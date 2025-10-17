Acesse sua conta
Ex-treinador detona Neymar: 'Não serve como exemplo para ninguém'

Ex-goleiro e técnico da Seleção afirma que atacante perdeu a forma física e não será solução para o Brasil

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 13:12

Leão detalhou que a capacidade de executar suas ideias em campo diminuiu: “Ele, na cabeça dele, quando vai iniciar uma jogada, sabe o que vai fazer, mas não consegue mais. Não tem mais a mesma reação muscular. A sequência de treinamento não existe mais. Não é o mesmo atleta. Não adianta.”

O ex-jogador também relembrou que, no início da carreira, chegou a dar conselhos a Neymar, que não foram seguidos. “Ele iniciou como um craque maravilhoso. Eu me lembro que um dia que joguei contra o Santos, ele estava saindo, eu passei por ele e falei: ‘Olha, menino, nós vamos precisar de você na Copa do Mundo. Se cuida’. É a única coisa que ele não faz”, afirmou.

Leão refletiu sobre a perda que isso representa, não só para Neymar, mas para o público e o futebol brasileiro como um todo. “Agora, eu criticá-lo? Eu já deixei de ser do futebol, mas acho que perdemos uma grande oportunidade”, disse.

