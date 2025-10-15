Acesse sua conta
Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 12 mil para cargos a partir do nível médio

Edital anunciou 88 vagas imediatas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 10:52

Concursos com mil vagas para nível médio e superior e salários de até R$ 13 mil encerram hoje (30)
Concursos com mil vagas para nível médio e superior e salários de até R$ 13 mil Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Caiçara, no estado da Paraíba, divulgou edital de concurso público com 88 vagas imediatas para cargos de níveis médio, técnico e superior. As remunerações variam de R$ 1.518,00 a R$ 12.000,00, dependendo do cargo escolhido.

As inscrições estarão abertas de 16 de outubro a 3 de novembro, pelo site do Instituto IACP. As taxas custam R$ 83,00 para cargos de nível médio ou técnico e R$ 100,00 para cargos de nível superior. O pagamento deverá ser feito até 4 de novembro.

A prova objetiva está prevista para o dia 21 de dezembro. O exame terá 40 questões de múltipla escolha, distribuídas entre Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais e Atualidades, Noções de Administração Pública e Conhecimentos Específicos. Para os cargos do magistério, haverá também avaliação de títulos.

Prefeitura de Caiçara

Veja detalhes do edital por Captura de tela

Entre as vagas de nível médio e técnico, há oportunidades para Auxiliar de Saúde Bucal (R$ 2.000,00), Digitador (R$ 1.518,00), Inspetor Escolar (R$ 1.518,00), Motorista Escolar (R$ 1.518,00) e Técnico de Enfermagem (R$ 3.022,73).

Já para o nível superior, o edital oferece vagas para Enfermeiro (R$ 4.318,18), Professor (até R$ 4.015,91), Odontólogo (R$ 2.500,00), Psicólogo (R$ 2.000,00), Nutricionista (R$ 2.200,00), Fisioterapeuta (R$ 2.500,00), entre outros. O cargo com maior remuneração é o de Médico Clínico Geral, com salário de R$ 12 mil.

Ao todo, o certame contempla oportunidades nas áreas de saúde, educação e administração pública, com destaque para os cargos de Professor de Ensino Fundamental I e II, que somam mais de 30 vagas.

O concurso da Prefeitura de Caiçara terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

