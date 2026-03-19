Dentista é presa em flagrante por entrar com drogas em presídio na Bahia

Maysa Polcri
Publicado em 19 de março de 2026 às 14:23
Uma dentista foi presa em flagrante por entrar com drogas no Conjunto Penal de Brumado, no sudoeste da Bahia. Segundo a Polícia Civil, as substâncias foram encontradas dentro de pacotes de gaze que estava com um detento, que tinha acabado de passar pela consulta odontológica. O caso foi registrado na quarta-feira (18).
O interno relatou que a droga foi entregue pela dentista, com o objetivo de ser levada a uma cela específica. As investigações preliminares indicam que o homem não tinha conhecimento da presença dos entorpecentes. Foram localizadas 19g de substância análoga à maconha e 11g de substância análoga à cocaína.
A Polícia Penal já monitorava a atuação da dentista, diante de indícios de que ela estaria sendo utilizada como meio para a entrada de drogas no presídio. A mulher não passava pela revista por meio do equipamento BodyScan por estar em tratamento contra um câncer, o que facilitava a entrada das substâncias ilícitas.
Ela foi conduzida à Delegacia Territorial de Brumado, onde foi realizada a prisão em flagrante. Também foi cumprido mandado de busca e apreensão no armário funcional da investigada e um celular foi apreendido.