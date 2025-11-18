Acesse sua conta
Vitória finaliza preparação para encarar o Palmeiras em São Paulo

O rubro-negro baiano encara o Verdão nesta quasrta-feira (19), às 19h30, no Allianz Parque

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 15:08

Vitória finaliza preparação para enfrentar o Palmeiras pelo Brasileirão
Vitória finaliza preparação para enfrentar o Palmeiras pelo Brasileirão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória encerrou na manhã desta terça-feira a preparação para o duelo com o Palmeiras, marcado para esta quarta, às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Depois das atividades no CT Manoel Pontes Tanajura, embarcou à tarde para São Paulo, onde o clube, que se encontra na 17ª colocação, com 35 pontos, tentará somar pontos fundamentais na luta para deixar a zona de rebaixamento.

A equipe comandada por Jair Ventura aproveitou os nove dias sem jogos devido a da Data Fifa para intensificar o trabalho tático e ajustar detalhes antes de enfrentar o vice-líder do Campeonato Brasileiro. No último treino antes da partida, o treinador contou com sessões voltadas tanto para a organização defensiva quanto para as ações ofensivas.

A primeira parte do treino, no campo 2, ficou sob responsabilidade do preparador físico Juninho Nogueira, que conduziu um aquecimento técnico com rondos. Em seguida, Jair Ventura e seus assistentes assumiram a condução das atividades principais. O grupo praticou jogadas de bola parada: inicialmente, o foco foi o posicionamento defensivo, com dois times de dez jogadores.

Na sequência, os titulares trabalharam situações ofensivas ensaiadas. Paralelamente, atletas que não participavam diretamente dos exercícios táticos disputaram jogos reduzidos em outra área do gramado. Os goleiros já haviam realizado, antes de tudo, atividades específicas da posição.

Últimos cinco jogos do Vitória na Série A 2025

Para o confronto o duelo contra o Verdão, Jair terá reforços importantes. Camutanga, Baralhas e Dudu estão novamente à disposição após cumprirem suspensão, enquanto Edu retorna após seguir protocolo de concussão.

Há ainda expectativa sobre possíveis liberações do departamento médico. Raúl Cáceres e Fabri, que ficaram fora das últimas partidas por lesão, mas já vinham treinando com o time, podem pintar na lista de relacionados. Em contrapartida, Lucas Arcanjo, Jamerson e Rúben Ismael seguem em recuperação e só voltam a atuar em 2026.

