Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Galvão Bueno é internado em hospital de São Paulo

Locutor procurou atendimento por dores no rim e segue hospitalizado no Sírio-Libanês

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 13:22

Galvão Bueno
Galvão Bueno Crédito: Reprodução

O narrador Galvão Bueno está internado desde sábado (15) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Galvão chegou a ficar na UTI, mas já está no quarto. A informação foi divulgada inicialmente pela Folha de S. Paulo. 

Ele passou por exames após relatar dores na região dos rins. A equipe médica identificou um quadro de pneumonia, que levou à permanência do narrador na unidade de saúde.

Galvão Bueno

Galvão Bueno por Reprodução
Galvão Bueno por Reprodução
Galvão Bueno por Reprodução
Galvão Bueno por Reprodução
Galvão Bueno por Reprodução
Galvão Bueno por Reprodução
1 de 6
Galvão Bueno por Reprodução

O apresentador segue sob acompanhamento no hospital. A expectativa é de que ele permaneça em observação enquanto completa o tratamento recomendado pelos médicos. O avanço da recuperação tem sido considerado satisfatório, e novos exames deverão orientar os próximos passos da equipe responsável pela sua assistência.

Considerado um dos principais nomes da narração esportiva no Brasil, Galvão Bueno, de 74 anos, construiu uma carreira marcada por transmissões históricas, especialmente em Copas do Mundo, Olimpíadas e Fórmula 1. Sua voz é símbolo de grandes momentos do esporte nacional. 

Leia mais

Imagem - Galvão Bueno expõe mágoa com Globo e chama proposta de 'desaforo'

Galvão Bueno expõe mágoa com Globo e chama proposta de 'desaforo'

Imagem - Jornalista consagrado da Globo lembra sufoco por falta de grana: 'Galvão Bueno me salvou'

Jornalista consagrado da Globo lembra sufoco por falta de grana: 'Galvão Bueno me salvou'

Imagem - Galvão Bueno detona camisa vermelha da Seleção: 'Um crime, horror, ofensa sem tamanho'

Galvão Bueno detona camisa vermelha da Seleção: 'Um crime, horror, ofensa sem tamanho'

Mais recentes

Imagem - Aprenda como fazer um pré-treino fácil com granola e whey

Aprenda como fazer um pré-treino fácil com granola e whey
Imagem - Me lesionei no treino? Médico explica como identificar os sinais e evitar complicações

Me lesionei no treino? Médico explica como identificar os sinais e evitar complicações
Imagem - Não para jejum e sim para carboidratos: Sete dicas para melhorar o treino de corrida

Não para jejum e sim para carboidratos: Sete dicas para melhorar o treino de corrida

MAIS LIDAS

Imagem - Hora de dizer SIM: tire a sua sorte do dia para esta segunda (17)
01

Hora de dizer SIM: tire a sua sorte do dia para esta segunda (17)

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda-feira (17 de novembro) alerta 3 signos: o silêncio tem pesado demais e agora é hora de falar, resolver e curar
02

Anjo da Guarda desta segunda-feira (17 de novembro) alerta 3 signos: o silêncio tem pesado demais e agora é hora de falar, resolver e curar

Imagem - Sete frutas que regulam o intestino e melhoram a digestão, segundo especialista
03

Sete frutas que regulam o intestino e melhoram a digestão, segundo especialista

Imagem - Filha acusa Renato Aragão de 'calote' milionário e processa o pai
04

Filha acusa Renato Aragão de 'calote' milionário e processa o pai