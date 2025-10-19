ENTENDA PROJETO

Pais podem acompanhar crianças atípicas antes do início das aulas em Salvador

PL está em observação na Câmara de Vereadores

Esther Morais

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 07:00

Sala de aula Crédito: Antonio Queiros/GOVBA

O vereador David Rios (MDB) apresentou à Câmara Municipal de Salvador o Projeto de Lei nº 468/2025, que prevê o direito de pais, mães ou responsáveis acompanharem crianças atípicas nos minutos que antecedem o início das aulas nas unidades de ensino da rede pública municipal.

Conforme a proposta, são consideradas crianças atípicas aquelas que apresentam transtornos do neurodesenvolvimento, deficiências físicas ou intelectuais, transtorno do espectro autista (TEA) ou outras condições que demandem apoio adicional para garantir a inclusão plena no ambiente escolar.

O projeto ressalta que a presença de familiares nesse período inicial visa favorecer a adaptação escolar e proporcionar segurança emocional às crianças. “Permitir que mães, pais ou responsáveis possam acompanhá-las nos minutos que antecedem o início das aulas é uma medida simples, mas de grande impacto na qualidade do processo educacional”, afirma o vereador na justificativa do PL.

Ainda segundo Rios, a iniciativa contribui para reduzir crises de adaptação, fortalecer o vínculo entre família e escola e melhorar as condições para a aprendizagem. A proposta, que busca tornar Salvador uma referência em práticas de acolhimento e inclusão escolar, está alinhada à Constituição Federal e à Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015).