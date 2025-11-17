Enem 2025: solicitação para pedir reaplicação da prova começa nesta segunda (17)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Agência Brasil
Publicado em 17 de novembro de 2025 às 06:34
O prazo para solicitar a reaplicação da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começa nesta segunda-feira (17). A opção é para quem foi afetado por problemas logísticos no dia da aplicação das provas ou acometido por algum tipo de doença infectocontagiosa.
Confira as respostas dos gabaritos do Enem 2025
A solicitação começa às 12h e encerra em 21 de novembro (horário de Brasília) pela Página do Participante. Os casos, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), serão julgados individualmente.
São considerados problemas logísticos, para fins de reaplicação, “fatores supervenientes, peculiares, eventuais ou de força maior”, incluindo:
Desastres naturais que prejudiquem a aplicação do exame devido ao comprometimento da infraestrutura do local;
Falta de energia elétrica que comprometa a visibilidade da prova pela ausência de luz natural;
Erro de execução de procedimento de aplicação que incorra em comprovado prejuízo ao participante.
A reaplicação das provas, para os casos previstos no edital, acontecerá nos dias 16 e 17 de dezembro.