Lula se encontra com papa Leão XIV no Vaticano

Presidente viajou para Roma para participar de evento sobre fome a alimentação

Carol Neves

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 07:38

Lula e o papa Leão XIV Crédito: Divulgação/Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja Lula da Silva (PT) estiveram nesta segunda-feira (13) no Vaticano, onde se reuniram com o papa Leão XIV. É o primeiro encontro entre os dois líderes, e a reunião foi articulada nos últimos dias pelo governo brasileiro, com apoio da embaixada na Itália e da Santa Sé.

De acordo com o Itamaraty, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, manteve duas conversas telefônicas com o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, para acertar os detalhes do encontro. Lula já havia se encontrado com outros papas em mandatos anteriores, como João Paulo II, Bento XVI e Francisco.

A viagem à Itália começou no domingo (12), quando o presidente desembarcou em Roma para participar da abertura do Fórum Mundial da Alimentação 2025, promovido pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). O evento marca o aniversário de 80 anos da entidade e acontece em um contexto simbólico: o Brasil foi retirado do Mapa da Fome, conforme relatório “O Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo (SOFI 2025)”, divulgado em julho.

Mais tarde, ainda na sede da FAO, Lula deve encerrar a Segunda Reunião do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. No mesmo local, ele vai inaugurar o Mecanismo de Apoio da Aliança, estrutura que funcionará como o secretariado permanente da iniciativa.