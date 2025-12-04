MUNDO

Comissão do Vaticano proíbe mulheres de se tornarem diáconas; entenda

Cargo é o mais baixo na hierarquia da Igreja Católica

Millena Marques

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 12:14

Vaticano Crédito: penofoto/Shutterstock

Uma comissão interna do Vaticano anunciou nesta quarta-feira (4) a reprovação da possibilidade de mulheres se tornarem diáconas, cargo de hierarquia mais baixo na Igreja Católica. A votação terminou em 7 a 1.

A mudança seria a primeira ascensão de mulheres em posto hierárquico. Até hoje, as mulheres são proibidas de ocupar cargos na hierarquia da Igreja. São eles: diáconos, padres, bispos, arcebispos, cardeais e o papa.

A Igreja Católica afirmou que a decisão não é irreversível. O Vaticano "não descarta a admissão de mulheres ao diaconato", mas diz que atualmente "não é possível 'formular um juízo definitivo, como no caso da ordenação sacerdotal".

"O estado atual da questão, tanto na pesquisa histórica quanto na investigação teológica, bem como suas implicações mútuas, descarta a possibilidade de avançar na direção da admissão de mulheres ao diaconato entendido como um grau do sacramento da Ordem", declarou o Vaticano.