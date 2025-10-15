Emprego: Salvador tem 347 vagas com salários de até R$ 2,4 mil nesta quarta (15)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 06:24
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 347 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta quarta-feira (15). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
Operador de logística
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência
Zona: Suburbana ou Simões Filho
Salário: R$1.760,00 + benefícios
43 vagas
Repositor de mercadorias
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.703,00 + benefícios
10 vagas
Oficial de manutenção
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em Simões Filho
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Maqueiro hospitalar
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para pegar peso
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Técnico de enfermagem
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência
Salário: A combinar + benefícios
10 vagas
Agente de proteção social
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Encarregado de refrigeração
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Encarregado de transporte
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Ajudante de açougue
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.760,00 + benefícios
3 vagas
Chefe de cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Faturista
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, vivência com hortifruti será um diferencial
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de rouparia
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Recepcionista de hotel
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Cozinheiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Vendedor interno (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Auxiliar de logística (vaga de jovem aprendiz)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para carregar peso, faixa etária 18 a 22 anos
Salário: Bolsa a combinar + transporte
3 vagas
Conferente de logística (vaga de estágio e do Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração ou Logística (estar cursando a partir do 1º semestre pela manhã), sem experiência, conhecimento em pacote Office
Salário: Bolsa a combinar + benefícios
3 vagas
Açougueiro
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$2.166,96 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de limpeza
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.700,00 + benefícios
6 vagas
Gerente de Hortifrut
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Gerente de Açougue
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Gerente de Peixaria
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.679,23 + benefícios
1 vaga
Gesseiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: R$2.455,70 + benefícios
8 vagas
Auxiliar de produção
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, disponibilidade de horário e para pegar peso, vaga zoneada para moradores de Sete de Abril e adjacências
Salário: A combinar + benefícios
50 vagas
Pedreiro (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$2.455,70 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário e para trabalhar no Corredor da Vitória
Salário: R$1.543,00 + benefícios
6 vagas
Garçom
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário e para trabalhar no Corredor da Vitória
Salário: R$1.543,00 + benefícios
3 vagas
Vendedor interno (vaga para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, conhecimento em informática e boas técnicas de vendas, CNH A/B é um diferencial
Salário: R$1.800,00 + benefícios
1 vaga
Operador de extrusor
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Operador de valvuladeira
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Açougueiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, disponibilidade para residir em Minas Gerais e trabalhar tarde/noite
Salário: R$2.477,09 + benefícios
25 vagas
Auxiliar de produção
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, disponibilidade para residir em Minas Gerais
Salário: R$1.775,75 + benefícios
50 vagas
Encarregado de limpeza
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.638,01 + benefícios
1 vaga
Chefe de funilaria e pintura
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH B
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de mecânico
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, curso técnico de mecânica
Salário: R$1.600,00 + benefícios
2 vagas
Mecânico de automóveis
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, CNH B, curso de mecânica
Salário: R$1.700,00 + benefícios
2 vagas
Chefe de oficina mecânica
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH B
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Operador de telemarketing ativo (SAC com vendas)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção, persuasão, argumentação, habilidade com vendas, conhecimento em informática e digitação, computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula
Salário: A combinar + benefícios
80 vagas
Auxiliar de lavanderia industrial
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.518,00 + benefícios
7 vagas
Lavador de roupa escala industrial
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.518,00 + benefícios
7 vagas