar nossas capacidades de defesa e apoio à Ucrânia.”

O porta-voz também destacou a importância da visita de von der Leyen aos “estados-membros da linha de frente, onde ela viu em primeira mão as ameaças diárias da Rússia e seus representantes”.

De acordo com o Financial Times, um responsável pelo aeroporto classificou como “interferência inegável” a falha que deixou todo o sistema de GPS da região fora do ar. Posteriormente, a porta-voz de transportes da União Europeia, Anna-Kaisa Itkonen, afirmou que incidentes desse tipo têm afetado toda a Europa, principalmente no flanco oriental. “Houve uma carta enviada por 13 Estados-membros à Comissão em junho deste ano, e eles chamaram nossa atenção adicionalmente para esta questão, que é algo que está se tornando uma prática quase diária”, disse.

Por outro lado, a Rússia negou envolvimento no episódio. O porta-voz do presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov, classificou como “incorretas” as alegações de interferência russa.

Putin também comentou sobre a situação na Ucrânia. Nesta segunda-feira (1º), durante encontro da Organização de Cooperação de Xangai, na China, com o presidente chinês Xi Jinping e o premiê indiano Narendra Modi, o líder russo afirmou que a reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abriu um “caminho para a paz” no conflito. “Valorizamos muito os esforços e propostas da China e da Índia voltados a facilitar a resolução da crise ucraniana. Também destacaria que os entendimentos alcançados na recente reunião Rússia–EUA, no Alasca, espero que também contribuam para esse objetivo”, disse.

Apesar disso, a Rússia intensificou ataques contra a Ucrânia, incluindo um bombardeio recente contra Kiev, que utilizou 629 artefatos explosivos, contabilizando 18 mortes e 45 feridos. Esse ataque fica entre os maiores desde o início do conflito, atrás apenas de dois eventos em julho, com 741 e 623 explosivos, respectivamente, e de um ataque em 21 de agosto, com 614 mísseis.

Mais recentes

Imagem - Terremoto mata 800 pessoas e deixa milhares de feridos no Afeganistão

Terremoto mata 800 pessoas e deixa milhares de feridos no Afeganistão
Imagem - Surto de salmonela ligado a ovos deixa 95 infectadas; 18 são internadas

Surto de salmonela ligado a ovos deixa 95 infectadas; 18 são internadas
Imagem - Houthis do Iêmen confirmam morte do primeiro-ministro após ataque israelense

Houthis do Iêmen confirmam morte do primeiro-ministro após ataque israelense

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua