Galvão Bueno é internado em hospital de São Paulo

Carol Neves
Publicado em 17 de novembro de 2025 às 13:22
O narrador Galvão Bueno está internado desde sábado (15) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Galvão chegou a ficar na UTI, mas já está no quarto. A informação foi divulgada inicialmente pela Folha de S. Paulo.
Ele passou por exames após relatar dores na região dos rins. A equipe médica identificou um quadro de pneumonia, que levou à permanência do narrador na unidade de saúde.
Galvão Bueno
O apresentador segue sob acompanhamento no hospital. A expectativa é de que ele permaneça em observação enquanto completa o tratamento recomendado pelos médicos. O avanço da recuperação tem sido considerado satisfatório, e novos exames deverão orientar os próximos passos da equipe responsável pela sua assistência.
Considerado um dos principais nomes da narração esportiva no Brasil, Galvão Bueno, de 74 anos, construiu uma carreira marcada por transmissões históricas, especialmente em Copas do Mundo, Olimpíadas e Fórmula 1. Sua voz é símbolo de grandes momentos do esporte nacional.