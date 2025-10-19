Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Museu do Louvre é fechado após furto de joias

Ministério Público de Paris determinou investigação sobre o caso

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 08:50

Imagem Edicase Brasil
O Museu do Louvre é um dos mais famosos do mundo  Crédito: Shutterstock

Criminosos invadiram o Museu do Louvre, um dos mais famosos do mundo, e levaram diversas joias neste domingo (19). O local está fechado, e as visitações do dia foram suspensas. 

A investigação aponta que os ladrões roubaram nove peças da coleção de Napoleão e da imperatriz na Galeria de Apolo. O acervo abriga a coleção real de pedras preciosas e diamantes da coroa. 

O ministro do Interior francês, Laurent Nuñez, afirmou que os itens eram de "valor inestimável" e os ladrões "claramente fizeram um reconhecimento prévio". Parecem muito experientes", disse Nuñez. 

O Ministério Público de Paris determinou uma investigação sobre o caso.

Leia mais

Imagem - Fantasmão faz show gratuito no Parque da Cidade neste domingo (19)

Fantasmão faz show gratuito no Parque da Cidade neste domingo (19)

Imagem - Pais podem acompanhar crianças atípicas antes do início das aulas em Salvador

Pais podem acompanhar crianças atípicas antes do início das aulas em Salvador

Imagem - ‘Sonhos interrompidos’: família e amigos se despedem de agente federal atropelada na Pituba

‘Sonhos interrompidos’: família e amigos se despedem de agente federal atropelada na Pituba

Mais recentes

Imagem - Jogador é preso por matar rival com socos durante partida de futebol

Jogador é preso por matar rival com socos durante partida de futebol
Imagem - Cachorro perdido em voo tem mesmo valor que bagagem, decide Justiça

Cachorro perdido em voo tem mesmo valor que bagagem, decide Justiça
Imagem - Quer morar na Itália? Vila em cenário de filme oferece até R$ 126 mil para atrair novos moradores

Quer morar na Itália? Vila em cenário de filme oferece até R$ 126 mil para atrair novos moradores

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil
01

Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil

Imagem - Aposta baiana fatura R$ 48 mil na Mega-Sena; confira resultado
02

Aposta baiana fatura R$ 48 mil na Mega-Sena; confira resultado

Imagem - Pai vai descalço e de bermuda ao casamento da filha; história por trás da situação gera comoção
03

Pai vai descalço e de bermuda ao casamento da filha; história por trás da situação gera comoção

Imagem - Fim de ano promete ganhos inesperados para 3 signos; veja quem vai ter sorte com dinheiro
04

Fim de ano promete ganhos inesperados para 3 signos; veja quem vai ter sorte com dinheiro