Museu do Louvre é fechado após furto de joias

Ministério Público de Paris determinou investigação sobre o caso

Esther Morais

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 08:50

O Museu do Louvre é um dos mais famosos do mundo Crédito: Shutterstock

Criminosos invadiram o Museu do Louvre, um dos mais famosos do mundo, e levaram diversas joias neste domingo (19). O local está fechado, e as visitações do dia foram suspensas.

A investigação aponta que os ladrões roubaram nove peças da coleção de Napoleão e da imperatriz na Galeria de Apolo. O acervo abriga a coleção real de pedras preciosas e diamantes da coroa.

O ministro do Interior francês, Laurent Nuñez, afirmou que os itens eram de "valor inestimável" e os ladrões "claramente fizeram um reconhecimento prévio". Parecem muito experientes", disse Nuñez.