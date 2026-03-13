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Como o voto de 2026 vai definir a cara do STF até meados de 2050

Mais do que a faixa presidencial, o eleito terá o poder de indicar três novos ministros para a Corte; entenda como a direita e esquerda planejam moldar o Judiciário pelas próximas décadas

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 13 de março de 2026 às 21:03

EQUILÍBRIO DE FORÇAS: Direita e esquerda veem nas vagas de 2027 a 2030 a chance de consolidar maiorias em temas centrais como economia e pautas de costumes
EQUILÍBRIO DE FORÇAS: Direita e esquerda veem nas vagas de 2027 a 2030 a chance de consolidar maiorias em temas centrais como economia e pautas de costumes Crédito: STF

Quem vencer a corrida presidencial de 2026 não levará apenas as chaves do Palácio do Planalto. Herdará também a chamada “caneta de ouro”, capaz de influenciar diretamente o equilíbrio de forças no Supremo Tribunal Federal (STF).

Com as aposentadorias compulsórias previstas para o próximo mandato, o futuro presidente terá o poder de indicar três novos ministros para a Corte. Em um tribunal formado por 11 integrantes, as nomeações podem consolidar ou alterar a atual maioria, com forte impacto em decisões de grande peso político e institucional.

IMPACTO PARA O STF | ELEIÇÕES 2026

PODER DECISIVO: O próximo presidente terá o raro privilégio de indicar três novos ministros para o Supremo Tribunal Federal, renovando quase um terço da Corte por Dida Sampaio, Estadão
CALENDÁRIO DA CORTE: As saídas previstas de Luiz Fux (2028), Cármen Lúcia (2029) e Gilmar Mendes (2030) tornam a próxima eleição o "terceiro turno" do Judiciário por Nelson JR, STF
RESPONSABILIDADE VITALÍCIA: Cada cadeira no plenário do STF carrega o peso de decisões constitucionais por décadas. O eleito em 2026 terá a oportunidade única de moldar quase um terço da Corte e influenciar a Justiça brasileira até meados de 2050. por Gustavo Moreno, STF
HERANÇA POLÍTICA: Como os ministros se aposentam apenas aos 75 anos, as escolhas feitas em 2026 influenciarão a Justiça brasileira por até três décadas por Felipe Sampaio, STF
FILTRO LEGISLATIVO: Além do presidente, a composição do Senado eleita em 2026 será vital para aprovar ou barrar os nomes indicados ao Supremo por Tom Molina, STF
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PODER DECISIVO: O próximo presidente terá o raro privilégio de indicar três novos ministros para o Supremo Tribunal Federal, renovando quase um terço da Corte por Dida Sampaio, Estadão

Três nomes, uma Corte: o calendário das aposentadorias no STF

O STF funciona como o "juiz da partida" da democracia e as cadeiras são vitalícias até os 75 anos. No próximo mandato, três nomes históricos devem deixar o tribunal:

  • Luiz Fux em 2028
  • Cármen Lúcia em 2029
  • Gilmar Mendes em 2030

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Juntas, as três vagas correspondem a quase 30% da composição do tribunal. Para os partidos, a eleição deste ano não se limita ao mandato presidencial, mas também ao impacto que poderá ter nas próximas duas ou três décadas de interpretação da Constituição.

O foco conservador: reequilíbrio e segurança jurídica

Para a ala conservadora e a direita liberal, vencer 2026 é a chance de "reequilibrar" o STF. O foco é indicar perfis que combatam o que chamam de ativismo judicial — quando o Supremo toma decisões que, na visão deles, caberiam ao Congresso.

Valores: pautas como o marco temporal das terras indígenas, a flexibilização do porte de armas e a pauta de costumes (aborto e drogas) aparecem como centrais nessa estratégia.

Economia: a direita tende a buscar nomes com visão mais liberal, com foco em segurança jurídica para o mercado e na limitação da intervenção do Estado na economia.

O foco progressista: nomes garantistas e a proteção de minorias

Já para a esquerda e o campo progressista, manter o Planalto garante que o STF continue sendo uma barreira contra retrocessos institucionais e pautas conservadoras radicais.

Pautas sociais: o objetivo é indicar ministros com perfil garantista, com foco na defesa dos direitos humanos, na proteção de minorias e em questões ambientais.

Estabilidade institucional: para setores da esquerda, as indicações também funcionam como forma de proteger as instituições democráticas, mantendo uma Corte alinhada à interpretação social da Constituição de 1988.

Por que o Senado tem a palavra final

Não basta ao presidente indicar um nome; é preciso também obter o aval do Congresso. A palavra final sobre as indicações cabe ao Senado Federal, que aprova ou rejeita os nomes, após a sabatina pública.

Por isso, a eleição para o Senado neste ano será tão feroz quanto a presidencial, já que os senadores detêm a chave que abre ou tranca a porta do Supremo para os indicados do Planalto.

Historicamente, o Senado raramente rejeita indicações ao STF. Porém, em um cenário de forte polarização política, as sabatinas passaram a ter tom mais duro, com questionamentos incisivos e forte disputa política sobre o perfil dos indicados.

Você sabia? A permanência de um presidente no STF pode durar 30 anos. Diferente do mandato presidencial, que tem prazo de validade, os ministros do STF têm estabilidade até os 75 anos. Isso significa que um ministro indicado em 2027 pode influenciar as leis do país até meados de 2050. Na prática, o presidente eleito agora estará moldando o Brasil das próximas gerações.

Herança de décadas: por que a escolha de 2026 dura 30 anos

A influência do presidente da República sobre o Supremo costuma durar muito além do mandato. Como os ministros permanecem no cargo até os 75 anos, um indicado pode seguir na Corte por até três décadas.

Esse fator ajuda a explicar por que a composição do STF se tornou peça central no debate político. Afinal, decisões do tribunal podem derrubar leis aprovadas pelo Congresso ou validar medidas do Executivo, moldando a interpretação da Constituição por muitos anos.

Na prática, significa que as escolhas feitas em uma eleição repercutem muito além do ciclo político imediato. As decisões tomadas no Supremo podem afetar desde políticas públicas até direitos individuais, com impacto direto na vida de milhões de brasileiros por muitos anos.

Tags:

Brasil Stf Justiça Eleitoral Presidencial

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