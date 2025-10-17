Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Torcedora que flagrou traição em jogo do Sport quebra o silêncio e desmente boato sobre ex

Cena viralizou nas redes sociais, com vídeo mostrando traída saindo ao lado da suposta amante

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 08:59

Mulher flagra traição durante jogo de futebol
Mulher flagra traição durante jogo de futebol Crédito: Reprodução

Depois de viralizar ao flagrar o companheiro com outra mulher durante o jogo entre Sport e Ceará, na Ilha do Retiro, a torcedora Sandra Ramalho voltou a se pronunciar nas redes sociais. Em meio à repercussão do caso, ela negou o boato de que teria começado o relacionamento com o homem enquanto ele ainda era casado. 

“E agora estão falando que eu fiquei com ele quando ele era casado. Mentira. Bom, quando eu comecei a ficar com ele, ele dizia que estava solteiro. Gente, vocês não perceberam que ele sempre foi o errado? Ele é acostumado a fazer isso. E, quando ele ficar com a próxima, vai se repetir”, afirmou nos stories do Instagram, segundo o portal G1.

Sandra contou também que tem recebido inúmeras mensagens de apoio e prometeu se manifestar com mais calma. “Está sendo bem difícil para mim, mas também não estou postando nada porque estou tendo que resolver muita coisa. Assim que eu tiver um tempinho, venho aqui e falo com vocês”, disse.

Mulher flagra traição durante jogo de futebol

Mulher flagra traição durante jogo de futebol por Reprodução
Mulher flagra traição durante jogo de futebol por Reprodução
Mulher flagra traição durante jogo de futebol por Reprodução
Mulher flagra traição durante jogo de futebol por Reprodução
Mulher flagra traição durante jogo de futebol por Reprodução
Mulher flagra traição durante jogo de futebol por Reprodução
Mulher flagra traição durante jogo de futebol por Reprodução
1 de 7
Mulher flagra traição durante jogo de futebol por Reprodução

A torcedora ganhou projeção na noite de quarta-feira (15), quando foi filmada confrontando o então companheiro nas arquibancadas do estádio. Nos vídeos, ela aparece dando tapas no homem, chamando-o de “nojento” e decretando o fim do relacionamento. “Você não me merece”, gritou em um dos trechos que circularam nas redes.

Segundo Sandra, ela estava nas arquibancadas superiores quando viu o homem chegar com a amante. “Eu ia ficar em casa sozinha enquanto você estava aqui assistindo com ela, né? [...] A partir de hoje, esqueça que eu existo. Vou sair da sua casa, da sua vida, nojento”, disse durante o confronto.

Após a confusão, Sandra e a outra mulher deixaram o estádio de mãos dadas. Os outros dois envolvidos não foram localizados para comentar o caso. 

Tags:

Futebol Traição

Mais recentes

Imagem - Por que Lamine Yamal não assina mais camisas? Entenda a estratégia do jovem do Barça

Por que Lamine Yamal não assina mais camisas? Entenda a estratégia do jovem do Barça
Imagem - Jair Ventura destaca importância da vitória no Ba-Vi na luta contra o Z-4: ‘Voltamos à briga’

Jair Ventura destaca importância da vitória no Ba-Vi na luta contra o Z-4: ‘Voltamos à briga’
Imagem - Herói do Vitória no Ba-Vi, Cáceres celebra: 'Precisávamos vencer de qualquer jeito'

Herói do Vitória no Ba-Vi, Cáceres celebra: 'Precisávamos vencer de qualquer jeito'

MAIS LIDAS

Imagem - Cientistas já sabem quando e como ocorrerá a próxima extinção em massa do planeta, e ela é mais cedo do que se pensa
01

Cientistas já sabem quando e como ocorrerá a próxima extinção em massa do planeta, e ela é mais cedo do que se pensa

Imagem - A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)
02

A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)

Imagem - Mulher se veste de homem para matar travesti após furto em casa de prostituição
03

Mulher se veste de homem para matar travesti após furto em casa de prostituição

Imagem - Mãe de Tata teria postado indiretas pouco antes de Cocielo anunciar separação; veja
04

Mãe de Tata teria postado indiretas pouco antes de Cocielo anunciar separação; veja