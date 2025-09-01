Terremoto mata 800 pessoas e deixa milhares de feridos no Afeganistão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 1 de setembro de 2025 às 07:30
Um forte terremoto atingiu o leste do Afeganistão, perto da fronteira com o Paquistão, e matou ao menos 800 pessoas no fim da noite do domingo (31).
Há mais de 2.700 pessoas feridas e diversos vilarejos foram destruídos. A estimativa é que os números ainda aumentem ao longo do dia.
"As operações de resgate ainda estão em andamento, e várias vilas foram completamente destruídas. Os números de mortos e feridos estão mudando", disse um porta-voz do Ministério da Saúde Pública do Afeganistão.
O tremor de magnitude 6 foi registrado com epicentro na Província de Nangarhar, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. A maioria das mortes ocorreu em Kunar, mas também houve impacto em Jalalabad e na capital, Cabul.
Criada em 1935 pelo sismólogo americano Charles F. Richter, a escala permite estimar a magnitude dos terremotos com base em dados coletados por sismógrafos, aparelhos que detectam os movimentos do solo.
Dois fatores principais são considerados: a duração do tremor e a amplitude das ondas sísmicas.
O que torna a Escala Richter tão expressiva é seu formato logarítmico: cada ponto a mais representa uma energia dez vezes maior do que o grau anterior.
Ou seja, um terremoto de 8,8, por exemplo, é dez vezes mais forte que um de 7,8 e cem vezes mais potente que um de 6,8.