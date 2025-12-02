Acesse sua conta
Cidade europeia é eleita a mais suja do mundo; veja a lista completa

Levantamento se baseou em avaliações de turistas feitas entre outubro de 2024 e novembro de 2025

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 22:08

Budapeste
Budapeste ficou em primeiro lugar na lista das mais sujas Crédito: Shutterstock

Se você acha que a cidade mais suja do mundo está na Índia, pode tirar o seu cavalinho desse estereótipo. Nenhuma cidade indiana ficou sequer entre as dez mais sujas do levantamento "As Cidades Mais Limpas e Mais Sujas do Mundo” realizado pela Radical Storage, empresa de guarda-volumes que atua na Europa.

A pesquisa analisou as avaliações no Google de dez pontos turísticos das 100 cidades presentes no índice de Melhores Destinos Urbanos da Euromonitor, entre outubro de 2024 e novembro de 2025. A partir daí, chegou à lista das mais limpas e mais sujas.

Veja o pódio das cidades mais sujas e mais limpas do mundo

Mais sujas: 1º Budapeste por Shutterstock
Mais sujas: 2º Roma por Shutterstock
Mais sujas: 3º Las Vegas por Shutterstock
Mais limpas: 1º Cracóvia por Shutterstock
Mais limpas: 2º Sharjah por Shutterstock
Mais limpas: 3º Singapura por Shutterstock
1 de 6
Mais sujas: 1º Budapeste por Shutterstock

A mais suja, de acordo com o levantamento, é Budapeste, na Hungria. Lá, 37,9% das avaliações a descreveram como suja ou má conservada. Logo atrás veio Roma, na Itália, com 35,7% das avaliações negativas, e Las Vegas, nos Estados Unidos, com 31,6% das avaliações considerando o local sujo.

Do outro lado da balança, o topo da lista das cidades mais limpas ficou com Cracóvia, na Polônia, onde 98,5% das avaliações sobre a limpeza foram positivas. Em seguida, Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, com 98% de avaliações apontando a cidade como limpa, e Singapura, capital do país homônimo, com 98% das avaliações positivas.

Nenhuma cidade brasileira entrou nas listas, nem na suja, nem na limpa.

Confira as listas completas

Cidades mais sujas:

  1. Budapeste (Hungria)
  2. Roma (Itália)
  3. Las Vegas (EUA)
  4. Florença (Itália)
  5. Paris (França)
  6. Milão (Itália)
  7. Verona (Itália)
  8. Frankfurt (Alemanha)
  9. Bruxelas (Bélgica)
  10. Cairo (Egito)
  11. Heraclião/Creta (Grécia)
  12. Nova Iorque (EUA)
  13. Barcelona (Espanha)
  14. Johor Bahru (Malásia)
  15. Sevilha (Espanha)
  16. São Francisco (EUA)
  17. Miami (EUA)
  18. Hyderabad (Índia)
  19. Londres (Reino Unido)
  20. Osaka (Japão)

Cidades mais limpas:

  1. Cracóvia (Polônia)
  2. Sharjah (Emirados Árabes)
  3. Singapura (Singapura)
  4. Varsóvia (Polônia)
  5. Doha (Catar)
  6. Riade (Arábia Saudita)
  7. Praga (República Tcheca)
  8. Mascate (Omã)
  9. Dubai (Emirados Árabes)
  10. Fukuoka (Japão)
  11. Abu Dhabi (Emirados Árabes)
  12. Zurique (Suíça)
  13. Edimburgo (Escócia/Reino Unido)
  14. Los Angeles (EUA)
  15. Lima (Peru)
  16. Cancún (México)
  17. Porto (Portugal)
  18. Copenhague (Dinamarca)
  19. Taipei (Taiwan)
  20. Valência (Espanha)

