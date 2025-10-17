NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR

Amazul abre concurso com 59 vagas e salários de até R$ 9,7 mil; veja salário para cada cargo

Atuação será no Rio de Janeiro e em São Paulo

Esther Morais

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 09:54

Concursos com mil vagas para nível médio e superior e salários de até R$ 13 mil Crédito: Shutterstock

A Amazônia Azul Tecnologias de Defesa (Amazul) publicou edital de concurso público com 59 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para cargos de níveis médio, técnico e superior. Os salários iniciais variam entre R$ 3.838,24 e R$ 9.739,10, além de benefícios como vale-transporte, auxílio-creche, seguro de vida e cesta-alimentação.

As inscrições serão abertas às 16h desta sexta-feira (17) e seguem até 17 de novembro, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pela organização do certame. A taxa de participação é de R$ 65 para cargos de nível médio e R$ 95 para superior. Candidatos que se enquadrarem nos critérios de isenção poderão solicitar o benefício até 21 de outubro.

As provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 25 de janeiro de 2026, nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. Candidatos de nível superior também passarão por prova de títulos.

Concurso público - quais pagam maiores salários 1 de 9

Vagas e cargos:

Para o nível médio e técnico, há oportunidades como assistente administrativo, técnico em informática, técnico de química, técnico em edificações e técnico em contabilidade, entre outros.

Já no nível superior, o edital contempla vagas para analista e especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa. Entre os cargos estão advogado, analista de administração, contador, engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, físico e químico.

As nomeações ocorrerão prioritariamente em São Paulo e no Rio de Janeiro, podendo haver movimentação para outras localidades conforme necessidade da empresa.

A prova objetiva será composta por 60 questões, divididas entre conhecimentos gerais (português, raciocínio lógico, informática e inglês) e específicos da área. Para o nível superior, também será aplicada prova discursiva, com redação dissertativo-argumentativa valendo até 40 pontos.

A avaliação de títulos será a última etapa, restrita aos candidatos com redação corrigida.

Vinculada ao Ministério da Defesa, a Amazônia Azul Tecnologias de Defesa (Amazul) atua no desenvolvimento de tecnologias nas áreas nuclear e de defesa, com foco em inovação científica e industrial. O último concurso da estatal havia sido realizado em 2022, com 140 vagas e remuneração de até R$ 7,5 mil.

Cronograma do concurso Amazul 2025:

Publicação do edital: 14 de outubro de 2025

Inscrições: 17 de outubro a 17 de novembro

Provas: 25 de janeiro de 2026

Organizadora: FGV