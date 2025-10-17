FLAGRA EM PARTIDA

Torcedora que flagrou traição em jogo do Sport quebra o silêncio e desmente boato sobre ex

Cena viralizou nas redes sociais, com vídeo mostrando traída saindo ao lado da suposta amante

Carol Neves

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 08:59

Mulher flagra traição durante jogo de futebol Crédito: Reprodução

Depois de viralizar ao flagrar o companheiro com outra mulher durante o jogo entre Sport e Ceará, na Ilha do Retiro, a torcedora Sandra Ramalho voltou a se pronunciar nas redes sociais. Em meio à repercussão do caso, ela negou o boato de que teria começado o relacionamento com o homem enquanto ele ainda era casado.

“E agora estão falando que eu fiquei com ele quando ele era casado. Mentira. Bom, quando eu comecei a ficar com ele, ele dizia que estava solteiro. Gente, vocês não perceberam que ele sempre foi o errado? Ele é acostumado a fazer isso. E, quando ele ficar com a próxima, vai se repetir”, afirmou nos stories do Instagram, segundo o portal G1.

Sandra contou também que tem recebido inúmeras mensagens de apoio e prometeu se manifestar com mais calma. “Está sendo bem difícil para mim, mas também não estou postando nada porque estou tendo que resolver muita coisa. Assim que eu tiver um tempinho, venho aqui e falo com vocês”, disse.

A torcedora ganhou projeção na noite de quarta-feira (15), quando foi filmada confrontando o então companheiro nas arquibancadas do estádio. Nos vídeos, ela aparece dando tapas no homem, chamando-o de “nojento” e decretando o fim do relacionamento. “Você não me merece”, gritou em um dos trechos que circularam nas redes.

Segundo Sandra, ela estava nas arquibancadas superiores quando viu o homem chegar com a amante. “Eu ia ficar em casa sozinha enquanto você estava aqui assistindo com ela, né? [...] A partir de hoje, esqueça que eu existo. Vou sair da sua casa, da sua vida, nojento”, disse durante o confronto.

Após a confusão, Sandra e a outra mulher deixaram o estádio de mãos dadas. Os outros dois envolvidos não foram localizados para comentar o caso.