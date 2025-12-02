SORTE GRANDE

Homem encontra bilhete de loteria abandonado e leva prêmio de R$ 5 milhões

Jogador de 33 anos decidiu comprar uma raspadinha deixada por outra pessoa

Carol Neves

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 13:34

Loteria Crédito: Shutterstock

O prêmio máximo de US$ 1 milhão (mais de R$ 5 milhões) do jogo Blazing Suits saiu para um morador do Condado de Wayne, nos EUA, que decidiu comprar uma raspadinha deixada no balcão de um posto em Detroit. A informação foi confirmada pela Loteria de Michigan.

O bilhete estava separado no caixa da Fawaz Petroleum LLC, na Schoolcraft Road. Segundo o jogador, de 33 anos, ele preferiu adquirir aquela raspadinha de US$ 10 - cerca de R$ 53 - em vez de pegar uma nova. “Havia um bilhete do Blazing Suits separado no balcão que outra pessoa havia decidido não comprar, então eu o comprei”, relatou.

A sorte veio imediatamente: “Raspei o bilhete e não acreditei quando vi que era premiado com US$ 1 milhão!”, contou. Ele afirmou nunca ter imaginado um prêmio desse porte. “Jamais imaginei que ganharia um prêmio tão grande na loteria, então é realmente uma bênção.”

O ganhador esteve na sede da Loteria de Michigan para oficializar o recebimento e escolheu receber o valor integral de uma vez, em vez de parcelas vitalícias. Segundo ele, a intenção é reservar o montante para possíveis emergências. “Ganhar é uma sensação ótima, mas também traz muita pressão, porque você começa a pensar em todas as coisas diferentes que pode fazer com essa quantia”, disse.

A comissária da Loteria, Suzanna Shkreli, parabenizou o vencedor: “Parabéns a este sortudo jogador por seu prêmio de US$ 1 milhão”.

Este não foi o único episódio incomum de sorte registrado no estado este ano. Uma residente de Wyandotte, Tammy Carvey, de 45 anos, levou US$ 100.000 (cerca de R$ 550 mil) ao jogar Powerball após pedir ao ChatGPT que sugerisse números para o concurso de 6 de setembro. Ela contou que só participa quando o prêmio está alto. “Eu só jogo na Powerball quando o prêmio está alto, e o prêmio estava acima de US$ 1 bilhão, então comprei um bilhete”, disse.