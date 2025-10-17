Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quer comprar um carro? Veja como financiar um veículo sem pagar entrada

Pesquisa mostra que buscas por crédito automotivo crescem 53%

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 06:00

Buscas online por financiamento carros crescem 53% no estado da Bahia no último ano
Buscas online por financiamento carros crescem 53% no estado da Bahia no último ano Crédito: Shutterstock

O sonho de comprar um carro tem chamado cada vez mais atenção dos baianos. Segundo dados da plataforma online para a compra e venda de carros e motos Webmotors, no último ano, a procura por financiamento de veículos na internet cresceu 53% no estado, acompanhando o aumento de 50% das buscas nacionais, que somaram mais de 16 milhões.

Para Mariana Perez, CPO da empresa, o crescimento reflete um consumidor mais consciente e preparado. “A demanda por informações detalhadas revela pessoas que utilizam a internet para entender, comparar e simular, ganhando autonomia e segurança na hora de fazer a escolha e fechar o negócio”, afirma.

Financiamento - como comprar carro novo ou seminovo

Escolha o carro desejado: defina o modelo e o valor do veículo que você quer comprar por Rodolfo Buhrer/ Divulgação
Pesquise instituições financeiras: compare as ofertas de bancos e financeiras que permitem o financiamento sem entrada por Divulgação
Faça uma simulação online: use simuladores para visualizar o valor das parcelas, juros e custo total do crédito por Divulgação
Solicite a análise de crédito: a instituição vai avaliar seu histórico financeiro, renda mensal e dívidas ativas por Antônio Meira Jr./ CORREIO
Receba a proposta: se aprovado, você recebe as condições do contrato com o número de parcelas e taxas aplicadas por Antônio Meira Jr./ CORREIO
Assine o contrato e retire o carro: após a aprovação, o veículo é liberado e o pagamento começa conforme o acordo firmado por Divulgação
1 de 6
Escolha o carro desejado: defina o modelo e o valor do veículo que você quer comprar por Rodolfo Buhrer/ Divulgação

Uma das opções disponíveis para compra é financiar o carro sem entrada. Neste caso, a instituição financeira assume o valor total do veículo, e o comprador quita o débito em parcelas mensais, que incluem juros. Apesar de facilitar a aquisição imediata, essa modalidade costuma ter juros mais elevados, tornando o planejamento financeiro essencial.

Leia mais

Imagem - Grupo é alvo de operação por comércio de carros clonados na Bahia

Grupo é alvo de operação por comércio de carros clonados na Bahia

Imagem - Preso, dono de ferro-velho ofereceu R$ 5 mil em suborno para policiais penais em Salvador

Preso, dono de ferro-velho ofereceu R$ 5 mil em suborno para policiais penais em Salvador

Imagem - PM suspeito de obrigar mulher a fazer sexo oral em posto policial é preso

PM suspeito de obrigar mulher a fazer sexo oral em posto policial é preso

A análise de crédito é outro ponto crucial. Instituições avaliam histórico financeiro, renda mensal, dívidas e tempo de emprego para determinar a capacidade de pagamento do solicitante. Manter as finanças organizadas e evitar múltiplos financiamentos recentes pode aumentar as chances de aprovação.

As buscas relacionadas, como “financiadora de carros” e “simular financiamento de carro”, registraram altas de 50% e 22%, respectivamente, reforçando a tendência de que o consumidor se prepare antes de efetivar a compra. Dados da B3 mostram que 20% das vendas de veículos em 2024, ou 7,2 milhões de unidades, ocorreram via financiamento.

Passo a passo para conseguir um financiamento sem entrada:

Escolha o carro desejado: defina o modelo e o valor do veículo que você quer comprar.

Pesquise instituições financeiras: compare as ofertas de bancos e financeiras que permitem o financiamento sem entrada.

Faça uma simulação online: use simuladores para visualizar o valor das parcelas, juros e custo total do crédito.

Solicite a análise de crédito: a instituição vai avaliar seu histórico financeiro, renda mensal e dívidas ativas.

Receba a proposta: se aprovado, você recebe as condições do contrato com o número de parcelas e taxas aplicadas.

Assine o contrato e retire o carro: após a aprovação, o veículo é liberado e o pagamento começa conforme o acordo firmado.

Mais recentes

Imagem - Acusado de agredir a ex-namorada, rapper é preso no Rio de Janeiro

Acusado de agredir a ex-namorada, rapper é preso no Rio de Janeiro
Imagem - Conheça a 'planta assassina' que é proibida por lei e rende multa de R$ 1 mil para quem cultivar

Conheça a 'planta assassina' que é proibida por lei e rende multa de R$ 1 mil para quem cultivar
Imagem - Mulher se veste de homem para matar travesti após furto em casa de prostituição

Mulher se veste de homem para matar travesti após furto em casa de prostituição

MAIS LIDAS

Imagem - Cientistas já sabem quando e como ocorrerá a próxima extinção em massa do planeta, e ela é mais cedo do que se pensa
01

Cientistas já sabem quando e como ocorrerá a próxima extinção em massa do planeta, e ela é mais cedo do que se pensa

Imagem - A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)
02

A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)

Imagem - Mulher se veste de homem para matar travesti após furto em casa de prostituição
03

Mulher se veste de homem para matar travesti após furto em casa de prostituição

Imagem - Mãe de Tata teria postado indiretas pouco antes de Cocielo anunciar separação; veja
04

Mãe de Tata teria postado indiretas pouco antes de Cocielo anunciar separação; veja