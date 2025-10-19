Museu do Louvre é fechado após furto de joias

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 19 de outubro de 2025 às 08:50
Criminosos invadiram o Museu do Louvre, um dos mais famosos do mundo, e levaram diversas joias neste domingo (19). O local está fechado, e as visitações do dia foram suspensas.
A investigação aponta que os ladrões roubaram nove peças da coleção de Napoleão e da imperatriz na Galeria de Apolo. O acervo abriga a coleção real de pedras preciosas e diamantes da coroa.
O ministro do Interior francês, Laurent Nuñez, afirmou que os itens eram de "valor inestimável" e os ladrões "claramente fizeram um reconhecimento prévio". Parecem muito experientes", disse Nuñez.
O Ministério Público de Paris determinou uma investigação sobre o caso.