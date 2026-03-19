Vale a pena ser mesário? Confira valores, compensações e como se inscrever para 2026

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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 19 de março de 2026 às 10:58
Se você está pensando em atuar como mesário nas eleições de 2026, vale a pena conhecer os benefícios, obrigações e cuidados dessa função. Além de ser uma oportunidade de participação cívica, a atuação oferece compensação financeira, folgas no trabalho e vantagens em concursos públicos.
De acordo com normas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cada turno de trabalho garante um auxílio-alimentação de R$ 65. Quem atuar em dois turnos pode receber até R$ 130. O valor, definido nacionalmente, pode ser ajustado pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) conforme necessidades locais.
Segundo o TRE-SP, o benefício foi atualizado em relação às eleições anteriores, quando era de R$60, como forma de recompor a inflação. O TRE-ES explica que o pagamento costuma ser feito via pix, usando o CPF como chave, e vai direto para a conta do mesário, em instituição financeira autorizada pelo Banco Central, normalmente no próprio dia da eleição ou poucos dias depois.
Essa automatização do pagamento torna o processo mais ágil e seguro, e evita os riscos do manuseio de dinheiro em espécie.
Segundo a Justiça Eleitoral, podem atuar como mesários cidadãos que:
tenham mais de 18 anos;
sejam alfabetizados;
estejam inscritos na Justiça Eleitoral.
A participação pode ser voluntária ou por convocação. A ausência injustificada pode gerar multa, mas a aplicação acontece com menos frequência quando se trata de voluntários.
Além do valor pago, os mesários têm direito a folga em dobro, conforme normas do TRE-PR, com dois dias de dispensa para cada dia de atuação, com a apresentação do comprovante.
A atuação também pode contar como critério de desempate em concursos públicos, quando previsto em edital, e estudantes universitários podem contabilizar horas complementares, de acordo com regras da instituição de ensino.
Esses incentivos servem para estimular a participação da população nas eleições e garantir que as seções de votação funcionem corretamente.
A Justiça Eleitoral estima mobilizar cerca de 2 milhões de mesários em todo o país. Segundo o TRE-PB, a consolidação do pagamento via Pix nos últimos pleitos contribuiu para tornar o processo mais ágil e reforçar a segurança na logística de pagamento.
Ser mesário exige responsabilidade. Além de acompanhar a votação, é preciso estar disponível para os treinamentos obrigatórios e cumprir toda a jornada de trabalho, a fim de evitar imprevistos que possam comprometer a seção eleitoral.
Apesar das exigências, a experiência permite acompanhar de perto o processo eleitoral e colaborar diretamente para a transparência e a segurança das eleições, o que torna o voluntariado uma forma concreta de participação cívica.