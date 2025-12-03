Estados Unidos suspendem todos os pedidos de imigração de 19 países; veja lista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 06:31
O governo Trump anunciou na terça-feira (2) que suspendeu todos os pedidos envolvendo imigração, incluindo green cards, vindos de cidadãos de 19 países. A justificativa é de que a decisão ocorre por questões de segurança nacional.
A medida impacta moradores de países como Afeganistão, Mianmar, Chade, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irã, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen. Todos já estavam sob medidas restritivas desde julho.
O cerco, no entanto, se intensificou após um ataque contra membros da Guarda Nacional em Washington, na semana passada. Um afegão foi preso como suspeito; um membro da Guarda Nacional foi morto e outro ficou gravemente ferido no ataque a tiros.
A política coloca “em espera” todos os cidadãos com solicitações de imigração e determina que eles “passem por um processo completo de nova revisão, incluindo uma possível entrevista e, se necessário, uma reentrevista, para avaliar totalmente quaisquer ameaças à segurança nacional e pública”.
Veja 10 curiosidades sobre Donald Trump
Donald Trump
Afeganistão
Birmânia
Chade
República do Congo
Guiné Equatorial
Eritreia
Haiti
Irã
Líbia
Somália
Sudão
Iêmen
Burundi
Cuba
Laos
Serra Leoa
Togo
Turcomenistão
Venezuela.