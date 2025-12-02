DEIXOU A DESEJAR

Cidade europeia é eleita a mais suja do mundo; veja a lista completa

Levantamento se baseou em avaliações de turistas feitas entre outubro de 2024 e novembro de 2025

Monique Lobo

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 22:08

Budapeste ficou em primeiro lugar na lista das mais sujas Crédito: Shutterstock

Se você acha que a cidade mais suja do mundo está na Índia, pode tirar o seu cavalinho desse estereótipo. Nenhuma cidade indiana ficou sequer entre as dez mais sujas do levantamento "As Cidades Mais Limpas e Mais Sujas do Mundo” realizado pela Radical Storage, empresa de guarda-volumes que atua na Europa.

A pesquisa analisou as avaliações no Google de dez pontos turísticos das 100 cidades presentes no índice de Melhores Destinos Urbanos da Euromonitor, entre outubro de 2024 e novembro de 2025. A partir daí, chegou à lista das mais limpas e mais sujas.

A mais suja, de acordo com o levantamento, é Budapeste, na Hungria. Lá, 37,9% das avaliações a descreveram como suja ou má conservada. Logo atrás veio Roma, na Itália, com 35,7% das avaliações negativas, e Las Vegas, nos Estados Unidos, com 31,6% das avaliações considerando o local sujo.

Do outro lado da balança, o topo da lista das cidades mais limpas ficou com Cracóvia, na Polônia, onde 98,5% das avaliações sobre a limpeza foram positivas. Em seguida, Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, com 98% de avaliações apontando a cidade como limpa, e Singapura, capital do país homônimo, com 98% das avaliações positivas.

Nenhuma cidade brasileira entrou nas listas, nem na suja, nem na limpa.

Confira as listas completas

Cidades mais sujas:

Budapeste (Hungria) Roma (Itália) Las Vegas (EUA) Florença (Itália) Paris (França) Milão (Itália) Verona (Itália) Frankfurt (Alemanha) Bruxelas (Bélgica) Cairo (Egito) Heraclião/Creta (Grécia) Nova Iorque (EUA) Barcelona (Espanha) Johor Bahru (Malásia) Sevilha (Espanha) São Francisco (EUA) Miami (EUA) Hyderabad (Índia) Londres (Reino Unido) Osaka (Japão)

Cidades mais limpas: