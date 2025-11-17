Acesse sua conta
Enem 2025: solicitação para pedir reaplicação da prova começa nesta segunda (17)

Opção é para quem foi afetado por problemas logísticos no dia da aplicação das provas ou acometido por algum tipo de doença infectocontagiosa

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Esther Morais

  • Agência Brasil

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 06:34

Aplicação será em dezembro  Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O prazo para solicitar a reaplicação da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começa nesta segunda-feira (17). A opção é para quem foi afetado por problemas logísticos no dia da aplicação das provas ou acometido por algum tipo de doença infectocontagiosa.

A solicitação começa às 12h e encerra em 21 de novembro (horário de Brasília) pela Página do Participante. Os casos, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), serão julgados individualmente.

São considerados problemas logísticos, para fins de reaplicação, “fatores supervenientes, peculiares, eventuais ou de força maior”, incluindo:

Desastres naturais que prejudiquem a aplicação do exame devido ao comprometimento da infraestrutura do local;

Falta de energia elétrica que comprometa a visibilidade da prova pela ausência de luz natural;

Erro de execução de procedimento de aplicação que incorra em comprovado prejuízo ao participante.

A reaplicação das provas, para os casos previstos no edital, acontecerá nos dias 16 e 17 de dezembro.

