DESASTRE

Terremoto mata 800 pessoas e deixa milhares de feridos no Afeganistão

Tremor foi registrado no fim da noite do domingo (31)

Esther Morais

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 07:30

Terremoto atinge o Afeganistã Crédito: Reprodução/USGS

Um forte terremoto atingiu o leste do Afeganistão, perto da fronteira com o Paquistão, e matou ao menos 800 pessoas no fim da noite do domingo (31).

Há mais de 2.700 pessoas feridas e diversos vilarejos foram destruídos. A estimativa é que os números ainda aumentem ao longo do dia.

"As operações de resgate ainda estão em andamento, e várias vilas foram completamente destruídas. Os números de mortos e feridos estão mudando", disse um porta-voz do Ministério da Saúde Pública do Afeganistão.

O tremor de magnitude 6 foi registrado com epicentro na Província de Nangarhar, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. A maioria das mortes ocorreu em Kunar, mas também houve impacto em Jalalabad e na capital, Cabul.

O que é a escala Richter e como ela classifica a devastação dos terremotos?

Criada em 1935 pelo sismólogo americano Charles F. Richter, a escala permite estimar a magnitude dos terremotos com base em dados coletados por sismógrafos, aparelhos que detectam os movimentos do solo.

Dois fatores principais são considerados: a duração do tremor e a amplitude das ondas sísmicas.

O que torna a Escala Richter tão expressiva é seu formato logarítmico: cada ponto a mais representa uma energia dez vezes maior do que o grau anterior.