Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem encontra bilhete de loteria abandonado e leva prêmio de R$ 5 milhões

Jogador de 33 anos decidiu comprar uma raspadinha deixada por outra pessoa

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 13:34

Loteria
Loteria Crédito: Shutterstock

O prêmio máximo de US$ 1 milhão (mais de R$ 5 milhões) do jogo Blazing Suits saiu para um morador do Condado de Wayne, nos EUA, que decidiu comprar uma raspadinha deixada no balcão de um posto em Detroit. A informação foi confirmada pela Loteria de Michigan.

O bilhete estava separado no caixa da Fawaz Petroleum LLC, na Schoolcraft Road. Segundo o jogador, de 33 anos, ele preferiu adquirir aquela raspadinha de US$ 10 - cerca de R$ 53 - em vez de pegar uma nova. “Havia um bilhete do Blazing Suits separado no balcão que outra pessoa havia decidido não comprar, então eu o comprei”, relatou.

A sorte veio imediatamente: “Raspei o bilhete e não acreditei quando vi que era premiado com US$ 1 milhão!”, contou. Ele afirmou nunca ter imaginado um prêmio desse porte. “Jamais imaginei que ganharia um prêmio tão grande na loteria, então é realmente uma bênção.”

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
1 de 5
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

O ganhador esteve na sede da Loteria de Michigan para oficializar o recebimento e escolheu receber o valor integral de uma vez, em vez de parcelas vitalícias. Segundo ele, a intenção é reservar o montante para possíveis emergências. “Ganhar é uma sensação ótima, mas também traz muita pressão, porque você começa a pensar em todas as coisas diferentes que pode fazer com essa quantia”, disse.

A comissária da Loteria, Suzanna Shkreli, parabenizou o vencedor: “Parabéns a este sortudo jogador por seu prêmio de US$ 1 milhão”.

Este não foi o único episódio incomum de sorte registrado no estado este ano. Uma residente de Wyandotte, Tammy Carvey, de 45 anos, levou US$ 100.000 (cerca de R$ 550 mil) ao jogar Powerball após pedir ao ChatGPT que sugerisse números para o concurso de 6 de setembro. Ela contou que só participa quando o prêmio está alto. “Eu só jogo na Powerball quando o prêmio está alto, e o prêmio estava acima de US$ 1 bilhão, então comprei um bilhete”, disse.

A estratégia inesperada funcionou: “Pedi ao ChatGPT uma lista de números da Powerball, e esses são os números que usei no meu bilhete”. O valor só foi percebido depois. “Só quando entrei na minha conta da Loteria de Michigan é que percebi que tinha adicionado o Power Play ao meu bilhete e, na verdade, ganhei US$ 100.000. Meu marido e eu ficamos totalmente incrédulos”, afirmou.

Tags:

Loteria

Mais recentes

Imagem - ‘O Agente Secreto’ é escolhido melhor filme internacional por associação de críticos de Nova York

‘O Agente Secreto’ é escolhido melhor filme internacional por associação de críticos de Nova York
Imagem - Polícia prende 201 homens nus em boate após operação em cerco contra homossexualidade

Polícia prende 201 homens nus em boate após operação em cerco contra homossexualidade
Imagem - Sons de relâmpagos são capturados em Marte; saiba mais sobre a descoberta

Sons de relâmpagos são capturados em Marte; saiba mais sobre a descoberta

MAIS LIDAS

Imagem - VÍDEO: cobradora é agredida por passageira em briga dentro de ônibus em Salvador
01

VÍDEO: cobradora é agredida por passageira em briga dentro de ônibus em Salvador

Imagem - Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona
02

Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona

Imagem - BTV caiu? Nova fase de operação derruba serviços de TV box pirata no Brasil
03

BTV caiu? Nova fase de operação derruba serviços de TV box pirata no Brasil

Imagem - Morto por leoa em cela, Vaqueirinho é enterrado na presença de duas pessoas
04

Morto por leoa em cela, Vaqueirinho é enterrado na presença de duas pessoas