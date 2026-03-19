Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vale a pena ser mesário? Confira valores, compensações e como se inscrever para 2026

De folgas garantidas por lei a bônus em universidades, entenda por que o número de voluntários cresce a cada ano e o que você precisa considerar antes de confirmar sua participação

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 19 de março de 2026 às 10:58

FUNÇÃO PÚBLICA: Atuar como mesário exige pontualidade e imparcialidade; uma vez convocado ou aceito o voluntariado, a ausência sem justificativa pode gerar multas e sanções administrativas
FUNÇÃO PÚBLICA: Atuar como mesário exige pontualidade e imparcialidade; uma vez convocado ou aceito o voluntariado, a ausência sem justificativa pode gerar multas e sanções administrativas Crédito: TSE

Se você está pensando em atuar como mesário nas eleições de 2026, vale a pena conhecer os benefícios, obrigações e cuidados dessa função. Além de ser uma oportunidade de participação cívica, a atuação oferece compensação financeira, folgas no trabalho e vantagens em concursos públicos.

Auxílio-alimentação, custos, quanto e como o mesário recebe em 2026

De acordo com normas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cada turno de trabalho garante um auxílio-alimentação de R$ 65. Quem atuar em dois turnos pode receber até R$ 130. O valor, definido nacionalmente, pode ser ajustado pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) conforme necessidades locais.

Segundo o TRE-SP, o benefício foi atualizado em relação às eleições anteriores, quando era de R$60, como forma de recompor a inflação. O TRE-ES explica que o pagamento costuma ser feito via pix, usando o CPF como chave, e vai direto para a conta do mesário, em instituição financeira autorizada pelo Banco Central, normalmente no próprio dia da eleição ou poucos dias depois.

Leia mais

Imagem - Boletim de Urna: o "extrato" que garante a transparência e segurança do seu voto

Boletim de Urna: o "extrato" que garante a transparência e segurança do seu voto

Imagem - Como o voto de 2026 vai definir a cara do STF até meados de 2050

Como o voto de 2026 vai definir a cara do STF até meados de 2050

Essa automatização do pagamento torna o processo mais ágil e seguro, e evita os riscos do manuseio de dinheiro em espécie.

Quem pode ser mesário

Segundo a Justiça Eleitoral, podem atuar como mesários cidadãos que:

tenham mais de 18 anos;

sejam alfabetizados;

estejam inscritos na Justiça Eleitoral.

A participação pode ser voluntária ou por convocação. A ausência injustificada pode gerar multa, mas a aplicação acontece com menos frequência quando se trata de voluntários.

Folgas em dobro e o trunfo em concursos públicos

Além do valor pago, os mesários têm direito a folga em dobro, conforme normas do TRE-PR, com dois dias de dispensa para cada dia de atuação, com a apresentação do comprovante.

A atuação também pode contar como critério de desempate em concursos públicos, quando previsto em edital, e estudantes universitários podem contabilizar horas complementares, de acordo com regras da instituição de ensino.

Esses incentivos servem para estimular a participação da população nas eleições e garantir que as seções de votação funcionem corretamente.

Mesários em ação, logística e expectativa

A Justiça Eleitoral estima mobilizar cerca de 2 milhões de mesários em todo o país. Segundo o TRE-PB, a consolidação do pagamento via Pix nos últimos pleitos contribuiu para tornar o processo mais ágil e reforçar a segurança na logística de pagamento.

O que considerar antes de confirmar o voluntariado

Ser mesário exige responsabilidade. Além de acompanhar a votação, é preciso estar disponível para os treinamentos obrigatórios e cumprir toda a jornada de trabalho, a fim de evitar imprevistos que possam comprometer a seção eleitoral.

Apesar das exigências, a experiência permite acompanhar de perto o processo eleitoral e colaborar diretamente para a transparência e a segurança das eleições, o que torna o voluntariado uma forma concreta de participação cívica.

Mais recentes

Imagem - Novo concurso da Guarda Municipal oferece 100 vagas e salários inicias de R$ 1,8 mil

Novo concurso da Guarda Municipal oferece 100 vagas e salários inicias de R$ 1,8 mil
Imagem - Vai declarar como PJ? Veja como organizar seus rendimentos para não pagar imposto em dobro

Vai declarar como PJ? Veja como organizar seus rendimentos para não pagar imposto em dobro
Imagem - Como declarar terapia no Imposto de Renda 2026 e garantir dedução sem limite

Como declarar terapia no Imposto de Renda 2026 e garantir dedução sem limite

MAIS LIDAS

Imagem - Familiares e amigos fazem protesto após uma semana do desaparecimento da adolescente Thamiris
01

Familiares e amigos fazem protesto após uma semana do desaparecimento da adolescente Thamiris

Imagem - Anjo da Guarda revela virada espiritual para 3 signos nesta quinta (19 der março): caminhos começam a se abrir
02

Anjo da Guarda revela virada espiritual para 3 signos nesta quinta (19 der março): caminhos começam a se abrir

Imagem - Dentista é presa em flagrante por entrar com drogas em presídio na Bahia
03

Dentista é presa em flagrante por entrar com drogas em presídio na Bahia

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (19 de março): decisões conscientes e foco ajudam a fortalecer caminhos importantes
04

Cor e número da sorte de hoje (19 de março): decisões conscientes e foco ajudam a fortalecer caminhos importantes