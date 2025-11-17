SUSTO

Galvão Bueno é internado em hospital de São Paulo

Locutor procurou atendimento por dores no rim e segue hospitalizado no Sírio-Libanês

Carol Neves

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 13:22

Galvão Bueno Crédito: Reprodução

O narrador Galvão Bueno está internado desde sábado (15) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Galvão chegou a ficar na UTI, mas já está no quarto. A informação foi divulgada inicialmente pela Folha de S. Paulo.

Ele passou por exames após relatar dores na região dos rins. A equipe médica identificou um quadro de pneumonia, que levou à permanência do narrador na unidade de saúde.

O apresentador segue sob acompanhamento no hospital. A expectativa é de que ele permaneça em observação enquanto completa o tratamento recomendado pelos médicos. O avanço da recuperação tem sido considerado satisfatório, e novos exames deverão orientar os próximos passos da equipe responsável pela sua assistência.