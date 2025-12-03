ALERTA

Estados Unidos suspendem todos os pedidos de imigração de 19 países; veja lista

Governo diz que decisão é por questão de segurança nacional

Esther Morais

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 06:31

Donald Trump Crédito: Reprodução

O governo Trump anunciou na terça-feira (2) que suspendeu todos os pedidos envolvendo imigração, incluindo green cards, vindos de cidadãos de 19 países. A justificativa é de que a decisão ocorre por questões de segurança nacional.

A medida impacta moradores de países como Afeganistão, Mianmar, Chade, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irã, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen. Todos já estavam sob medidas restritivas desde julho.

O cerco, no entanto, se intensificou após um ataque contra membros da Guarda Nacional em Washington, na semana passada. Um afegão foi preso como suspeito; um membro da Guarda Nacional foi morto e outro ficou gravemente ferido no ataque a tiros.

A política coloca “em espera” todos os cidadãos com solicitações de imigração e determina que eles “passem por um processo completo de nova revisão, incluindo uma possível entrevista e, se necessário, uma reentrevista, para avaliar totalmente quaisquer ameaças à segurança nacional e pública”.

Confira a lista de países atingidos:

Afeganistão

Birmânia

Chade

República do Congo

Guiné Equatorial

Eritreia

Haiti

Irã

Líbia

Somália

Sudão

Iêmen

Burundi

Cuba

Laos

Serra Leoa

Togo

Turcomenistão