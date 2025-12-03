Acesse sua conta
Estados Unidos suspendem todos os pedidos de imigração de 19 países; veja lista

Governo diz que decisão é por questão de segurança nacional

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 06:31

Donald Trump
Donald Trump Crédito: Reprodução

O governo Trump anunciou na terça-feira (2) que suspendeu todos os pedidos envolvendo imigração, incluindo green cards, vindos de cidadãos de 19 países. A justificativa é de que a decisão ocorre por questões de segurança nacional.

A medida impacta moradores de países como Afeganistão, Mianmar, Chade, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irã, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen. Todos já estavam sob medidas restritivas desde julho.

O cerco, no entanto, se intensificou após um ataque contra membros da Guarda Nacional em Washington, na semana passada. Um afegão foi preso como suspeito; um membro da Guarda Nacional foi morto e outro ficou gravemente ferido no ataque a tiros.

A política coloca “em espera” todos os cidadãos com solicitações de imigração e determina que eles “passem por um processo completo de nova revisão, incluindo uma possível entrevista e, se necessário, uma reentrevista, para avaliar totalmente quaisquer ameaças à segurança nacional e pública”.

Infância esportiva: Trump praticava golfe e baseball, esportes que ele continuaria a valorizar na vida adulta
Sem álcool: Optou por não beber álcool após a morte de seu irmão Fred Trump Jr., que era alcoólatra
Fobia de germes: Trump tem uma aversão a germes e evita apertos de mão, preferindo acenos ou toques de cotovelo
Estrela em Hollywood: Recebeu uma estrela no Passeio da Fama de Hollywood em 2007, devido ao sucesso do programa "The Apprentice"
Aparições cinematográficas: Fez participações especiais em filmes como "Esqueceram de Mim 2" e "Zoolander"
Interesse por arte: Possui uma coleção de arte que inclui obras de artistas renomados como Andy Warho
Início militar: Foi enviado para a Academia Militar de Nova York aos 13 anos devido ao seu comportamento rebelde
Fã de "Star Wars": É fã da franquia "Star Wars" e já expressou interesse em um filme sobre ele mesmo
Colecionador de relógios: É conhecido por sua coleção de relógios de luxo, incluindo modelos da Rolex e Patek Philippe
Nome: Seu nome completo é Donald John Trump, mas é conhecido popularmente apenas como Donald Trump
Confira a lista de países atingidos:

Afeganistão

Birmânia

Chade

República do Congo

Guiné Equatorial

Eritreia

Haiti

Irã

Líbia

Somália

Sudão

Iêmen

Burundi

Cuba

Laos

Serra Leoa

Togo

Turcomenistão

Venezuela.

