Quer comprar um carro? Veja como financiar um veículo sem pagar entrada

Pesquisa mostra que buscas por crédito automotivo crescem 53%

Esther Morais

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 06:00

Buscas online por financiamento carros crescem 53% no estado da Bahia no último ano Crédito: Shutterstock

O sonho de comprar um carro tem chamado cada vez mais atenção dos baianos. Segundo dados da plataforma online para a compra e venda de carros e motos Webmotors, no último ano, a procura por financiamento de veículos na internet cresceu 53% no estado, acompanhando o aumento de 50% das buscas nacionais, que somaram mais de 16 milhões.

Para Mariana Perez, CPO da empresa, o crescimento reflete um consumidor mais consciente e preparado. “A demanda por informações detalhadas revela pessoas que utilizam a internet para entender, comparar e simular, ganhando autonomia e segurança na hora de fazer a escolha e fechar o negócio”, afirma.

Uma das opções disponíveis para compra é financiar o carro sem entrada. Neste caso, a instituição financeira assume o valor total do veículo, e o comprador quita o débito em parcelas mensais, que incluem juros. Apesar de facilitar a aquisição imediata, essa modalidade costuma ter juros mais elevados, tornando o planejamento financeiro essencial.

A análise de crédito é outro ponto crucial. Instituições avaliam histórico financeiro, renda mensal, dívidas e tempo de emprego para determinar a capacidade de pagamento do solicitante. Manter as finanças organizadas e evitar múltiplos financiamentos recentes pode aumentar as chances de aprovação.

As buscas relacionadas, como “financiadora de carros” e “simular financiamento de carro”, registraram altas de 50% e 22%, respectivamente, reforçando a tendência de que o consumidor se prepare antes de efetivar a compra. Dados da B3 mostram que 20% das vendas de veículos em 2024, ou 7,2 milhões de unidades, ocorreram via financiamento.

Passo a passo para conseguir um financiamento sem entrada:

Escolha o carro desejado: defina o modelo e o valor do veículo que você quer comprar.

Pesquise instituições financeiras: compare as ofertas de bancos e financeiras que permitem o financiamento sem entrada.

Faça uma simulação online: use simuladores para visualizar o valor das parcelas, juros e custo total do crédito.

Solicite a análise de crédito: a instituição vai avaliar seu histórico financeiro, renda mensal e dívidas ativas.

Receba a proposta: se aprovado, você recebe as condições do contrato com o número de parcelas e taxas aplicadas.