Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Amazul abre concurso com 59 vagas e salários de até R$ 9,7 mil; veja salário para cada cargo

Atuação será no Rio de Janeiro e em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 09:54

Concursos com mil vagas para nível médio e superior e salários de até R$ 13 mil encerram hoje (30)
Concursos com mil vagas para nível médio e superior e salários de até R$ 13 mil Crédito: Shutterstock

A Amazônia Azul Tecnologias de Defesa (Amazul) publicou edital de concurso público com 59 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para cargos de níveis médio, técnico e superior. Os salários iniciais variam entre R$ 3.838,24 e R$ 9.739,10, além de benefícios como vale-transporte, auxílio-creche, seguro de vida e cesta-alimentação.

As inscrições serão abertas às 16h desta sexta-feira (17) e seguem até 17 de novembro, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pela organização do certame. A taxa de participação é de R$ 65 para cargos de nível médio e R$ 95 para superior. Candidatos que se enquadrarem nos critérios de isenção poderão solicitar o benefício até 21 de outubro.

As provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 25 de janeiro de 2026, nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. Candidatos de nível superior também passarão por prova de títulos.

Concurso público - quais pagam maiores salários

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil
Outras carreiras bem remuneradas incluem Delegado Federal, que ganham cerca de R$ 28 mil por Governo do Estado de SP
Auditor de Controle Externo no TCU ganha aproximadamente R$ 27,5 mil por Shutterstock
Diplomatas têm salário inicial acima de R$ 20 mil por Shutterstock
Pesquisador em órgãos como a Fundaj e o INCA, a remuneração de pesquisadores com doutorado pode chegar a R$ 13 mil por Shutterstock
Tabeliães e Oficiais de Registro (Cartórios): o salário médio é de cerca de R$ 17 mil, podendo chegar a valores muito mais altos por Shutterstock
Técnico do Seguro Social (INSS) tem salário inicial acima de R$ 6 mil por Shutterstock
Policial Rodoviário Federal tem salário inicial acima de R$ 10 mil. por Jannoon028/Freepik
Cargos de analista têm salário inicial acima de de R$ 6 mil por Divulgação
1 de 9
Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil

Vagas e cargos:

Para o nível médio e técnico, há oportunidades como assistente administrativo, técnico em informática, técnico de química, técnico em edificações e técnico em contabilidade, entre outros.

Já no nível superior, o edital contempla vagas para analista e especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa. Entre os cargos estão advogado, analista de administração, contador, engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, físico e químico.

As nomeações ocorrerão prioritariamente em São Paulo e no Rio de Janeiro, podendo haver movimentação para outras localidades conforme necessidade da empresa.

A prova objetiva será composta por 60 questões, divididas entre conhecimentos gerais (português, raciocínio lógico, informática e inglês) e específicos da área. Para o nível superior, também será aplicada prova discursiva, com redação dissertativo-argumentativa valendo até 40 pontos.

A avaliação de títulos será a última etapa, restrita aos candidatos com redação corrigida.

Vinculada ao Ministério da Defesa, a Amazônia Azul Tecnologias de Defesa (Amazul) atua no desenvolvimento de tecnologias nas áreas nuclear e de defesa, com foco em inovação científica e industrial. O último concurso da estatal havia sido realizado em 2022, com 140 vagas e remuneração de até R$ 7,5 mil.

Leia mais

Imagem - Quer comprar um carro? Veja como financiar um veículo sem pagar entrada

Quer comprar um carro? Veja como financiar um veículo sem pagar entrada

Imagem - Prefeitura abre 1.194 vagas de nível médio e superior na Educação; veja como se inscrever

Prefeitura abre 1.194 vagas de nível médio e superior na Educação; veja como se inscrever

Imagem - Emprego: Salvador tem 296 vagas de nível fundamental e médio nesta quinta-feira (16)

Emprego: Salvador tem 296 vagas de nível fundamental e médio nesta quinta-feira (16)

Cronograma do concurso Amazul 2025:

Publicação do edital: 14 de outubro de 2025

Inscrições: 17 de outubro a 17 de novembro

Provas: 25 de janeiro de 2026

Organizadora: FGV

Salários: R$ 3.838,24 a R$ 9.739,10

Mais recentes

Imagem - Salários de R$ 4,7 mil e VA de R$ 1,1 mil: veja vagas do concurso do Conselho de Psicologia

Salários de R$ 4,7 mil e VA de R$ 1,1 mil: veja vagas do concurso do Conselho de Psicologia
Imagem - SIMM tem 187 vagas de emprego com salários de até R$ 2,6 mil para Salvador esta sexta (17)

SIMM tem 187 vagas de emprego com salários de até R$ 2,6 mil para Salvador esta sexta (17)
Imagem - Câmara municipal abre concurso com 60 vagas e salários de até R$ 8.977,82

Câmara municipal abre concurso com 60 vagas e salários de até R$ 8.977,82

MAIS LIDAS

Imagem - Cientistas já sabem quando e como ocorrerá a próxima extinção em massa do planeta, e ela é mais cedo do que se pensa
01

Cientistas já sabem quando e como ocorrerá a próxima extinção em massa do planeta, e ela é mais cedo do que se pensa

Imagem - A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)
02

A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)

Imagem - Mulher se veste de homem para matar travesti após furto em casa de prostituição
03

Mulher se veste de homem para matar travesti após furto em casa de prostituição

Imagem - Mãe de Tata teria postado indiretas pouco antes de Cocielo anunciar separação; veja
04

Mãe de Tata teria postado indiretas pouco antes de Cocielo anunciar separação; veja