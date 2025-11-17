SEGUNDA CHANCE

Enem 2025: solicitação para pedir reaplicação da prova começa nesta segunda (17)

Opção é para quem foi afetado por problemas logísticos no dia da aplicação das provas ou acometido por algum tipo de doença infectocontagiosa



Esther Morais

Agência Brasil

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 06:34

Aplicação será em dezembro Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O prazo para solicitar a reaplicação da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começa nesta segunda-feira (17). A opção é para quem foi afetado por problemas logísticos no dia da aplicação das provas ou acometido por algum tipo de doença infectocontagiosa.

Confira as respostas dos gabaritos do Enem 2025 1 de 6

A solicitação começa às 12h e encerra em 21 de novembro (horário de Brasília) pela Página do Participante. Os casos, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), serão julgados individualmente.

São considerados problemas logísticos, para fins de reaplicação, “fatores supervenientes, peculiares, eventuais ou de força maior”, incluindo:

Desastres naturais que prejudiquem a aplicação do exame devido ao comprometimento da infraestrutura do local;

Falta de energia elétrica que comprometa a visibilidade da prova pela ausência de luz natural;

Erro de execução de procedimento de aplicação que incorra em comprovado prejuízo ao participante.