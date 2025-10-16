Emprego: Salvador tem 296 vagas de nível fundamental e médio nesta quinta-feira (16)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 06:25
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 296 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta quinta-feira (16). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
Ajudante de depósito
Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência.
Zona: Avenida Vasco da Gama e adjacências.
Salário: R$1.562,20 + benefícios
3 vagas
Auxiliar de limpeza
Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência.
Zona: Avenida Vasco da Gama e adjacências.
Salário: R$1.562,20 + benefícios
2 vagas
Operador de loja (vaga intermitente)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Conforme nova lei trabalhista, a forma de contratação será no regime intermitente.
Zona: Avenida Vasco da Gama e adjacências.
Salário: A combinar + benefícios
12 vagas
Conferente de inventário
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário, incluindo madrugada, disponibilidade para viagens e experiência com controle de estoque ou inventário.
Salário: A combinar + benefícios
20 vagas
Líder de frente de caixa
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de frente de caixa
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de recepção hospitalar
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em finais de semana e plantões.
Salário: R$1.578,72
1 vaga
Assistente administrativo
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter informática intermediária.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Operador de caixa
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Atendente de lanchonete (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
4 vagas
Atendente de fatiados e padaria
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e conhecimento em informática.
Salário: R$1.590,00 + benefícios
5 vagas
Auxiliar de limpeza
Requisitos: Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em carga horária reduzida (horista).
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Agente de prevenção de perdas
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para fechamento de loja.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Repositor de mercadorias
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: R$1.703,00 + benefícios
10 vagas
Fiscal de prevenção e perdas
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, possuir curso de vigilante atualizado.
Salário: R$1.716,00 + benefícios
9 vagas
Oficial de manutenção
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em Simões Filho.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Agente de proteção social
Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Encarregado de refrigeração
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Encarregado de transporte
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Ajudante de açougue
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: R$1.760,00 + benefícios
3 vagas
Chefe de cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Faturista
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter vivência com hortifruti será um diferencial.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de rouparia
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Vendedor interno (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Auxiliar de logística (vaga de jovem aprendiz)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade para carregar peso e, conforme a Lei do Aprendizado, faixa etária entre 18 e 22 anos.
Salário: Bolsa a combinar + transporte
3 vagas
Conferente de logística (vaga de estágio e do Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração ou Logística (estar cursando a partir do 1º semestre pela manhã), sem experiência, ter conhecimento em pacote Office.
Salário: Bolsa a combinar + benefícios
3 vagas
Açougueiro
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: R$2.166,96 + benefícios
2 vagas
Gerente de hortifrut
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Gerente de açougue
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Gerente de peixaria
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: R$1.679,23 + benefícios
1 vaga
Gesseiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.
Salário: R$2.455,70 + benefícios
8 vagas
Pedreiro (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: R$2.455,70 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário e para trabalhar no Corredor da Vitória.
Salário: R$1.543,00 + benefícios
6 vagas
Garçom
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário e para trabalhar no Corredor da Vitória.
Salário: R$1.543,00 + benefícios
3 vagas
Vendedor interno (vaga para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência, possuir conhecimento de informática e boas técnicas de vendas. Possuir CNH A/B é um diferencial.
Salário: R$1.800,00 + benefícios
1 vaga
Operador de extrusor
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Operador de valvuladeira
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Açougueiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para residir em Minas Gerais e para trabalhar tarde/noite.
Salário: R$2.477,09 + benefícios
25 vagas
Auxiliar de produção
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter disponibilidade para residir em Minas Gerais.
Salário: R$1.775,75 + benefícios
50 vagas
Chefe de funilaria e pintura
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter CNH B.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Chefe de oficina mecânica
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter CNH B.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Operador de telemarketing ativo (SAC com vendas)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção, poder de persuasão, capacidade de negociação e argumentação, habilidade com vendas, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula.
Salário: A combinar + benefícios
80 vagas
Auxiliar de lavanderia industrial
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
7 vagas
Lavador de roupa (escala industrial)
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
7 vagas
Recepcionista secretária (vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga