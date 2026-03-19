ECONOMIA

Vale a pena ser mesário? Confira valores, compensações e como se inscrever para 2026

De folgas garantidas por lei a bônus em universidades, entenda por que o número de voluntários cresce a cada ano e o que você precisa considerar antes de confirmar sua participação

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 19 de março de 2026 às 10:58

FUNÇÃO PÚBLICA: Atuar como mesário exige pontualidade e imparcialidade; uma vez convocado ou aceito o voluntariado, a ausência sem justificativa pode gerar multas e sanções administrativas Crédito: TSE

Se você está pensando em atuar como mesário nas eleições de 2026, vale a pena conhecer os benefícios, obrigações e cuidados dessa função. Além de ser uma oportunidade de participação cívica, a atuação oferece compensação financeira, folgas no trabalho e vantagens em concursos públicos.

Auxílio-alimentação, custos, quanto e como o mesário recebe em 2026

De acordo com normas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cada turno de trabalho garante um auxílio-alimentação de R$ 65. Quem atuar em dois turnos pode receber até R$ 130. O valor, definido nacionalmente, pode ser ajustado pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) conforme necessidades locais.

Segundo o TRE-SP, o benefício foi atualizado em relação às eleições anteriores, quando era de R$60, como forma de recompor a inflação. O TRE-ES explica que o pagamento costuma ser feito via pix, usando o CPF como chave, e vai direto para a conta do mesário, em instituição financeira autorizada pelo Banco Central, normalmente no próprio dia da eleição ou poucos dias depois.

Essa automatização do pagamento torna o processo mais ágil e seguro, e evita os riscos do manuseio de dinheiro em espécie.

Quem pode ser mesário

Segundo a Justiça Eleitoral, podem atuar como mesários cidadãos que:

tenham mais de 18 anos;

sejam alfabetizados;

estejam inscritos na Justiça Eleitoral.

A participação pode ser voluntária ou por convocação. A ausência injustificada pode gerar multa, mas a aplicação acontece com menos frequência quando se trata de voluntários.

Folgas em dobro e o trunfo em concursos públicos

Além do valor pago, os mesários têm direito a folga em dobro, conforme normas do TRE-PR, com dois dias de dispensa para cada dia de atuação, com a apresentação do comprovante.

A atuação também pode contar como critério de desempate em concursos públicos, quando previsto em edital, e estudantes universitários podem contabilizar horas complementares, de acordo com regras da instituição de ensino.

Esses incentivos servem para estimular a participação da população nas eleições e garantir que as seções de votação funcionem corretamente.

Mesários em ação, logística e expectativa

A Justiça Eleitoral estima mobilizar cerca de 2 milhões de mesários em todo o país. Segundo o TRE-PB, a consolidação do pagamento via Pix nos últimos pleitos contribuiu para tornar o processo mais ágil e reforçar a segurança na logística de pagamento.

O que considerar antes de confirmar o voluntariado

Ser mesário exige responsabilidade. Além de acompanhar a votação, é preciso estar disponível para os treinamentos obrigatórios e cumprir toda a jornada de trabalho, a fim de evitar imprevistos que possam comprometer a seção eleitoral.