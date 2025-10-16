Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura abre 1.194 vagas de nível médio e superior na Educação; veja como se inscrever

Salários são de até R$ 3,9 mil

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 06:52

Concursos com mil vagas para nível médio e superior e salários de até R$ 13 mil encerram hoje (30)
Concurso Petrolina-PE 2025; confira detalhes Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, lançou um dos maiores concursos municipais do estado, com 1.194 vagas para cargos de nível médio e superior na Secretaria Municipal de Educação (SME). Os salários variam entre R$ 1.681,45 e R$ 3.969,99, dependendo da função e da carga horária.

As inscrições já estão abertas e seguem até 26 de novembro, pelo site da Universidade de Pernambuco (UPE), banca organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 130 para cargos de nível médio e R$ 150 para nível superior. Pedidos de isenção podem ser feitos até 17 de outubro por candidatos cadastrados no CadÚnico, doadores de sangue regulares no Hemope ou doadores de medula óssea.

Edital Concurso Prefeitura de Petrolina-PE 2025

Confira detalhes da distribuição de vagas por Captura de tela
Confira detalhes da distribuição de vagas por Captura de tela
Confira detalhes da distribuição de vagas por Captura de tela
Confira detalhes da distribuição de vagas por Captura de tela
Confira detalhes da distribuição de vagas por Captura de tela
Confira detalhes da distribuição de vagas por Captura de tela
1 de 6
Confira detalhes da distribuição de vagas por Captura de tela

O edital contempla oportunidades para Secretário Escolar, Psicólogo Escolar, Assistente Social e Professores de várias áreas, com destaque para o ensino infantil e fundamental.

As remunerações variam conforme a função e a carga horária. Professores receberão R$ 3.969,99 por 150 horas/aula, enquanto psicólogos e assistentes sociais terão vencimentos de R$ 1.681,45 para jornada de seis horas diárias. O cargo de Secretário Escolar oferece R$ 2.199,10 para jornada de oito horas diárias.

O processo seletivo terá duas etapas:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os candidatos.

Análise de títulos, de caráter classificatório, exclusiva para os cargos de professor, psicólogo e assistente social.

As provas estão marcadas para o dia 18 de janeiro de 2026, em Petrolina, com o gabarito preliminar previsto para 19 de janeiro e o resultado final para 10 de fevereiro.

A avaliação objetiva será composta por 50 questões de múltipla escolha, divididas entre Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos. Para ser aprovado, o candidato deve acertar pelo menos metade da prova — 25 questões.

Os conteúdos incluem atualidades, legislação educacional, fundamentos pedagógicos e temas ligados à prática docente. Para cargos administrativos, o foco será em noções de gestão escolar, atendimento ao público, ética e informática básica.

Leia mais

Imagem - Emprego: Salvador tem 296 vagas de nível fundamental e médio nesta quinta-feira (16)

Emprego: Salvador tem 296 vagas de nível fundamental e médio nesta quinta-feira (16)

Imagem - Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 12 mil para cargos a partir do nível médio

Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 12 mil para cargos a partir do nível médio

Mais recentes

Imagem - Leveros investe R$ 1,5 milhão em programa educacional que impulsiona a qualificação de autônomos

Leveros investe R$ 1,5 milhão em programa educacional que impulsiona a qualificação de autônomos
Imagem - Estágios IEL 2025: mais de 600 vagas abertas com bolsas de até R$ 2,8 mil

Estágios IEL 2025: mais de 600 vagas abertas com bolsas de até R$ 2,8 mil
Imagem - Inscrições para  maior evento de mineração da América Latina seguem abertas

Inscrições para  maior evento de mineração da América Latina seguem abertas

MAIS LIDAS

Imagem - 'Terror vai começar': bonecos com ameaça são pendurados em passarelas de Salvador antes do Ba-Vi
01

'Terror vai começar': bonecos com ameaça são pendurados em passarelas de Salvador antes do Ba-Vi

Imagem - Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate
02

Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos
03

Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos

Imagem - Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por suspeita de irregularidades com bebidas
04

Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por suspeita de irregularidades com bebidas