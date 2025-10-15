OPORTUNIDADE

Emprego: Salvador tem 347 vagas com salários de até R$ 2,4 mil nesta quarta (15)

Há vagas para nível fundamental e médio

Esther Morais

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 06:24

Há vagas para mecânico Crédito: Shutterstock

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 347 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta quarta-feira (15). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Confira as vagas:

Operador de logística

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência

Zona: Suburbana ou Simões Filho

Salário: R$1.760,00 + benefícios

43 vagas

Repositor de mercadorias

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.703,00 + benefícios

10 vagas

Oficial de manutenção

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em Simões Filho

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Maqueiro hospitalar

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para pegar peso

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Técnico de enfermagem

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência

Salário: A combinar + benefícios

10 vagas

Agente de proteção social

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Encarregado de refrigeração

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Encarregado de transporte

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Ajudante de açougue

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.760,00 + benefícios

3 vagas

Chefe de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Faturista

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, vivência com hortifruti será um diferencial

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de rouparia

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Recepcionista de hotel

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Cozinheiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Vendedor interno (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de logística (vaga de jovem aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para carregar peso, faixa etária 18 a 22 anos

Salário: Bolsa a combinar + transporte

3 vagas

Conferente de logística (vaga de estágio e do Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração ou Logística (estar cursando a partir do 1º semestre pela manhã), sem experiência, conhecimento em pacote Office

Salário: Bolsa a combinar + benefícios

3 vagas

Açougueiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$2.166,96 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de limpeza

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.700,00 + benefícios

6 vagas

Gerente de Hortifrut

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Gerente de Açougue

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Gerente de Peixaria

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.679,23 + benefícios

1 vaga

Gesseiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: R$2.455,70 + benefícios

8 vagas

Auxiliar de produção

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, disponibilidade de horário e para pegar peso, vaga zoneada para moradores de Sete de Abril e adjacências

Salário: A combinar + benefícios

50 vagas

Pedreiro (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$2.455,70 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário e para trabalhar no Corredor da Vitória

Salário: R$1.543,00 + benefícios

6 vagas

Garçom

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário e para trabalhar no Corredor da Vitória

Salário: R$1.543,00 + benefícios

3 vagas

Vendedor interno (vaga para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, conhecimento em informática e boas técnicas de vendas, CNH A/B é um diferencial

Salário: R$1.800,00 + benefícios

1 vaga

Operador de extrusor

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Operador de valvuladeira

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Açougueiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, disponibilidade para residir em Minas Gerais e trabalhar tarde/noite

Salário: R$2.477,09 + benefícios

25 vagas

Auxiliar de produção

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, disponibilidade para residir em Minas Gerais

Salário: R$1.775,75 + benefícios

50 vagas

Encarregado de limpeza

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.638,01 + benefícios

1 vaga

Chefe de funilaria e pintura

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH B

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de mecânico

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, curso técnico de mecânica

Salário: R$1.600,00 + benefícios

2 vagas

Mecânico de automóveis

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, CNH B, curso de mecânica

Salário: R$1.700,00 + benefícios

2 vagas

Chefe de oficina mecânica

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH B

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Operador de telemarketing ativo (SAC com vendas)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção, persuasão, argumentação, habilidade com vendas, conhecimento em informática e digitação, computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula

Salário: A combinar + benefícios

80 vagas

Auxiliar de lavanderia industrial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.518,00 + benefícios

7 vagas

Lavador de roupa escala industrial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.518,00 + benefícios