Gabarito Enem 2025: confira as respostas do 2º dia de provas

Provas de Ciências da Natureza e Matemática têm gabarito extraoficial divulgado; candidatos já podem revisar acertos e tirar dúvidas

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 18:59

Bernoulli Educação Crédito: Divulgação Bernoulli Educação

O Bernoulli Educação divulgou neste domingo, 16, o gabarito extraoficial* do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. A prova contou com 90 questões objetivas, distribuídas entre Ciências da Natureza e Matemática.

A correção foi cuidadosamente estruturada por um grupo de docentes e especialistas do Bernoulli que atuaram de forma integrada para assegurar precisão técnica e agilidade no processo. Agora é o momento de conferir o desempenho, revisar os conteúdos e celebrar mais uma etapa vencida!

Confira os gabaritos

Quem quiser relembrar o primeiro dia de provas, com Linguagens, Ciências Humanas e Redação, pode acessar o gabarito completo em bernoulli.com.br/enem.

Calculadora Enem Bernoulli: ferramenta estratégica

O Bernoulli Educação também disponibiliza gratuitamente a Calculadora Enem Bernoulli, ferramenta estratégica que permite simular a nota com base na Teoria de Resposta ao Item (TRI) e estimar as chances de ingresso pelo Sisu. O recurso oferece ao estudante uma previsão do desempenho antes do resultado oficial. Diferente de outras calculadoras, ela considera o nível de dificuldade e a coerência das respostas, garantindo maior confiabilidade. Acesse em calculadora-enem.bernoulli.com.br/.

*O gabarito divulgado pelo Bernoulli Educação é extraoficial e corrigido por uma equipe de especialistas da instituição. Caso sejam identificadas divergências após divulgação, uma errata será emitida aos veículos de imprensa e publicada em nossos canais oficiais.

