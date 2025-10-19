Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pais podem acompanhar crianças atípicas antes do início das aulas em Salvador

PL está em observação na Câmara de Vereadores

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 07:00

Sala de aula
Sala de aula Crédito: Antonio Queiros/GOVBA

O vereador David Rios (MDB) apresentou à Câmara Municipal de Salvador o Projeto de Lei nº 468/2025, que prevê o direito de pais, mães ou responsáveis acompanharem crianças atípicas nos minutos que antecedem o início das aulas nas unidades de ensino da rede pública municipal.

Conforme a proposta, são consideradas crianças atípicas aquelas que apresentam transtornos do neurodesenvolvimento, deficiências físicas ou intelectuais, transtorno do espectro autista (TEA) ou outras condições que demandem apoio adicional para garantir a inclusão plena no ambiente escolar.

O projeto ressalta que a presença de familiares nesse período inicial visa favorecer a adaptação escolar e proporcionar segurança emocional às crianças. “Permitir que mães, pais ou responsáveis possam acompanhá-las nos minutos que antecedem o início das aulas é uma medida simples, mas de grande impacto na qualidade do processo educacional”, afirma o vereador na justificativa do PL.

Leia mais

Imagem - ‘Sonhos interrompidos’: família e amigos se despedem de agente federal atropelada na Pituba

‘Sonhos interrompidos’: família e amigos se despedem de agente federal atropelada na Pituba

Imagem - Amazul abre concurso com 59 vagas e salários de até R$ 9,7 mil; veja salário para cada cargo

Amazul abre concurso com 59 vagas e salários de até R$ 9,7 mil; veja salário para cada cargo

Imagem - Família é hospitalizada após comer planta tóxica achando que era couve

Família é hospitalizada após comer planta tóxica achando que era couve

Ainda segundo Rios, a iniciativa contribui para reduzir crises de adaptação, fortalecer o vínculo entre família e escola e melhorar as condições para a aprendizagem. A proposta, que busca tornar Salvador uma referência em práticas de acolhimento e inclusão escolar, está alinhada à Constituição Federal e à Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015).

O PL nº 468/2025 está em observação na Câmara Municipal, após tramitar da Coordenação de Comissões para a Supervisão de Constituição e Justiça. A regulamentação da medida, caso aprovada, ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação.

Mais recentes

Imagem - Ex-secretária de Barra da Estiva e mãe estão entre as vítimas de acidente com ônibus em Pernambuco

Ex-secretária de Barra da Estiva e mãe estão entre as vítimas de acidente com ônibus em Pernambuco
Imagem - Ônibus que tombou em Pernambuco levava mais passageiros que o declarado

Ônibus que tombou em Pernambuco levava mais passageiros que o declarado
Imagem - Dois homens são assassinados a tiros na mesma noite em Feira de Santana

Dois homens são assassinados a tiros na mesma noite em Feira de Santana

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil
01

Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil

Imagem - Governo anuncia concurso público para professores com mais de 10 mil vagas
02

Governo anuncia concurso público para professores com mais de 10 mil vagas

Imagem - Separação, volta com o ex ou novo amor? Veja como será a vida amorosa dos signos na reta final de 2025
03

Separação, volta com o ex ou novo amor? Veja como será a vida amorosa dos signos na reta final de 2025

Imagem - Ex-secretária de Barra da Estiva e mãe estão entre as vítimas de acidente com ônibus em Pernambuco
04

Ex-secretária de Barra da Estiva e mãe estão entre as vítimas de acidente com ônibus em Pernambuco