Jogador é preso por matar rival com socos durante partida de futebol

Elaine Sanoli
Publicado em 17 de outubro de 2025 às 19:46
Um jogador de futebol amador foi preso, suspeito de matar um adversário durante uma partida do campeonato Liga Cannán, em Guadalajara, no México. A prisão ocorreu na última sexta-feira (10).
A confusão começou após uma disputa de bola. Moisés Pulido, de 25 anos, agrediu Luis Torres, de 16, com diversos socos, mesmo depois de o adolescente cair desacordado, segundo informações do Extra. Nesse momento, os golpes, antes desferidos no rosto, passaram a atingir a nuca da vítima.
Luis sofreu uma parada respiratória após convulsões e teve a morte constatada ainda no gramado. A partida aconteceu em 9 de setembro de 2024, mas o agressor só foi localizado agora, cerca de um ano depois do crime.