Prefeitura abre 1.194 vagas de nível médio e superior na Educação; veja como se inscrever

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 06:52
A Prefeitura de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, lançou um dos maiores concursos municipais do estado, com 1.194 vagas para cargos de nível médio e superior na Secretaria Municipal de Educação (SME). Os salários variam entre R$ 1.681,45 e R$ 3.969,99, dependendo da função e da carga horária.
As inscrições já estão abertas e seguem até 26 de novembro, pelo site da Universidade de Pernambuco (UPE), banca organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 130 para cargos de nível médio e R$ 150 para nível superior. Pedidos de isenção podem ser feitos até 17 de outubro por candidatos cadastrados no CadÚnico, doadores de sangue regulares no Hemope ou doadores de medula óssea.
Edital Concurso Prefeitura de Petrolina-PE 2025
O edital contempla oportunidades para Secretário Escolar, Psicólogo Escolar, Assistente Social e Professores de várias áreas, com destaque para o ensino infantil e fundamental.
As remunerações variam conforme a função e a carga horária. Professores receberão R$ 3.969,99 por 150 horas/aula, enquanto psicólogos e assistentes sociais terão vencimentos de R$ 1.681,45 para jornada de seis horas diárias. O cargo de Secretário Escolar oferece R$ 2.199,10 para jornada de oito horas diárias.
O processo seletivo terá duas etapas:
Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os candidatos.
Análise de títulos, de caráter classificatório, exclusiva para os cargos de professor, psicólogo e assistente social.
As provas estão marcadas para o dia 18 de janeiro de 2026, em Petrolina, com o gabarito preliminar previsto para 19 de janeiro e o resultado final para 10 de fevereiro.
A avaliação objetiva será composta por 50 questões de múltipla escolha, divididas entre Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos. Para ser aprovado, o candidato deve acertar pelo menos metade da prova — 25 questões.
Os conteúdos incluem atualidades, legislação educacional, fundamentos pedagógicos e temas ligados à prática docente. Para cargos administrativos, o foco será em noções de gestão escolar, atendimento ao público, ética e informática básica.