Mega-Sena: apostas de Salvador levam R$ 225 mil no concurso nº 2927

Prêmio milionário não teve ganhadores e ficou acumulado para o próximo sorteio

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 23:14

mega-sena Crédito: Agência Brasil

Três apostas baianas tiveram sorte grande e faturaram prêmios no concurso nº 2.927 da Mega-Sena, da Caixa Econômica Federal. Cada uma acertou cinco dos seis números sorteados, totalizando cerca de R$ 225 mil na noite desta terça-feira (14).

Todas as apostas premiadas saíram de Salvador. Uma delas, da lotérica Jogada da Sorte, no bairro Marechal Rondon, faturou aproximadamente R$ 45,1 mil com um bilhete simples de seis números.

A segunda aposta vencedora foi registrada na lotérica O Bolão, no Shopping Itaigara. O bilhete, também com seis dezenas, acertou cinco números e rendeu R$ 45,1 mil ao apostador.

A terceira aposta foi feita na Lotérica Relil Loteria Esportiva, localizada na Avenida Joana Angélica, no centro de Salvador. Com 15 números marcados, o dono do bilhete ganhou R$ 135,5 mil.

Os números sorteados foram: 11, 27, 34, 55, 56 e 58.

O prêmio principal da Mega-Sena não teve ganhadores e ficou acumulado para o próximo sorteio, que será realizado na quinta-feira (16), com estimativa de R$ 40 milhões.

Como faço para sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.