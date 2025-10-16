OPORTUNIDADE

Emprego: Salvador tem 296 vagas de nível fundamental e médio nesta quinta-feira (16)

Salários chegam a R$ 2,1 mil

Esther Morais

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 06:25

Simm oferece vagas em Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 296 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta quinta-feira (16). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Curiosidades sobre entrevista de emprego 1 de 6

Confira as vagas:

Ajudante de depósito

Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência.

Zona: Avenida Vasco da Gama e adjacências.

Salário: R$1.562,20 + benefícios

3 vagas

Auxiliar de limpeza

Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência.

Zona: Avenida Vasco da Gama e adjacências.

Salário: R$1.562,20 + benefícios

2 vagas

Operador de loja (vaga intermitente)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Conforme nova lei trabalhista, a forma de contratação será no regime intermitente.

Zona: Avenida Vasco da Gama e adjacências.

Salário: A combinar + benefícios

12 vagas

Conferente de inventário

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário, incluindo madrugada, disponibilidade para viagens e experiência com controle de estoque ou inventário.

Salário: A combinar + benefícios

20 vagas

Líder de frente de caixa

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de frente de caixa

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de recepção hospitalar

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em finais de semana e plantões.

Salário: R$1.578,72

1 vaga

Assistente administrativo

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter informática intermediária.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Operador de caixa

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Atendente de lanchonete (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

4 vagas

Atendente de fatiados e padaria

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e conhecimento em informática.

Salário: R$1.590,00 + benefícios

5 vagas

Auxiliar de limpeza

Requisitos: Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em carga horária reduzida (horista).

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Agente de prevenção de perdas

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para fechamento de loja.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Repositor de mercadorias

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: R$1.703,00 + benefícios

10 vagas

Fiscal de prevenção e perdas

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, possuir curso de vigilante atualizado.

Salário: R$1.716,00 + benefícios

9 vagas

Oficial de manutenção

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em Simões Filho.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Agente de proteção social

Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Encarregado de refrigeração

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Encarregado de transporte

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Ajudante de açougue

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: R$1.760,00 + benefícios

3 vagas

Chefe de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Faturista

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter vivência com hortifruti será um diferencial.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de rouparia

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Vendedor interno (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de logística (vaga de jovem aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade para carregar peso e, conforme a Lei do Aprendizado, faixa etária entre 18 e 22 anos.

Salário: Bolsa a combinar + transporte

3 vagas

Conferente de logística (vaga de estágio e do Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração ou Logística (estar cursando a partir do 1º semestre pela manhã), sem experiência, ter conhecimento em pacote Office.

Salário: Bolsa a combinar + benefícios

3 vagas

Açougueiro

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: R$2.166,96 + benefícios

2 vagas

Gerente de hortifrut

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Gerente de açougue

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Gerente de peixaria

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: R$1.679,23 + benefícios

1 vaga

Gesseiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário: R$2.455,70 + benefícios

8 vagas

Pedreiro (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: R$2.455,70 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário e para trabalhar no Corredor da Vitória.

Salário: R$1.543,00 + benefícios

6 vagas

Garçom

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário e para trabalhar no Corredor da Vitória.

Salário: R$1.543,00 + benefícios

3 vagas

Vendedor interno (vaga para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência, possuir conhecimento de informática e boas técnicas de vendas. Possuir CNH A/B é um diferencial.

Salário: R$1.800,00 + benefícios

1 vaga

Operador de extrusor

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Operador de valvuladeira

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Açougueiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para residir em Minas Gerais e para trabalhar tarde/noite.

Salário: R$2.477,09 + benefícios

25 vagas

Auxiliar de produção

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter disponibilidade para residir em Minas Gerais.

Salário: R$1.775,75 + benefícios

50 vagas

Chefe de funilaria e pintura

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter CNH B.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Chefe de oficina mecânica

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter CNH B.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Operador de telemarketing ativo (SAC com vendas)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção, poder de persuasão, capacidade de negociação e argumentação, habilidade com vendas, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula.

Salário: A combinar + benefícios

80 vagas

Auxiliar de lavanderia industrial

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

7 vagas

Lavador de roupa (escala industrial)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

7 vagas

Recepcionista secretária (vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios