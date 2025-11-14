Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Serial killer que matou 4 envenenados é transferida para Tremembé após briga na cadeia

A penitenciária no interior paulista é conhecida por abrigar casos de grande repercussão

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 07:33

Ana Paula Veloso Fernandes
Ana Paula Veloso Fernandes Crédito: Reprodução

A estudante de direito Ana Paula Veloso Fernandes, 36, apontada pelo Ministério Público de São Paulo como responsável por quatro mortes por envenenamento, foi levada para a Penitenciária Feminina II de Tremembé após um episódio de violência dentro da unidade de Santana. A transferência, realizada no fim de outubro, foi confirmada pelo MP e divulgada inicialmente pelo portal Uol.

Segundo o órgão, promotores foram acionados logo após a chegada da detenta em Santana, quando ela se envolveu em uma briga com outra presa. Embora não tenha apresentado explicação formal, a SAP confirmou que o incidente motivou o deslocamento da investigada para Tremembé.

A penitenciária no interior paulista é conhecida por abrigar casos de grande repercussão e por oferecer regime mais rígido de segurança e controle. O local já recebeu detentas como Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga, consolidando sua função de acolher internas consideradas de alta sensibilidade ou risco.

Ana Paula Veloso é acusada de matar quatro pessoas envenenadas

Ana Paula Veloso Fernandes por Reprodução
Ana Paula Veloso Fernandes por Reprodução
Ana Paula Veloso Fernandes por Reprodução
Ana Paula Veloso Fernandes por Reprodução
Ana Paula Veloso Fernandes por Reprodução
Ana Paula Veloso Fernandes por Reprodução
Ana Paula Veloso Fernandes por Reprodução
Ana Paula Veloso Fernandes por Reprodução
Ana Paula Veloso Fernandes e suas vítimas por Reprodução
1 de 9
Ana Paula Veloso Fernandes por Reprodução

Irmã gêmea segue em Santana

Enquanto Ana Paula foi transferida, sua irmã gêmea, Roberta, investigada por participar das ações, permanece presa na Penitenciária Feminina de Santana. A denúncia aponta que Ana Paula planejava os envenenamentos e que Roberta prestava apoio logístico, ainda que nem sempre estivesse presente.

Os quatro crimes atribuídos à estudante ocorreram entre janeiro e maio deste ano. Os exames da substância usada nas mortes continuam pendentes: exumações e análises toxicológicas seguem em andamento, segundo o Ministério Público.

Leia mais

Imagem - Polícia quer exumar corpo de namorado de serial killer para confirmar suspeita de envenenamento

Polícia quer exumar corpo de namorado de serial killer para confirmar suspeita de envenenamento

Imagem - Irmã gêmea de serial killer é indiciada por ajudar a irmã em quatro homicídios

Irmã gêmea de serial killer é indiciada por ajudar a irmã em quatro homicídios

Imagem - 'Ela tem prazer em matar': veja como serial killer alertava a polícia sobre as mortes que cometia

'Ela tem prazer em matar': veja como serial killer alertava a polícia sobre as mortes que cometia

Outra investigada no caso, Michele Paiva da Silva - suspeita de contratar Ana Paula para matar o próprio pai no Rio de Janeiro - está em prisão temporária e ainda não foi denunciada.

Como Ana Paula agia, segundo a polícia

As investigações indicam que Ana Paula repetia o mesmo método em diferentes contextos, sempre com substâncias tóxicas, o que a levou a ser classificada como serial killer pela polícia. Apesar disso, a acusada alega motivos diferentes para cada crime que confessou. Promotores sustentam que a irmã tinha conhecimento das ações e  as duas colaboravam entre si.

Veja as quatro vítimas já confirmadas pela polícia:

Ana Paula Veloso confessou à polícia ter matado antes 10 cachorros com chumbinho

Neil Corrêa da Silva foi envenenado por Reprodução
Ana Paula Veloso foi presa por Reprodução
Ana Paula Veloso foi presa por Reprodução
Ana Paula Veloso por Reprodução
Ana Paula Veloso por Reprodução
1 de 5
Neil Corrêa da Silva foi envenenado por Reprodução

Marcelo Hari Fonseca, 51

Locador do imóvel onde Ana Paula e Roberta moravam em Guarulhos, Marcelo foi achado morto nos fundos da residência. A própria estudante chamou a polícia, alegando sentir um “forte odor”. A apuração concluiu que ele havia sido envenenado.

Maria Aparecida Rodrigues

Maria Aparecida passou mal horas depois de visitar a casa de Ana Paula, onde havia comido bolo e tomado café. De acordo com o inquérito, a estudante usava um nome falso e tentou utilizar o episódio para incriminar um policial militar com quem se relacionava.

Neil Corrêa da Silva, 65

A morte ocorreu no Rio de Janeiro, após o consumo de uma feijoada preparada na casa da vítima. A polícia afirma que Ana Paula viajou ao estado após supostamente ser contratada pela filha dele, Michele Paiva da Silva, que teria oferecido R$ 4 mil. O corpo foi exumado para perícia.

Hayder Mhazres, 21

Namorado da investigada, o tunisiano de 21 anos passou mal no apartamento onde estava com ela, no Brás, e morreu em 23 de maio. O corpo foi levado ao país de origem. Investigadores apontam envenenamento como causa.

Mais recentes

Imagem - Confira os 10 destinos mais procurados para fim de ano; duas cidades baianas estão na lista

Confira os 10 destinos mais procurados para fim de ano; duas cidades baianas estão na lista
Imagem - Saiba quais estados brasileiros correm maior risco de ciclones

Saiba quais estados brasileiros correm maior risco de ciclones
Imagem - CNH no Ensino Médio? Entenda o projeto que quer levar o curso teórico da habilitação para as escolas

CNH no Ensino Médio? Entenda o projeto que quer levar o curso teórico da habilitação para as escolas

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura oferece vagas com salários de R$ 7 mil e jornada de 30h em concurso
01

Prefeitura oferece vagas com salários de R$ 7 mil e jornada de 30h em concurso

Imagem - Polêmica no MEC: exclusão de doutores da gratificação divide servidores e especialistas
02

Polêmica no MEC: exclusão de doutores da gratificação divide servidores e especialistas

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 267 vagas e salários de até R$ 7,7 mil
03

Prefeitura abre concurso público com 267 vagas e salários de até R$ 7,7 mil

Imagem - Prefeitura anuncia concurso público com 173 vagas e salários de até R$ 15,7 mil
04

Prefeitura anuncia concurso público com 173 vagas e salários de até R$ 15,7 mil