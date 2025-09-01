Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Terremoto mata 800 pessoas e deixa milhares de feridos no Afeganistão

Tremor foi registrado no fim da noite do domingo (31)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 07:30

Terremoto atinge o Afeganistã Crédito: Reprodução/USGS

Um forte terremoto atingiu o leste do Afeganistão, perto da fronteira com o Paquistão, e matou ao menos 800 pessoas no fim da noite do domingo (31).

Há mais de 2.700 pessoas feridas e diversos vilarejos foram destruídos. A estimativa é que os números ainda aumentem ao longo do dia. 

Leia mais

Imagem - De 1 a 10: o que é a escala Richter e como ela classifica a devastação dos terremotos

De 1 a 10: o que é a escala Richter e como ela classifica a devastação dos terremotos

Imagem - Terremoto de magnitude 8,7 é registrado no leste da Rússia; há risco de tsunami

Terremoto de magnitude 8,7 é registrado no leste da Rússia; há risco de tsunami

"As operações de resgate ainda estão em andamento, e várias vilas foram completamente destruídas. Os números de mortos e feridos estão mudando", disse um porta-voz do Ministério da Saúde Pública do Afeganistão.

O tremor de magnitude 6 foi registrado com epicentro na Província de Nangarhar, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. A maioria das mortes ocorreu em Kunar, mas também houve impacto em Jalalabad e na capital, Cabul. 

O que é a escala Richter e como ela classifica a devastação dos terremotos?

Criada em 1935 pelo sismólogo americano Charles F. Richter, a escala permite estimar a magnitude dos terremotos com base em dados coletados por sismógrafos, aparelhos que detectam os movimentos do solo.

Dois fatores principais são considerados: a duração do tremor e a amplitude das ondas sísmicas.

O que torna a Escala Richter tão expressiva é seu formato logarítmico: cada ponto a mais representa uma energia dez vezes maior do que o grau anterior.

Ou seja, um terremoto de 8,8, por exemplo, é dez vezes mais forte que um de 7,8 e cem vezes mais potente que um de 6,8.

Mais recentes

Imagem - Surto de salmonela ligado a ovos deixa 95 infectadas; 18 são internadas

Surto de salmonela ligado a ovos deixa 95 infectadas; 18 são internadas
Imagem - Houthis do Iêmen confirmam morte do primeiro-ministro após ataque israelense

Houthis do Iêmen confirmam morte do primeiro-ministro após ataque israelense
Imagem - Após boatos sobre morte, Trump é fotografado com neta indo jogar golfe

Após boatos sobre morte, Trump é fotografado com neta indo jogar golfe

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua