CRÍTICA

Ex-treinador detona Neymar: 'Não serve como exemplo para ninguém'

Ex-goleiro e técnico da Seleção afirma que atacante perdeu a forma física e não será solução para o Brasil

Carol Neves

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 13:12

Neymar Crédito: @thiagosilva / @neymarjr

Emerson Leão, ex-goleiro e ex-técnico da Seleção Brasileira, fez uma avaliação crítica do futebol brasileiro e da situação de Neymar. O ex-atleta analisou o momento atual da equipe e comentou sobre a desconexão da torcida com o time, além de comentar o desempenho de treinadores como Carlo Ancelotti, Filipe Luis e Abel Ferreira, projetando chances em Copas futuras.

Mas a maior atenção foi para Neymar. Segundo Leão, o camisa 10 não tem mais condições físicas de resolver os problemas do Brasil na Copa de 2026. “Eu não vejo Neymar resolvendo os nossos problemas. Ele já passou da idade”, disse de forma direta em entrevista à CNN Brasil.

O ex-técnico ressaltou que não se trata de falta de técnica, mas de preparo físico. “Ele não deixou de saber jogar futebol. Só que ele exige dele hoje os arranques que ele tinha e não tem mais, porque ele está despreparado. Então, o que acontece? Acontecem as contusões, os problemas”, explicou.

Leão detalhou que a capacidade de executar suas ideias em campo diminuiu: “Ele, na cabeça dele, quando vai iniciar uma jogada, sabe o que vai fazer, mas não consegue mais. Não tem mais a mesma reação muscular. A sequência de treinamento não existe mais. Não é o mesmo atleta. Não adianta.”

O ex-jogador também relembrou que, no início da carreira, chegou a dar conselhos a Neymar, que não foram seguidos. “Ele iniciou como um craque maravilhoso. Eu me lembro que um dia que joguei contra o Santos, ele estava saindo, eu passei por ele e falei: ‘Olha, menino, nós vamos precisar de você na Copa do Mundo. Se cuida’. É a única coisa que ele não faz”, afirmou.

Leão refletiu sobre a perda que isso representa, não só para Neymar, mas para o público e o futebol brasileiro como um todo. “Agora, eu criticá-lo? Eu já deixei de ser do futebol, mas acho que perdemos uma grande oportunidade”, disse.